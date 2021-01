Milan: Rebic e Krunic positivi al Covid-19, saltano la Juventus

La grande sfida di stasera tra Milan e Juventus perde altri due protagonisti: dopo Juan Cuadrado e Alex Sandro, sono risultati positivi al Covid-19 anche Ante Rebic e Rade Krunic.

Ecco il comunicato della società: “Ac Milan comunica che Ante Rebić e Rade Krunić sono risultati positivi ad un tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri in previsione della gara contro la Juventus. I giocatori, asintomatici, sono rimasti in isolamento a domicilio dove oggi è stato prelevato un secondo tampone di controllo. Le autorità sanitarie sono state prontamente informate. Tutti i componenti del gruppo squadra sono stati sottoposti ad ulteriore test in data odierna con esito negativo“.

E’ una tegola pesante per i rossoneri, che dovranno giocare con una mediana improvvisata nella quale potrebbe figurare uno tra Hakan Calhanoglu e Pierre Kalulu, se non addirittura Davide Calabria, ma alle emergenze Stefano Pioli è abbastanza avvezzo.

Mancheranno, infatti, anche gli infortunati Alexis Saelemaekers, Ismael Bennacer e Zlatan Ibrahimovic e lo squalificato Sandro Tonali. Ma i rossoneri non sono mai riusciti a schierare l’undici titolare eccezion fatta per la trasferta di Napoli.

Dopo la positività dei due bianconeri, ieri sera erano circolate voci sul rinvio del match, poi smentite. Del resto, il calendario è eccessivamente fitto e l’idea geniale di far giocare Juventus-Napoli facendo carta straccia del protocollo lo ha ingarbugliato ulteriormente.

