Milan-Fiorentina 1-0, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Il gol di Leao come una liberazione”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli, è intervenuto ai microfoni, dopo il successo per 1-0, del “suo” Milan, ai danni della Fiorentina, guidata da Vincenzo Italiano.

Parlando subito, del gol di Leao, il tecnico rossonero dichiara: ” E’ stato una liberazione. Avevamo avuto parecchie occasioni. Abbiamo avuto la mentalità giusta, abbiamo continuato a lavorare da squadra”.

La tensione, per essere in lotta, per un traguardo importante si sente inevitabilmente. Ma nonostante, la giovane età, la squadra rossonera sta facendo il massimo.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

Pioli parla anche dello schieramento della squadra, oggi in campo. Si è scelto di tenere Theo Hernandez più alto e Calabria più basso. Il Milan crea molte occasioni, ma serve essere più concreti in avanti. Bisogna dare tutto quello che si ha, continuando il percorso di crescita. Se vuole vincere, la squadra rossonera dovrà dimostrarlo sul campo, facendo di più degli avversari.

Un dettaglio non indifferente, secondo l’ex tecnico di Lazio e Inter, viene rappresentata dalla fiducia, presente nel club, nel dirigenti e nel gruppo squadra, allenatore compreso. Ognuno crede nel lavoro dell’altro. La vicinanza di Maldini e Massara, è un elemento molto significativo.

Momentaneamente, il Milan ha collezionato 5 punti in più della scorsa stagione, ma da Martedì, la squadra sarà subito concentrata, sulla partita in trasferta, contro il Verona, guidato dal tecnico Igor Tudor.