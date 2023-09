Milan-Lazio 2-0, Dichiarazioni post-partita Pioli: ” Per Loftus-Cheek fastidio al pube/addome”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, dopo il successo per 2-0 del “suo” Milan, contro la Lazio allenata da Maurizio Sarri.

Nel primo tempo il Milan si è allungato troppo e ha preso qualche ripartenza di troppo. Nel secondo tempo il Milan ha giocato molto meglio, con maggior voglia.

Adli per Pioli è ormai diventato una risorsa importante, come del resto tutti i calciatori della rosa rossonera. Musah, invece, ha più caratteristiche di inserimento, tanta gamba e tanta corsa. L’allenatore del Milan però vuole che migliori anche nei movimenti senza palla. Reijnders può giocare davanti la difesa, ma l’ex tecnico di Lazio e Inter lo vede meglio come mezzala.

L’allenatore rossonero parla delle condizioni dell’infortunio di Loftus-Cheek, uscito nel primo tempo: “Sì, qualcosa al pube/addominale, un po’ più alto verso gli addominali. Non è stato toccato un gruppo muscolare importante, speriamo bene. Ma di solito gli infortuni arrivano quando un giocatore sta molto bene e lui sta molto bene”.

Parlando del Borussia Dortmund, prossimo avversario del Milan in Champions, Pioli dice che hanno sofferto contro il Psg, solo per le grandissime qualità dei parigini. I gialloneri sono una grande squadra. E’ un gruppo che unisce l’intensità del calcio tedesco alla qualità dei suoi calciatori offensivi.

Sarà una partita difficilissima in un grande stadio. Domani si faranno le valutazioni sui calciatori del Milan e si comincerà a preparare il Big match di Mercoledì. E’ una partita molto importante per il destino dei rossoneri.

Il tecnico del Milan conferma che la Juventus, nella lotta scudetto, senza Coppe può avere dei vantaggi. Ovviamente lui spera che a vincerlo non sia la squadra bianconera guidata da Massimiliano Allegri.