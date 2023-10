Milan-Juventus 0-1, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Sull’espulsione abbiamo commesso un’ingenuità individuale e di reparto”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, dopo la sconfitta per 0-1, contro la Juventus allenata da Massimiliano Allegri.

Pioli parla della sconfitta di oggi: “Sull’espulsione abbiamo commesso un’ingenuità individuale e di reparto perché dovevamo stare più stretti. Thiaw doveva temporeggiare e non provare l’anticipo. Anche il terzino ha sbagliato perché doveva stare più stretto”.

La squadra a livello individuale e di reparto non ha lavorato bene. Bisognava essere più compatti, specialmente nel secondo tempo.

Certo, non è tutto da buttare, ma la sconfitta di stasera fa male contro una rivale diretta per le alte zone della classifica. Bisognava fare di più anche in inferiorità numerica.

L’ex tecnico di Lazio e Inter parla delle condizioni di Loftus-Cheek, in vista della partita di Champions League, contro il PSG: “Oggi stava meglio, vediamo domani. Va un po’ a giorni alterni, perché ha un’infiammazione e ora non lo so. Vediamo domani”.

Contro la squadra Parigina la squadra rossonera dovrà cercare a tutti costi di vincere, dato che ancora non c’è stata una vittoria nel girone di Champions League.

Sul cambio di Jovic al posto di Giroud, e non Okafor, spiega così il tecnico rossonero: “Jovic perché sta trovando la condizioni migliore e non Okafor perché non è al 100%, non si è allenato sempre con la squadra in settimana”.

Pioli loda Mirante per la sua bella prestazione. L’infortunio di Sportiello è stata una nota dolente, ma l’ex Roma ha risposto nel migliore del modi.

Il Milan non si deve far abbattere dai K.O. contro Inter e Juventus. Bisogna migliorare e ci sono pienamente tutte le possibilità.