Milan, previsto summit con Raiola: rinnovo Donnarumma sempre più difficile

Continua la tensione per il rinnovo del portiere campano tra il suo agente Mino Raiola e il Milan che dopo numerose offerte comincia ad essere nervoso per le richieste del giocatore

Nonostante manchino solo tre mesi alla conclusione del suo attuale contratto, la storia d’amore tra Gigio Donnarumma e il Milan è ancora tutta da scrivere. La cifra offerta da Maldini è molto importante,8 milioni di euro all’anno, ma il giocatore e il suo agente Raiola spingono per arrivare alla doppia cifra già in questo nuovo accordo.

Mino Raiola è uno dei più potenti agenti di calciatori a livello mondiale, tra i quali anche Zlatan Ibrahimovic, ed è famoso per le cifre alte che riesce sempre a strappare per i suoi assistiti, ad esempio l’ultimo rinnovo di Ibra che ha ottenuto la cifra chiesta fin dall’inizio ovvero 7,5 milioni all’anno. Non è la prima volta che c’è un problema rinnovo per Donnarumma che già qualche anno fa sembrava vicino all’addio.

Ora che il giocatore è vicino alla scadenza, scatenando tra l’altro anche il possibile interessamento di top club in Italia e all’estero, le tensioni con il club di Milanello sono in aumento anche per le recenti e numerose critiche di Raiola al progetto Milan:” Un club che vuole vincere il titolo non può rinforzarsi a gennaio con Meitè”.

Saranno mesi turbolenti che potrebbero portare a scenari clamorosi, infatti un giocatore del livello di Donnarumma a parametro zero creerebbe scenari futuri inimmaginabili fino a poco tempo fa, come un suo passaggio alle rivali storiche, Inter e Juve.

Anche se sono già stati fatti nomi di possibili sostituti, Juan Musso dell’Udinese e Mike Maignan del Lille, sembra difficile vedere Gigio lontano dal club rossonero, tifato fin da piccolo. Nell’estate dell‘Europeo, che il portiere giocherà da protagonista, potrebbe decidersi anche parte della sua carriera.

