Milan, infortunio Maignan: verrà sostituito da Tatarusanu nella lista UEFA

Mike Maignan verrà sostituito da Ciprian Tatarusanu in Champions League. Il francese si è infortunato nel match di Nations League tra Francia e Austria e sarà indisponibile per diverse partite.

Continuano gli infortuni in casa Milan. Dopo Theo Hernandez e Sandro Tonali, anche il portiere Mike Maignan sarà indisponibile. L’ex Lille è stato titolare venerdì sera nel match di Nations League tra Francia ed Austria dove la Nazionale allenata da Didier Deschamps ha vinto per 2-0. Tuttavia, ad inizio secondo tempo Maignan è stato sostituito dal connazionale Alphonse Areola.

L’infortunio sembrerebbe più grave del previsto: una lesione al muscolo gemello mediale che lo costringerà a circa trenta giorni di stop. Il Milan, dunque, è dovuto subito correre ai ripari con una decisione drastica ma necessaria: Maignan è stato tolto temporaneamente dalla lista UEFA e a suo posto è subentrato il vice Ciprian Tatarusanu.

Questo cambio è possibile secondo l’articolo 46.2 due del regolamento che prevede la possibilità di rimpiazzare uno dei due portieri in lista qualora uno dei due dovesse essere in qualche modo indisponibile. Per questo che l’estremo difensore rumeno, insieme al terzo Antonio Mirante, saranno i disponibili per la competizione europea.

Maignan, dunque, salterà sicuramente la prossima partita contro l’Empoli in campionato, ed il big match con la Juventus, ma soprattutto il doppio confronto contro il Chelsea. Ciò che auspica la società di Milanello è una sua pronta ripresa e di averlo già a disposizione nella trasferta contro la Dinamo Zagabria in programma il prossimo 25 ottobre.