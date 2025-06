Barcellona, addio in vista per Andreas Christensen: il Milan torna alla carica

Il futuro di Andreas Christensen è sempre più incerto. Secondo quanto riportato da Sport e rilanciato da MilanNews, il Barcellona sarebbe pronto a cedere il difensore danese per finanziare l’assalto a Nico Williams dell’Athletic Bilbao. La cessione di Christensen potrebbe rappresentare una delle chiavi per sbloccare il mercato blaugrana, che punta a rinforzare l’attacco con l’esterno della Roja.

Il Milan avrebbe già tentato un primo approccio durante la sessione invernale, ricevendo però un secco rifiuto da parte del giocatore, intenzionato a restare in Catalogna e giocarsi le sue chance. Ora, con l’arrivo di Hansi Flick sulla panchina del Barça e l’esigenza del club di fare cassa, lo scenario è cambiato. I rossoneri potrebbero tornare all’attacco con un’offerta più concreta.

Christensen, che sta disputando un buon Europeo con la Danimarca, resta tuttavia restio ad accettare destinazioni esotiche: l’interesse di diversi club della Saudi Pro League non sembra tentarlo, dato che il giocatore preferirebbe restare ad alti livelli in Europa e continuare a competere per trofei importanti.

Nonostante la disponibilità del club a cederlo, Christensen non vorrebbe lasciare il Barça, dove si è ritagliato uno spazio importante sotto la gestione Xavi. Il difensore ex Chelsea vorrebbe provare a convincere anche Flick, ma l’arrivo di eventuali offerte significative – soprattutto da parte del Milan – potrebbe cambiare tutto.

I prossimi giorni saranno decisivi: il Barcellona ha bisogno di liquidità per il mercato in entrata, il Milan cerca un centrale affidabile per rinforzare la retroguardia, e Christensen potrebbe trovarsi presto a dover scegliere tra la permanenza in Spagna o una nuova avventura con la maglia rossonera.