Milan, Ibrahimovic fa un passo indietro: Tare protagonista del mercato estivo

Milan, Ibrahimovic - Stadiosport.it

Il giornalista de Il Giornale, Franco Ordine, ha rilasciato un’intervista a TMW Radio in cui ha rivelato retroscena importanti sul calciomercato estivo del Milan. Secondo Ordine, Zlatan Ibrahimovic ha avuto un ruolo secondario nella sessione appena conclusa, con il nuovo direttore sportivo Igli Tare che ha assunto il controllo delle operazioni di mercato.

Parlando ai microfoni dell’emittente, con dichiarazioni riportate anche da MilanNews.it, Ordine ha spiegato:

“Ibrahimovic è stato molto ai margini in questo mercato. È tornato a svolgere il ruolo per cui era stato originariamente ingaggiato, dopo che lo scorso anno aveva commesso alcuni errori con il progetto Milan Futuro, che si è rivelato un altro fallimento della scorsa stagione.”

Il ruolo di Ibrahimovic nel club resta piuttosto particolare. Dal 2023, infatti, l’ex attaccante svedese è stato assunto da RedBird Capital Partners, la società che detiene la maggioranza del Milan, come Senior Advisor to AC Milan. In teoria funge da intermediario tra proprietà e dirigenza, ma secondo Ordine la sua influenza sul mercato estivo è stata minima.

Per quanto riguarda invece l’impatto di Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio, Ordine ha sottolineato come il dirigente albanese sia stato determinante in diverse scelte:

“Quando Tare è arrivato, le operazioni per Reijnders e Ricci erano già concluse. A quel punto, inserire Modric a centrocampo avrebbe potuto avere un senso, ma forse invece di aggiungere Jashari, sarebbe servito un centrocampista più box-to-box. In questo senso possiamo ringraziare la lite di Rabiot a Marsiglia.”

Infine, il giornalista ha espresso un rimpianto per la difesa del Milan: