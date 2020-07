Milan-Parma Diretta TV- Streaming e Probabili formazioni (15-07-2020)

Ennesima prova del nove per testare la continuità degli uomini di Pioli, apparsi abbastanza stanchi nel match del San Paolo contro il Napoli. Il Parma dal canto suo cerca una vittoria di prestigiosa e gioca con la tranquillità di chi ha già ampiamente raggiunto la salvezza.

Dopo il pareggio contro il Napoli per Pioli e i suoi ragazzi si presenta l’ostacolo Parma. Mancherà lo squalificato Saelemaekers e bisognerà vedere quali cambi farà Pioli, dato che già nel post partita del “San Paolo” ha parlato di rotazione di alcuni dei suoi calciatori.

Il Parma è reduce da 4 sconfitte e un pareggio (in rimonta) contro il Bologna. Gli uomini di D’Aversa voglio rompere la serie negativa e lo faranno schierando i loro giocatori più forti e più in forma.

Milan Parma, 33° giornata di Serie A

Ultime sulle formazioni di Milan-Parma:

Stefano Pioli, ex tra l’altro di questa partita, non potrà contare sullo squalificato Saelemaekers. Castillejo sta lavorando per recuperare, ma è più probabile una convocazione, almeno per la panchina contro il Bologna. Pare che ci sarà del turnover. Calabria dovrebbe prendere il posto di Conti, Gabbia quello di Kjaer, Krunic quello di Kessie. Paquetà e Bonaventura, insieme a Rebic dietro Ibrahimovic.

Roberto D’Aversa vuole fare lo scherzetto al Milan, non potrà contare sull’infortunato Cornelius, ma si affiderà al tridente Kulusevski, Kucka, Gervinho. Per il resto sarà il solito 4-3-3, che così come l’anno scorso ha ben figurato dal punto di vista del gioco e dei risultati in questo campionato.

Probabili formazioni Milan-Parma:

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernández; Krunić, Bennacer; Paquetá, Bonaventura, Rebić; Ibrahimović.

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtić; Kulusevski, Kucka, Gervinho.

Come vedere Milan-Parma in Diretta TV e Streaming Live:

La partita tra Milan e Parma, valida per la 33° giornata di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva alle ore 19:30, su Sky Sport HD e Sky Sport Serie A, canali 202 e 255 del satellite. C’è anche la possibilità del servizio Sky Go. Sarà possibile vedere la partita sia su personal computer e notebook, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’applicazione per sistemi iOS ed Android.

Si può vedere Milan-Parma, poi, in diretta streaming acquistando un pacchetto su Now Tv, il servizio live e on demand di ‘Sky‘, che permette di vedere, tra tutti gli eventi sportivi previsti, anche le partite della Serie A italiana.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Milan-Parma:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan Parma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Milan-Parma:

Sono 25 i precedenti in campionato a “San Siro” tra Milan e Parma. Si registrano 16 vittorie del Milan, 6 pareggi e 3 vittorie del Parma. L’ultima vittoria rossonera risale alla scorsa stagione. Al vantaggio di Inglese rispondono Cutrone e Kessie su calcio di rigore. L’ultimo pareggio risale alla stagione 2007-08, al vantaggio iniziale di Seedorf rispose Pisanu. Curiosamente l’allenatore di quel Parma era Stefano Pioli. L’ultimo successo del Parma risale alla stagione 2013-14, 2-4 con le reti di Rami e Balotelli per il Milan e le reti di Cassano (doppietta), Amauri e Biabiany.

