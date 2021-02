Milan-Crotone, Diretta TV- Streaming e probabili formazioni (7-02-2021)

Partita fondamentale per entrambe le formazioni. Il Milan vuole continuare nella sua rincorsa alla Champions League. Il Crotone di Stroppa viene a Milano per ottenere quei punti in grado di rilanciarlo nella lotta salvezza.

Il Milan è reduce dalla vittoria in trasferta contro il Bologna e non vuole lasciare nulla al caso. Servirà il miglior Milan contro la squadra Calabrese.

Il Crotone nonostante l’ultimo posto in classifica ha sempre mostrato un ottimo calcio e domani farà di tutto per fare uno scherzetto al Milan.

Milan-Crotone, 21° giornata di Serie A

Ultime sulle formazioni di Milan-Crotone:

Stefano Pioli recupera Hakan Calhanoglu , ma dovrà fare ancora a meno di Kjaer, Diaz e Gabbia. Bennacer tornerà titolare dal primo minuto. Sulla fascia sinistra Leao in vantaggio su Rebic.

Giovanni Stroppa non potrà contare sullo squalificato Messias. Indisponibili pure Cigarini e Pereira. Di Carmine e Simy in attacco, con Reca e Rispoli sulla fasce. Difesa formata da Marrone, Djidji e Golemic

Probabili formazioni Milan-Crotone:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Marrone; Rispoli, Eduardo Henrique, Zanellato, Benali, Reca; Simy, Di Carmine.

Come vedere Milan-Crotone in Diretta TV e Streaming Live:

La partita tra Milan e Parma, valida per la 21° giornata di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva alle ore 19:30, su Sky Sport HD e Sky Sport Serie A, canali 202 e 249 del satellite. C’è anche la possibilità del servizio Sky Go. Sarà possibile vedere la partita sia su personal computer e notebook, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’applicazione per sistemi iOS ed Android.

Si può vedere Milan-Crotone, poi, in diretta streaming acquistando un pacchetto su Now Tv, il servizio live e on demand di ‘Sky‘, che permette di vedere, tra tutti gli eventi sportivi previsti, anche le partite della Serie A italiana.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Milan-Crotone:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan Crotone in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Milan-Crotone:

Sarà il terzo precedente a Milano tra le due squadre. Si registrano 2 vittorie per i rossoneri. L’ultima vittoria risale a tre stagioni fa, 2017/18, 1-0 gol di Bonucci.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS