Milan-Fiorentina, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Tutti convocabili tranne Kjaer, Florenzi e Maldini”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli, è intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia della sfida tra il “suo” Milan e la Fiorentina, allenata da Vincenzo Italiano.

Il tecnico rossonero non pensa a fare calcoli, in vista delle prossime quattro partite di campionato. La concentrazione è rivolta, in questo momento, solo alla Fiorentina. Sono le emozioni, che devono guidare la concentrazione. Da questo momento in poi, ogni sfida sarà fondamentale.

Per ottenere risultati, secondo l’ex tecnico di Lazio e Inter, bisognerà fare di più di quello che riescono a fare gli avversari. Per reggere la pressione dell’alta classifica, serviranno soprattutto cuore caldo e testa fredda.

Milan-Fiorentina, 35° Giornata di Serie A

Sull’idea, che il Milan venga sottovaluto da qualcuno, Pioli risponde così: “Non mi interessa se siamo apprezzati fuori, mi interessa quello che pensiamo noi. Abbiamo dei limiti che cerchiamo di coprire, oltre che esaltare le nostre qualità”.

La Fiorentina di Italiano, viene descritta come una squadra di alto livello, che gioca un bel calcio, con un allenatore, che sta svolgendo un grande lavoro. All’andata i gigliati sono riusciti ad avere la meglio sul Milan e quindi bisognerà fare le giocate giuste. L’atteggiamento da cui ripartire, è quello espresso nella partita contro la Lazio.

Per quel che riguarda la situazione degli infortunati, il tecnico milanista dichiara: “I non convocati saranno Kjaer, Florenzi che sta recuperando bene, e Daniel Maldini che ha un affaticamento. Tutti gli altri sono convocabili”.

Pioli loda Bennacer, definendolo un centrocampista completo, in grado di svolgere benissimo le due fasi. Ha avuto un problema alla caviglia, ma ora si è perfettamente ripreso.