Milan, record Leao: contro il Sassuolo il gol piú veloce della Serie A

Rafael Leao – Non finisce dI stupire il giovane Milan di Stefano Pioli, vittorioso anche oggi a Sassuolo, e sempre piú in vetta alla classifica di Serie A.

Una gara, quella contro I neroverdi, che ha fatto registrare anche il record di Rafael Leao, andato in rete dopo soli sei secondi e settantasei centesimi, per quello che é a tutti gli effetti il gol piú veloce della storia del calcio professionistico italiano.

il portoghese sI é inserito in area tra le maglie avversarie, ricevendo il pallone da Calhanoglu e, una volta davanti a Consigli, non gli ha lasciato scampo. Battuto il record detenuto da Paolo Poggi, che in un Fiorentina-Piacenza 1-3 del 2002 timbró il cartellino dopo appena otto secondi, trafiggendo Alexander Manninger.

Una bella soddisfazione per un attaccante arrivato lo scorso anno in pompa magna e che non aveva fatto breccia nel cuore dei tifosi. Ora Rafael Leao é un punto fermo di questo Milan che sta stupendo tutti sovvertendo qualsiasi pronostico di inizio stagione.

