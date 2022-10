Milan, nuovo infortunio Maignan: torna nel 2023

Brutta tegola per il Milan, lesione al muscolo soleo della gamba destra per Maignan. A rischio anche i mondiali.

Non c’è pace per la porta rossonera, infatti, nelle ultime ore, Mike Maignan ha riportato un nuovo infortunio dopo quello rimediato in campo il 25 settembre. I risultati degli esami strumentali fatti dal portiere francese hanno evidenziano una lesione al muscolo soleo della gamba destra, rimediata durante la sessione di allenamento, un vero e proprio fulmine a ciel sereno, visto che Maignan stava per rientrare proprio dal precedente infortunio rimediato un mese fa al gemello mediale del polpaccio destro.

Sono stati fissati nuovi esami nelle prossime settimane, per il monitoraggio dell’infortunio, ma, secondo alcune indiscrezioni, la lesione potrebbe essere molto più seria del previsto e, se così fosse, ci sarebbe da mettere in seria discussione anche la presenza del portiere francese ai mondiali in Qatar.

Un grosso grattacapo anche per Stefano Pioli, visto che il portiere ex Lille ha permesso ai rossoneri con le sue parate di blindare più volte i risultati e di portare punti determinanti a casa (emblematica la sua prestazione nel derby conto l’Inter). Ancora una volta, dunque, la scelta ricadrà su Tatarusanu, che nelle ultime uscite ha dimostrato di essere pronto per poter sopperire all’assenza del francese.