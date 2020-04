Milan: Marcelino e Emery alternative a Ragnick

Il nome di Ralf Ragnick ha scosso il mondo Milan, negli ultimi mesi. Il tedesco ex allenatore dell’RB Lipsia, era stato contattato personalmente da Gazidis a fine dicembre per il dopo Pioli, e proprio la forte presa di posizione da parte dell’Ad sudafricano, e la mancata comunicazione della stessa, ha portato alle frizioni interne alla società rossonera, e al conseguente prematuro addio di Boban.

Con il passare delle settimane però, la trattativa si è bloccata, la pista Ragnick è andata via via raffreddandosi, ma nonostante questo una permanenza di Pioli anche per la prossima stagione, sembra molto complicata.

Ecco perché in questi giorni è stato accostato al Milan, il nome di più di un allenatore, dall’italiano Luciano Spalletti, fino ai più internazionali Emery e Marcelino.

Partendo dall’ex PSG e Arsenal, la figura di Emery è stata più volte avvicinata ai colori rossoneri negli ultimi anni, addirittura fin dai tempi del Milan targato Berlusconi-Galliani, quando lo spagnolo si era fatto notare vincendo Europa League a ripetizione alla guida del Siviglia.

All’epoca poi non se ne era fatto nulla, Galliani aveva optato per Vincenzo Montella, che rimane l’ultimo allenatore del Milan di Berlusconi.

Emery è attualmente libero, dopo l’esonero dai Gunners, e sarebbe già stato contattato dal Diavolo, per subentrare a Pioli al termine di questa stagione.

Anche Marcelino non è nuovo ad un accostamento al Milan, si era tanto parlato di lui come possibile sostituto di Gianpaolo, dopo il deludente inizio di campionato del club di via Aldo Rossi, ma il comparto tecnico rossonero, nei nomi di Boban e Maldini, scelse per una soluzione italiana, che potesse dare stabilità immediata all’ambiente.

L’ex di Villareal e Valencia sarebbe però tornato di moda nelle ultime ore e anzi sarebbe lui, più di Emery, al momento, il principale indiziato alla successione di Pioli, qualora la trattativa tra il Milan e Ralf Ragnick dovesse spegnersi totalmente.

