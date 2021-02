Milan-Inter, dichiarazioni post-partita Conte: “Vittoria che dedico ai nostri tifosi e allo scomparso Bellugi. Complimenti ai miei ragazzi”

Termina 0-3 per l’Inter il match contro il Milan valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri decisive le reti di Lautaro Martinez (doppietta) e Lukaku.

Un Antonio Conte molto soddisfatto ha così analizzato il match dei suoi: “Non so dirvi se si tratta della vittoria più bella da quando sono qui, di solito tendo a pensare che la vittoria più bella sia quella che ancora deve arrivare. Vincere un derby è sempre un’emozione unica, questi 3 punti li dedico ai nostri tifosi che ci hanno fatto un’accoglienza da brividi”.

Crescita: “Dopo un anno e mezzo insieme i ragazzi riconoscono le nostre situazioni tattiche al meglio. In settimana lavoriamo sempre tanto e per forza di cose gli sforzi vengono sempre ripagati. Abbiamo nuovamente battuto una big preparando perfettamente la partita. Questi segnali valgono più di tutto. Ora sotto con le prossime due. I ragazzi sanno quanto temo le gare con un Genoa in gran forma e un Parma che vale molto più di quanto dice la classifica”.

Antonio Conte, 51 anni, allenatore dell’Inter

Sui singoli: “Il mio plauso più grande va ad Eriksen e Perisic. Christian ci ha messo un po’ per entrare nell’idea di squadra, ma non ha mai mollato e ha sempre lavorato a testa bassa. Ogni calciatore ha un adattamento diverso al nostro campionato, ora lui è entrato nei nostri schemi a pieno regime. Ivan, invece, l’ho sempre considerato perfetto come quinto di centrocampo. Lui l’anno scorso non si è voluto mettere in gioco, quest’anno sì e i risultati in quel ruolo stanno arrivando. Per lui altra ottima partita”.

Dedica speciale: “Oltre che ai nostri tifosi, questa vittoria va a Mauro Bellugi. Ci uniamo al dolore di tutta la sua famiglia per la sua scomparsa”.

