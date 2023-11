Milan-Fiorentina, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Domani recuperiamo Calabria, Pulisic e Loftus-Cheek”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della sfida di campionato tra il “suo” Milan e la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano.

Il Milan è reduce da brutti risultati e in questo momento le parole non servono proprio a nulla. Si deve rispondere in campo, con i fatti.

Pioli spera che il numero degli infortuni, nel corso del tempo, posa abbassarsi. Il numero di quelli del Milan, nel corso degli ultimi anni, è assolutamente negativo. Per domani sono recuperati Calabria, Loftus-Cheek e Pulisic.

L’allenatore del Milan parla della convocazione di Camarda, per la sfida di domani sera: “Il talento non ha età. Lui ne ha tanto. Il destino ti crea a volte certe occasioni. Dobbiamo aiutarlo. E’ giovane, ma caratterialmente già maturo. E’ felice di essere con noi ed è pronto a darci una mano se servirà”.

La squadra rossonera deve cercare di migliorare in tante cose rispetto alle ultime partite e non solo per ciò che riguarda i risultati. L’allenatore del Milan è convinto delle potenzialità del gruppo, messo a disposizione dalla società. Nonostante l’emergenza in attacco, i rossoneri dovranno dare tutto in campo.

L’ex tecnico di Lazio e Inter parla della Fiorentina di Vincenzo Italiano: “Con Italiano gioca un calcio offensivo, propone tanti giocatori in avanti che magari concede qualcosa di più dietro, ma è sempre difficile affrontarla”.

Il Milan non deve pensare al futuro. La testa deve andare solo alla sfida contro la Fiorentina. Poi la stagione proseguirà e si costruirà il traguardo in base ai risultati che si otterranno.

Pioli parla anche della situazione legata al recupero di Bennacer: “Sta bene, non ha avuto intoppi e sta bruciando le tappe. Farà un’altra settimana con noi e poi magari tornerà a disposizione”

I rossoneri, ultimamente, sono calati troppo per quel che riguarda la concentrazione e questo è un grande demerito. Il Milan dovrà migliorare molto per quel che riguarda questo aspetto. Servirà lo spirito giusto in campo.

Pioli, inoltre, dichiara che se Ibrahimovic tornerà al Milan sarà una risorsa preziosa, qualunque ruolo occuperà.