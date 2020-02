Milan: infortunio per Krunic, out per almeno un mese

Nuova tegola in casa Milan, il centrocampista rossonero Rade Krunic, starà lontano dai campi di gioco per almeno un mese. Si accorcia ulteriormente la coperta della squadra rossonera, già ridimensionata, almeno nei numeri nel mercato di gennaio, con gli addii dei vari Suso, Piatek, Borini e Rodriguez. Il bosniaco, arrivato a Milanello nella sessione di mercato della scorsa estate, ha subito una frattura da stress ad un dito del piede destro. L’ex Empoli era già indisponibile per lo scorso match del Milan in casa contro il Verona, non sarà sicuramente arruolabile nemmeno per il derby di domenica con l’Inter. Fa sapere il club tramite comunicato ufficiale, che Krunic sarà fermo ai box per qualche tempo in attesa di sottoporsi ad una nuova radiografia fra quattro settimane. Di seguito il comunicato ufficiale diramato dalla società: “AC Milan comunica che Rade Krunić è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una frattura da stress del terzo osso metatarsale del piede destro che richiede un trattamento conservativo. Il giocatore effettuerà un ulteriore controllo radiografico fra un mese”. ©RIPRODUZIONE RISERVATA