Milan-Lazio 2-0, Voti, pagelle e analisi, Milan show a San Siro

I rossoneri vincono dominando contro la Lazio allenata da Maurizio Sarri. Rossoneri in vantaggio grazie ad un gol di Bennacer su assist di Giroud in seguito ad un disimpegno errato della Lazio. Raddoppio di Theo Hernandez dopo una corsa cominciata dalla sua area di rigore e conclusa con il gol. Allarme Leao uscito precocemente per infortunio e da valutare in vista della Champions League.

Theo Hernandez 7 Grande partita per lui. Non solo il grandissimo gol che ricorda quello dell’anno scorso contro l’Atalanta, ma anche una grandissima prova in fase difensiva.

Saelemakers 7 Entra in campo al posto di Leao e gioca una grande partita. Dal suo piede partono tante potenziali azioni pericolose del Milan.

Krunic 7 Non sbaglia mai una lettura difensiva o un pallone da smistare. Nel centrocampo a 2 sta dimostrando di essere cresciuto rispetto alla scorsa stagione.

Top 3 Lazio:

Marusic 6 L’unico titolare della Lazio che gioca almeno sulla sufficienza. Mette in campo tutto quello che ha, ma non basta per portare a casa i 3 punti.

Basic 6 Entra dalla panchina al posto di Milinkovic-Savic e gioca una buona partita, fornendo sostanza e qualità. Sfiora il gol nei minuti finali.

Pedro 6 Anche lui in campo nella ripresa. Ci mette soprattutto classe ed esperienza, ma oltre al compitino non fa praticamente nulla.

Flop 3 Lazio:

Zaccagni 5,5 Non è al meglio, ma Sarri non rinuncia a lui nemmeno oggi. Però non è autore di una grande partita e si fa vedere pochissimo

Immobile 5 Anche per lui partita anonima, viene sempre limitato dai difensori del Milan e non riesce mai ad impensierire Maignan.

Milinkovic-Savic 5 Nemmeno lui oggi riesce a mostrare la sua solita classe cristallina. Viene annullato dalla marcatura di Bennacer.

Il Milan domina nettamente la partita non concedendo nemmeno un’occasione ai biancocelesti, tranne nel recupero con Basic e si rilancia nella corsa alla zona Champions League. La Lazio oggi è stata inconsistente, anche se ancora la qualificazione alla prossima Champions League non è in pericolo.