Manchester United punta su Moise Kean: pronta l’offerta shock per l’attaccante italiano

Il Manchester United sarebbe pronto a fare un offerta monstre per assicurarsi le prestazioni di Moise Kean in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport” i Red Devils avrebbero seguito con attenzione il rendimento dell’attaccante italiano durante l’intera annata 2024-25, valutando ora concretamente la possibilità di attivare la clausola rescissoria da 52 milioni di euro.

Il contratto di Kean prevede una clausola che consente di liberarsi dalla Fiorentina – club proprietario del cartellino – in una finestra temporale ben precisa: dal 1° al 15 luglio 2025. Proprio in questo periodo il club inglese potrebbe affondare il colpo per portare il centravanti classe 2000 in Premier League.

L’interesse dello United conferma la crescita del giocatore, tornato protagonista in Serie A e nel giro della Nazionale italiana. Kean, autore di una stagione convincente, potrebbe rappresentare il rinforzo ideale per l’attacco dei Red Devils, alla ricerca di nuove soluzioni offensive dopo un’annata tra alti e bassi.

Kean tra Manchester United e Arabia Saudita: un’offerta ufficiale, ma il futuro resta in Europa

Moise Kean è attualmente in vacanza, ma il suo nome continua a essere al centro del mercato. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, l’unico club ad aver presentato un’offerta concreta finora è Al-Qadsiah, ambiziosa società saudita pronta a fare follie per l’ex attaccante della Juventus.

Il club arabo sarebbe disposto a pagare la clausola rescissoria da 52 milioni di euro e ad offrire al giocatore un contratto da 15 milioni di euro netti a stagione fino al 2028. Una proposta economicamente faraonica, che tuttavia difficilmente farà breccia nel cuore dell’attaccante azzurro.

Nonostante le cifre da capogiro, Kean non sembra intenzionato a trasferirsi in Arabia Saudita, anche in considerazione della stagione 2025 che potrebbe concludersi con la fase finale del Mondiale. Per questo motivo, il centravanti classe 2000 guarda con maggiore interesse alle proposte che arrivano dal calcio europeo.

Tra i club in prima fila c’è il Manchester United, che ha seguito da vicino le prestazioni di Kean per tutta la stagione 2024-25. I Red Devils sono fortemente interessati e starebbero valutando seriamente l’attivazione della clausola, valida dal 1° al 15 luglio.

Con una stagione positiva alle spalle e il ritorno stabile in Nazionale, Kean potrebbe presto diventare uno dei nomi caldi del calciomercato europeo.

Kean stagione da incorniciare: 25 gol stagionali e il Manchester United pronto all’assalto

Il futuro di Moise Kean è sempre più al centro delle attenzioni dei top club europei dopo una stagione straordinaria con la maglia della Fiorentina.

Kean, autore di 25 gol in 44 presenze complessive nel 2024-25, si è affermato come uno dei bomber più prolifici d’Europa. In Serie A ha chiuso con 19 reti, secondo solo al capocannoniere del campionato, confermandosi punto fermo anche nella Nazionale italiana in vista del Mondiale 2026.

Nella stagione 2024/2025, Moise Kean ha segnato:

25 gol complessivi in tutte le competizioni con la Fiorentina

in tutte le competizioni con la 19 gol in Serie A , risultando il secondo miglior marcatore del campionato

, risultando il del campionato 6 reti sono arrivate tra coppe nazionali ed eventuali competizioni europee disputate dal club

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i Red Devils seguono Kean da mesi, ma la decisione finale sul nuovo centravanti potrebbe dipendere anche dalle mosse dell’Arsenal, interessato sia a Viktor Gyokeres che a Benjamin Sesko. In base a come si muoveranno i Gunners, lo United potrebbe decidere di accelerare per l’ex Juventus.

Il prossimo luglio sarà decisivo: la Fiorentina potrebbe perdere il suo bomber, mentre Kean è pronto per il grande salto.