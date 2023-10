Milan-Juventus, dichiarazioni pre-partita, Allegri “Domani gara stimolante, Chiesa ha fatto solo un allenamento, Vlahovic sta bene.”

La Juventus si appresta ad affrontare il big match in programma domenica sera contro il Milan attualmente solitario in vetta alla classifica. Gli uomini di Allegri sono reduci da tre risultati utili consecutivi ottenuti con Torino, Lecce e Atalanta e vorranno continuare sulla propria striscia anche nella difficile trasferta di San Siro.

Massimiliano Allegri (© AnsaFoto) – StadioSport.it

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro i rossoneri “Domani ci sarà sicuramente una partita bella e stimolante. Si sfideranno la prima contro la terza della classe e sappiamo delle difficoltà di dover giocare a San Siro. Sarà bellissimo, ma allo stesso tempo molto difficile.”

Il tecnico ha poi continuato sul caso calcioscommesse: “Su questo posso esprimermi solo su Fagioli, su di lui è stato sempre detto tutto da parte del club e io personalmente sono in totale accordo su quanto espresso dalla società. Ora per Nicolò inizia un percorso che lo porterà a fine maggio a ritornare in campo, quindi questi 7 mesi devono servigli per mantenere la condizione atletica per esser poi pronto a fine maggio a rientrare in campo.

Sulla Juventus favorita “Non so perché dicono queste cose. L’obiettivo nostro resta quello di fare più punti possibili per fare in modo di essere a fine maggio nelle prime quattro. Intanto ci godiamo la sfida di domani e poi vedremo cosa saremmo stati in grado di fare contro il Milan.”

Su Vlahovic e Chiesa: “Lui è tutta la settimana che si è allenato con la squadra e quindi sta bene. Per quanto riguarda Chiesa ha fatto solamente un mezzo allenamento con noi e valuteremo domani, ma se è sereno lo convocheremo.”

Il tecnico livornese ha poi concluso Weah: “Il ragazzo sta crescendo dopo una prima parte di stagione con il ritiro e la tournée in America dove aveva avuto un momento di down, ora ha trovato il suo equilibro e sta molto bene.”