Milan-Fiorentina 2-1, Voti, pagelle e analisi, Vittoria sofferta dei rossoneri

E’ finita per 2-1 la partita tra il Milan e la Fiorentina. Rossoneri in vantaggio grazie ad un gol di Leao e pareggio immediato della Fiorentina con un tiro di Bark deviato da Thiaw che sorprende Tatarusanu. Rossoneri in vantaggio al 91° minuto con un autogol di Milenkovic.

Top 3 Milan:

Theo Hernandez 6,5 Gioca bene come sempre. Oggi più che per le percussioni offensive si è fatto notare per la grande concentrazione e lucidità dei recuperi difensivi.

Dest 6,5 Entra benissimo in campo, non sbaglia praticamente nulla. A differenza di Theo Hernandez si fa notare soprattutto per le sortite offensive.

Vranchx 6,5 Quando entra lui cambia la musica. Fornisce solidità al centrocampo del Milan e si fa notare anche per delle belle incursioni offensive. E’ una risorsa e va sfruttato da Pioli.

Flop 3 Milan:

Leao 5 Segna il gol, ma c’è veramente poco altro da salvare. Ne sbaglia uno clamoroso nella ripresa e si dimostra svogliato e indolente. Deve ancora crescere molto se vuole fare un’ulteriore salto di qualità.

Diaz 5 Malissimo anche lui. Non azzecca una giocata nel secondo tempo, meglio nel primo tempo, ma perde troppi contrasti.

Krunic 5 Anche lui oggi male. Ci mette la corsa e la grinta, ma per il resto poco altro da salvare.

Milan-Fiorentina, 15° Giornata di Serie A

Top 3 Fiorentina:

Barak 6,5 Gioca in extremis al posto di Bonaventura e si rende pericoloso grazie alle sue capacità d’inserimento trovando il gol del momentaneo pareggio della Fiorentina.

Ikone 6,5 E’ il jolly di Vincenzo Italiano. Corre e si danna come non mai. Mette in continua agitazione la retroguardia del Milan.

Igor 6,5 Il migliore in campo della retroguardia della Fiorentina. Ferma quasi tutti gli attacchi del Milan.

Flop 3 Fiorentina:

Milenkovic 5,5 Il peggiore in campo della retroguardia Viola. Non solo l’autogol decisivo nel finale, ma per l’insicurezza che fornisce ai compagni.

Cabral 5 Il peggiore in campo della Fiorentina. Unica azione pericolosa nel primo tempo, poi sparisce dal campo e viene annullato dalla retroguardia del Milan.

Mandragora 5,5 Gioca abbastanza bene in fase propositiva, però appare troppo spesso nervoso e perde tante palle soprattutto nella seconda parte del secondo tempo.

Per il Milan la sosta può essere vitale. I rossoneri vincono di carattere e non di quaità, ma certamente ci sono delle cose da correggere. La Fiorentina di Vincenzo Italiano ha giocato una grande partita e forse sul piano del gioco meritava qualche cosa in più.