Milan-Roma 3-1, Dichiarazioni post partita Pioli: “Sono soddisfatto della gara”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli, è intervenuto ai microfoni dopo il successo del Milan per 3-1, contro la Roma allenata da Josè Mourinho.

E’ stata una prova importante oggi, quella dimostrata dalla squadra rossonera. Pioli si augura che i suoi ragazzi siano in grado di replicarla Domenica contro il Venezia. La squadra ha interpretato benissimo in campo la partita. La squadra ha giocato bene e ha creato tante occasioni da gol.

Sui recuperi di alcuni elementi chiave, soprattutto in attacco l’ex tecnico di Inter e Lazio afferma: “È chiaro che i rientri di Leao e Rebic, non l’ho fatto entrare ma sta meglio, possono fare la differenza”. Recuperare calciatori con le loro caratteristiche può essere determinante aggiunge il mister rossonero

Stefano Pioli

Il tecnico rossonero si sofferma anche sui singoli, loda Kalulu per intelligenza tattica e personalità, Gabbia per essersi fatto trovare pronto, nel momento del bisogno e soprattutto Tonali, autore di una partita sontuosa. La lucidità e la qualità dell’ex centrocampista del Brescia sono state le chiavi oggi per la vittoria del Milan. Deve continuare a crescere ha ribadito Pioli.

La vittoria del Milan, nonostante le difficoltà è sicuramente un bel segnale, ma ora il tecnico rossonero invoca la continuità da parte dei suoi ragazzi. La squadra deve continuare a crescere e a migliorare.

Non si può ovviamente, non parlare del Covid, che sta nuovamente paralizzando l’Italia : “Questo è un periodo particolare, tutti i giorni dobbiamo stare attenti perché ci possono essere imprevisti”.

