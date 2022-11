Milan-Salisburgo 4-0, Voti, pagelle e analisi, Milan show a San Siro

Il Milan non sbaglia e grazie al 4-0 rifilato al Salisburgo accede agli Ottavi di Champions League dopo 9 anni. Vantaggio dei rossoneri grazie ad un colpo di testa di Giroud sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Raddoppio nel secondo tempo con un colpo di testa di Krunic. Giroud e Messias completano l’opera.

Top 3 Milan:

Giroud 8 Due gol, due assist e un gol annullato per fuorigioco millimetrico. Il bomber francese non sbaglia mai nei momenti decisivi e in più è anche un raffinato uomo assist.

Bennacer 7,5 Partita gigantesca dell’ex calciatore dell’Empoli. Non solo è il faro del gioco milanista, ma recupera una quantità industriale di palloni.

Kalulu 7 Non sbaglia praticamente nulla in fase difensiva. Gioca con l’autorevolezza di un veterano. Preciso e puntuale nelle giocate.

Top 3 Salisburgo :

Okafor 6,5 Decisamente il migliore della squadra austriaca. Grazie alla sua velocità crea qualche apprensione ai giocatori del Milan.

Adamu 6+ Anche lui si mette in evidenza grazie ad interessanti spunti. Cala nella ripresa dopo il raddoppio di Krunic.

Susic 6 Anche lui dimostra doti interessanti. Cerca sempre di verticalizzare per la coppia d’attacco, che però viene quasi sempre neutralizzata.

Flop 3 Salisburgo:

Dedic 4,5 Decisamente il peggiore in campo del Salisburgo. Certo, dalla sua parte ha clienti come Leao e Theo Hernandez, ma spesso e volentieri si fa saltare con troppa facilità.

Solet 5 Nel secondo tempo non la vede praticamente mai. Il Milan continua a giocare a non lasciare respiro al Salisburgo.

Pavlovic 5 Anche lui come Solet nel secondo tempo soffre la strapotenza del Milan e va continuamente in affanno.

Il Milan fa appieno il suo dovere e accede agli Ottavi di Finale di Champions League dopo 9 anni. Il Salisburgo potrebbe essere la mina vagante dell’Europa League. Ha un sacco di calciatori giovani e interessanti.