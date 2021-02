Milan-Inter 0-3, Dichiarazioni post partita Pioli: “Quando si perde bisogna lavorare di più e meglio”

Stefano Pioli interviene nella conferenza stampa dopo la sconfitta nel derby. Il tecnico da merito ai neroazzurri, ma dice che la sua squadra può fare meglio.

Sulla partita: “Non siamo stati così aggressivi perché non volevamo aprire troppo il campo e concedergli troppi uno contro uno. Non è facile andare lì e portargli via il pallone, la loro gestione è molto lucida”.

Bisogna ricordarsi di quello che si è fatto fino ad adesso, ma non bisogna dimenticare che serve ancora molta concentrazione.

Stefano Pioli, allenatore del Milan

Ibrahimovic è uscito per un crampo. Sui prossimi impegni l’allenatore rossonero cercherà tra Giovedì e Domenica contro Stella Rossa e Roma di mettere in campo la formazione migliore.

Inoltre l’ex tecnico di Lazio e Inter non ha escluso un possibile cambio di modulo.

