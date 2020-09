Milan, Rebic infortunato: recupera per il derby?

Ante Rebic, giocatore in forza al Milan, è uscito dal campo, nella gara contro il Crotone, per una probabile lussazione al gomito sinistro, che è stata prontamente ridotta già nello spogliatoio. E’ stato poi ricoverato in ospedale per accertamenti.

I tempi di recupero del giocatore rossonero sono ancora incerti, anche se la non frattura rassicura Pioli. Il croato è stato relativamente fortunato, dalle immagini della partita l’infortunio sembrava più grave del previsto, dopo essere caduto aveva il braccio sinistro penzolante e si temeva la rottura della spalla.

Rebic durante la partita contro il Crotone

Sicuramente il calciatore non riuscirà a recuperare per lo scontro di Europa League contro il Rio Ave; problemi quindi per Pioli, che dopo Ibra che è risultato positivo al covid-19, perde anche Rebic e sarà costretto a giocare con l’unica punta non infortunata: Colombo.

Ecco però il mercato che può aiutare i rossoneri, potrebbe arrivare l’attaccante norvegese, amico di Harland, Hauge; proprio l’infortunio del croato potrebbe accelerare i tempi della trattativa.

Pioli però spera di recuperare sia Ibra che Rebic, per la partita che sta a cuore a tutti i tifosi milanisti: il derby. In programma per il 17 di Ottobre, quindi dopo la sosta delle nazionali.

Il Milan spera nel loro recupero per giocarsi il derby con tutti i giocatori disponibili.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS