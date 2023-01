Milan-Roma, Dichiarazioni-pre partita Pioli: “La Roma è una squadra forte e ben strutturata”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della sfida di campionato contro la Roma allenata da Josè Mourinho.

Pioli inizia la sua conferenza stampa dedicando un pensiero a Gianluca Vialli: “Ci ho giocato nell’Under 21, ci siamo affrontati tantissime volte, l’ho marcato spesso. Perdiamo un campione di sport e di vita per tutti i valori che ha sempre trasmesso. Una persona generosa, corretta, tenace, coerente. Una tristezza forte, mi sento di fare le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari”.

L’allenatore del Milan descrive la Roma come una squadra forte e bene strutturata, dotata di struttura fisica e di un buon gioco. Va rispettata per la sua forza, visti anche i risultati ottenuti. Servirà grande concentrazione per questa sfida e per i successivi impegni.

Il tecnico rossonero informa che non recupererà nessuno in vista di domani sera. Ci saranno gli stessi 23 presenti nella trasferta di Salerno, contro la Salernitana. Ma Pioli non vuole alibi. Preferisce concentrarsi sui calciatori a disposizione, piuttosto che sugli assenti.

L’ex tecnico di Lazio e Inter vuole che la sua squadra migliori nella realizzazione e nella gestione della partita. Non esiste la squadra perfetta, ma nel calcio chi sbaglia di meno alla fine vince. Per questo è necessario alzare il livello.

Pioli tratta anche il tema legato al recupero di Mike Maignan: “Non abbiamo tempistiche, stiamo andando con le valutazioni che sta facendo lo staff. Non so dire oggi se sarà tra 2-3-4-o 5 settimane. Mike ha tutto il nostro sostegno ed è molto voglioso, ma sa che dobbiamo rispettare delle tempistiche perché il muscolo non risponde come dovrebbe”.

Milan-Roma, 17° Giornata di Serie A

Per quel che riguarda Vazquez, lo stesso allenatore del Milan ne loda la personalità. Da settimana prossima si allenerà tutti i giorni con la squadra e da lì si prenderanno delle decisioni in vista delle prossime partite.

Il tecnico emiliano dichiara di aspettarsi molto da Thiaw, Vranckx e De Ketelaere. Li vede bene a livello di condizione fisica e sono pronti a scendere in campo.

Il Milan non deve fare la rimonta sul Napoli. I rossoneri devono cercare di fare più punti possibili per cercare di raggiungere il suo traguardo.

L’allenatore rossonero risponde anche alle domande relative al rinnovo di Leao: “Con Leao non parlo di contratto ma di campo, perché deve continuare a giocare bene. Per il rinnovo non devi chiedere a me ma ad altre persone. Lui sa che deve continuare così, ha le capacità per essere determinante in tutte le partite”.

Lo stesso discorso fatto su Leao viene applicato dall’allenatore del Milan anche sulla diffida di Tonali. L’ex Brescia è concentrato sulla partita di domani.