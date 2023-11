Milan-PSG in Diretta TV e Streaming e Probabili Formazioni 07-11-2023

Dove vedere Milan-PSG, partita valida per la 4° Giornata della Fase a Gironi di Champions League 2023/24. La sfida tra Milan e PSG sarà trasmessa in diretta TV su Canale 5 e Sky e in Streaming su Infinity.

Un banco di prova molto importante per il Milan di Stefano Pioli e il PSG allenato da Luis Enrique. Entrambe le squadre hanno bisogno di raccogliere punti da questa partita.

Il Milan è reduce dalla sconfitta in Campionato per 0-1, contro l’Udinese allenata da Gabriele Cioffi.

I rossoneri, in Champions League, sono ultimi, dato che hanno conquistato 2 punti in 3 partite disputate nel Girone.

Il PSG è reduce dal successo per 3-0 sul Montpellier. In Champions League la formazione parigina ha collezionato 6 punti su 9 disponibili, nelle 3 partite disputate.

Come vedere Milan-PSG in Diretta TV e Streaming Live:

Sarà possibile vedere la sfida tra il Milan di Stefano Pioli e il PSG di Luis Enrique, martedì 7 novembre 2023, alle ore 21.00 in chiaro su Canale 5. C’è anche la possibilità di vedere la partita su Sky, precisamente su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Gli abbonati a Sky hanno anche la possibilità di guardare la partita attraverso il servizio Sky Go scaricando l’app su smartphone e tablet o accedendovi tramite pc o notebook. Senza dimenticare che c’è anche l’opzione di NOW TV, il servizio streaming on demand di Sky: una volta acquistato il ticket ‘Sport’ sarà possibile accedere alla diretta della partita.

La partita tra i rossoneri e la compagine francese sarà visibile in Streaming anche su Mediaset Infinity che sul sito di Sportmediaset.

Milan-PSG, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la radiocronaca Live di Milan-PSG:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan-PSG in diretta live sulle frequenze di Radio Uno Rai. E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobili, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Milan-PSG:

Stefano Pioli schiererà il “suo” Milan con il 4-3-3. Dovrebbero tornare a disposizione Theo Hernandez, Pulisic, Kjaer e Chukwueze. I primi due dovrebbero partire dal primo minuto, così come Loftus-Cheek.

Luis Enrique schiererà la sua squadra con il 4-3-3. A differenza di Pioli, pochi dubbi per l’allenatore spagnolo. L’unico ballottaggio è tra Ramos e Kolo Mouani. Chi la spunterà sarà il centravanti titolare.

Probabili formazioni Milan-PSG:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; , Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Škriniar, Hernández; Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Gonçalo Ramos, Mbappé. Allenatore: Luis Enrique.

Precedenti e statistiche Milan-PSG:

In Champions League, a San Siro, ci sono solo due precedenti, tra le due compagni. Si segnalano una vittoria per il Milan e un pareggio. Il successo risale alla semifinale di Champions League 1994/95. Fu un 2-0 e a decidere l’incontro fu una doppietta di Savicevic. Il pareggio risale alla seconda fase a gironi, della Champions League 2000/01. Nell’1-1 finale, al vantaggio di Leonardo rispose Anelka.