Milan-Dinamo Zagabria 3-1, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Possiamo ancora crescere”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, dopo il successo del “suo” Milan, contro la Dinamo Zagabria per 3-1.

Il tecnico rossonero è molto soddisfatto della prova dei suoi ragazzi: “E’ l’ennesimo step positivo di questa squadra. Sono soddisfatto, ma credo che si potesse fare meglio giocando con più precisione e non subire gol. Ma stiamo lavorando tanto, possiamo crescere e qualcosa posso anche concedere ai miei giocatori”.

La squadra deve essere sempre concentrata verso i traguardi possibili, ma deve poter anche sognare in grande. Ovviamente per questo servirà grande lavoro da parte di tutti. Non si potrà sempre giocare al massimo, a causa di tutti gli impegni ravvicinati. I calciatori dovranno essere bravi a gestirsi a livello fisico.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

Il Milan oggi poteva segnare più gol, ma certamente la vittoria di oggi rappresenta uno step in più per i rossoneri.

Pioli non si sorprende dell’ennesima prestazione positiva di Leao, anzi, da lui si aspetta ancora grandi miglioramenti.

Il portoghese mancherà contro il Napoli, nella sfida di campionato, ma l’ex allenatore di Lazio e Inter non demorde. Chi sarà chiamato a sostituire Leao dovrà farsi trovare pronto.

Il tecnico rossonero parla anche della sostituzione di Giroud nel corso della partita, la quale gli ha provato delusione: “Benissimo che un giocatore voglia giocare sempre, ne abbiamo parlato e ci siamo capiti. Non posso sfiancare Olivier, devo pensare anche a domenica prossima. Lui sa bene che devo fare il mio lavoro”.