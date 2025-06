Video Gol Manchester City – Al Ain 6-0: Citizen agli ottavi

Il Manchester City travolge l’Al-Ain 6-0 e si qualifica agli ottavi di Finale del Mondiale per Club Fifa 2025: possibile sfida con il Real Madrid agli ottavi di Finale.

Il Manchester City domina il gruppo G battendo con un netto 6-0 l’Al-Ain e stacca il pass per gli ottavi di finale e si prepara a scrivere un nuovo capitolo della rivalità più intensa d’Europa: quella con il Real Madrid.

Show totale per gli uomini di Guardiola che hanno gestito il match in pieno controllo segnando sei gol distribuiti equamente nei due tempi con una prestazione in modalità “allenamento”.

Ora per conoscere l’avversaria degli ottavi di finale tutto dipenderà dall’ultima giornata del girone:

Il City è secondo nel girone G , a pari punti con la Juventus ma con una differenza reti inferiore.

, a pari punti con la ma con una differenza reti inferiore. I Citizens nell’ultima giornata affronteranno proprio i bianconeri giovedì 26 alle ore 16:00 (UK) . Per Guardiola serve solo una vittoria per evitare il Real Madrid.

alle . Per Guardiola serve solo una vittoria per evitare il Real Madrid. Alle 22:00, toccherà invece a Real Madrid-RB Salisburgo: agli spagnoli basta vincere per chiudere in testa al gruppo H.

Precedenti tra Manchester City e Real Madrid:

Se il City non dovesse battere la Juventus, il calendario regalerebbe un altro incrocio epico con i Blancos, dopo le battaglie in Champions League dal 2022 in poi. Nei tre precedenti:

✅ 1 passaggio del turno per il City

⚪ 3 avanzamenti per il Real Madrid

Appuntamento a giovedì 26 giugno per scoprire se ci sarà una nuova puntata della saga City vs Real.

Croanca di Manchester City – Al Ain:

Il Manchester City non ha avuto bisogno di accelerare troppo per imporsi sull’Al-Ain con un netto 6-0 che vale la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. La squadra di Pep Guardiola ha archiviato la pratica già nel primo tempo, gestendo poi la ripresa in vista dei prossimi impegni, dove potrebbe incrociare il cammino del Real Madrid, primo nel Gruppo H.

Dominio inglese fin dal primo tempo

La gara si è sbloccata all’8’ minuto con una deliziosa palombella di Gundogan, al termine di un’azione ben costruita. Il City ha mantenuto un ritmo basso, ma ha saputo colpire al momento giusto: al 26’ è arrivato il perfetto calcio di punizione di Echeverri, il quarto gol su punizione diretta in questo torneo.

Pochi minuti dopo, Haaland ha recuperato palla, saltato il portiere, ma ha calciato fuori da posizione defilata. Altra occasione nitida per il norvegese, lanciato in profondità da Bernardo Silva, ma ancora impreciso sotto porta. Gvardiol è andato vicino al tris colpendo il palo su calcio d’angolo, prima che Akanji si procurasse un rigore trasformato proprio da Haaland con freddezza.

Spettatori non paganti, gli emiratini si affacciano solo una volta: Traore ruba palla su errore di Nico Gonzalez, serve Chadli che impegna Ortega in un intervento prodigioso a fil di palo.

Ripresa lenta, ma il City dilaga nel finale

Nel secondo tempo, il Manchester City ha gestito palla senza rischiare, ma senza grande incisività. Matheus Nunes e ancora Haaland sfiorano il gol prima dell’ora di gioco. Alla lunga, però, il potenziale offensivo della squadra inglese è esploso.

Al 73’ arriva la doppietta di Gundogan, che sigilla una grande prestazione. Dieci minuti più tardi, è Bobb a trovare il gol personale con un’azione in velocità su assist di Rodri. A chiudere il tabellino ci pensa Cherki, servito da un generoso Haaland che preferisce l’assist alla conclusione.

Il settimo gol, che sarebbe valso la vetta del gruppo ai danni della Juventus (a pari punti ma con differenza reti migliore), non arriva. La sfida diretta tra City e Juve, in programma giovedì 26 alle ore 16:00 (UK), deciderà il primato nel gruppo G e le sorti del tabellone.

