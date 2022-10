Milan-Monza 4-1, Voti, pagelle e analisi, Milan show a San Siro

E’ finita con il punteggio di 4-1 la partita tra Milan e Monza. Rossoneri in vantaggio grazie ad un bel gol coast to coast di Diaz. Raddoppio Milan con protagonista Origi che serve un bel assist a Diaz, il quale firma il 2-0. Nella ripresa è Messias a servire Origi per il 3-0. Il Monza non ci sta e la riapre su punizione grazie a Ranocchia su punizione. Successivamente a mettere il punto esclamativo è Leao, servito da Theo Hernandez.

Top 3 Milan:

Diaz 8 Decisamente il migliore in campo e peccato per l’infortunio che lo ha costretto ad uscire prima. Segna due gol d’autore, il primo più bello di quello realizzato contro la Juventus. Il secondo con una pregevole girata di prima.

Origi 7,5 Grande partita anche per l’ex Liverpool. Il 2-0 nasce da una sua personale azione, poi il 3-0 è tutto suo, con una bella conclusione, su cui De Gregorio non può fare nulla.

Leao 7 Fa sempre la differenza, anche a gara in corso. Anche il suo gol è bello da vedere, ma deve condividere il merito con Theo Hernandez, il quale gli ha servito un bellissimo assist.

Flop 2 Milan:

Rebic 5 Uno dei pochi insufficienti nelle fila dei rossoneri. Sbaglia spesso le giocate più facili e non si dimostra freddo e lucido davanti la porta avversaria.

De Ketelaere 5,5 Entra in campo abbastanza bene, però quel gol sbagliato grida vendetta. Ha le potenzialità, ma deve dimostrarle.

Top 3 Monza:

Ranocchia 7 Entra un campo e fornisce una scossa alla squadra brianzola. Bello il gol su punizione, anche se ad aiutarlo è anche l’incertezza di Tatarusanu.

Carlos Augusto 6,5 Gioca una buona partita. Mostra una tecnica e delle giocate molto interessanti, da far sobbalzare i tifosi del Monza.

Sensi 6+ E’ lui la fonte del gioco degli uomini di Palladino. Si rende autore anche di un bel tiro, sventato da Tatarusanu.

Flop 3 Monza:

Mota 4,5 Peggiore in campo del Monza. Praticamente viene annullato dalla retroguardia del Milan, che lo fa scomparire dal campo.

Antov 5 Su quella fascia è sempre un duello impari, che debba affrontare Theo Hernandez o Leao. Non riesce a stargli mai dietro.

Caldirola 5 Anche lui soffre sulle incursioni degli attaccanti del Milan. Nella ripresa Palladino lo leva a testimonianza della sua non brillante gara.

Il Milan merita questa vittoria. La squadra ha sempre convinto nel corso di tutta la partita. Il Monza, nonostante il passivo pesante, ha tutte le carte in regola per salvarsi, anche con un certo anticipo.