Milan – Lazio Live Diretta Streaming e Tv Serie A 13° Giornata

Dove vedere Milan – Lazio in Diretta Streaming Live e Tv 13° Giornata Serie A Sabato 29 Novembre ore 20:45

L’AC Milan si prepara a un appuntamento cruciale in Serie A, con l’obiettivo di balzare momentaneamente in vetta alla classifica prima che scendano in campo le dirette rivali domenica. A fare da cornice a questo attesissimo confronto sarà lo Stadio San Siro, teatro del big match contro una Lazio decisa a confermarsi dopo l’ultimo successo.

I rossoneri, rinvigoriti dalla vittoria nel derby della scorsa settimana, arrivano a questa sfida con morale alle stelle e la consapevolezza di avere tra le mani una grande opportunità in chiave scudetto. Il gioco fluido, l’intensità e il ritrovato equilibrio difensivo stanno rendendo la squadra di Pioli una delle realtà più solide del campionato.

Dall’altra parte, la Lazio ha rialzato la testa superando il Lecce e vuole dare continuità al risultato, puntando a una prova di carattere contro una big per alimentare le proprie ambizioni europee. La squadra di Sarri è consapevole delle difficoltà della sfida, ma spera di sfruttare al meglio spazi e ripartenze per mettere in difficoltà il Milan.

Una partita dal sapore europeo, che promette spettacolo, tattica e tensione agonistica, con punti pesanti in palio e un possibile scossone alla classifica di Serie A.

Formazioni Ufficiali di Milan – Lazio:

MILAN (3-5-2) – Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri.

LAZIO (4-2-3-1) – Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.

Dove vedere Milan – Lazio in Diretta TV e Streaming

Il match Milan – Lazio di Sabato 29 Novembre alle 20:45 sarà trasmesso in Diretta Tv e Streaming sia su DAZN che su Sky, offrendo diverse soluzioni per i tifosi.

Diretta TV: DAZN tramite app su smart TV Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport Calcio (canale 202) Sky Sport 4K (canale 213) Zona DAZN (canale 214 Sky)

Diretta streaming: App DAZN su smartphone, tablet, console, PC e smart TV NOW per gli abbonati Sky Sky Go per chi ha un abbonamento Sky attivo



Milan – Lazio sarà trasmessa in Diretta Tv in co-esclusiva sia su DAZN che su Sky, che manda in diretta tre partite per giornata. Su Sky il match sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport Uno e Sky Sport 4K (213).

La telecronaca di Milan – Lazio su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, coadiuvato da Andrea Stramaccioni nel ruolo di commentatore tecnico.

Su Sky la telecronaca sarà a cura di Stefano Borghi con commento tecnico di Massimo Gobbi.

E’ possibile vedere Milan – Lazio in Diretta Streaming Live oltre che sull’app DAZN anche su Sky Go (per gli abbonati a Sky Sport) e NOW (in pay per view).

Come arriva il Milan:

Con una prestazione di grande solidità difensiva e un portiere in stato di grazia, il Milan ha trionfato nel primo Derby della Madonnina della stagione, superando l’Inter 1-0 grazie alla rete decisiva di Christian Pulisic nella ripresa. L’attaccante statunitense ha firmato il gol vittoria ribadendo in rete una respinta corta, ma il vero protagonista del derby è stato il capitano Mike Maignan, autore di parate straordinarie, compreso un intervento decisivo sul rigore calciato dall’ex rossonero Hakan Calhanoglu.

Questo successo ha permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di scavalcare i cugini nerazzurri in classifica, portandosi a soli due punti dalla sorprendente capolista Roma, e consolidando un cammino da vera pretendente al titolo. Si tratta della quarta vittoria nei sei derby giocati dall’inizio della scorsa stagione, un dato che testimonia la crescita costante e la forza mentale dei rossoneri.

Il risultato ha inoltre esteso l’imbattibilità del Milan a 12 partite consecutive, confermando la squadra tra le più affidabili del campionato. In Serie A, si sa, i trionfi Scudetto nascono dalla difesa, e i numeri lo dimostrano: i rossoneri hanno mantenuto la porta inviolata in metà delle prime dodici giornate, mentre l’unica sconfitta stagionale può essere eguagliata solo dal ricco progetto del Como.

Ora l’obiettivo è dare continuità. Un nuovo successo sabato permetterebbe al Milan di salire momentaneamente al primo posto in classifica, in attesa dei match tra Roma e Napoli e della trasferta dell’Inter a Pisa. Sulla strada del Diavolo però c’è una Lazio in crescita, avversario ostico e in netta ripresa, pronta a mettere alla prova la solidità rossonera.

Una sfida che profuma di alta classifica, Scudetto e ambizioni europee.

Come arriva la Lazio:

La recente sconfitta subita contro l’Inter a San Siro – arrivata proprio all’inizio del mese – rappresenta l’unico passo falso della Lazio da dopo il Derby della Capitale di fine settembre. Un dato che conferma il buon momento dei biancocelesti, capaci di ritrovare solidità e continuità nonostante le difficoltà.

Nell’ultimo turno di Serie A, la squadra di Maurizio Sarri è tornata al successo battendo il Lecce 2-0 allo Stadio Olimpico. Protagonista del match è stato Tijjani Noslin, che ha messo a segno il suo primo gol in campionato dopo oltre un anno, chiudendo definitivamente la sfida e riportando fiducia all’ambiente laziale.

Grazie a questo risultato, la Lazio è salita all’ottavo posto in classifica, restando pienamente in corsa per la zona Europa. Il dato più significativo è però legato alla fase difensiva: la squadra ha collezionato ben cinque clean sheet nelle ultime sei gare, confermandosi tra le difese più organizzate del campionato.

C’è però un contrasto netto tra il rendimento casalingo e quello lontano dall’Olimpico. Prima di affrontare il Milan a San Siro, i biancocelesti hanno infatti trascorso quasi 300 minuti senza segnare in trasferta, con l’ultimo gol firmato da Mattia Zaccagni contro il Genoa, due mesi fa.

Nonostante una situazione resa complicata dalla proibizione sul mercato e da numerosi infortuni, Sarri sta riuscendo a valorizzare al meglio il gruppo a disposizione, contando sull’esperienza e sulla disciplina tattica. E proprio questa settimana ritroverà un altro “veterano” delle panchine: Massimiliano Allegri.

La prima sfida tra Sarri e Allegri risale addirittura a 22 anni fa, quando entrambi allenavano in Serie C2. Da allora si sono affrontati 19 volte, con il tecnico rossonero nettamente in vantaggio: 11 vittorie contro 4. Un dato che racconta molto dell’esperienza, della solidità e della capacità di Allegri di preparare le grandi sfide.

Pronostico Milan-Lazio: possibile pareggio a San Siro

Le due squadre non pareggiano tra loro da ben nove confronti consecutivi, con l’ultimo segno X risalente a una sfida di Coppa Italia del gennaio 2018. Una lunga serie che potrebbe interrompersi proprio sabato sera a San Siro.

Il Milan ha dimostrato grande solidità e organizzazione tattica, ma fatica spesso a capitalizzare le occasioni, segnando meno rispetto alla mole di gioco prodotto. Dall’altra parte, la Lazio attraversa un momento straordinario sul piano difensivo, con numeri incoraggianti e una struttura sempre più affidabile, anche se lontano da casa produce poco in fase offensiva.

Tutti questi elementi portano a ipotizzare una sfida equilibrata, intensa e con pochi gol, dove prudenza e tattica potrebbero prevalere sulla spettacolarità. Un pareggio a basso punteggio, come l’1-1, appare quindi un risultato credibile e coerente con il momento delle due squadre.

