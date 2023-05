Milan-Cremonese 1-1, Voti, pagelle e analisi, Messias salva il Milan nel finale

Finisce 1-1 la partita tra Milan e Cremonese. Vantaggio della Cremonese con Okereke. Pareggio di Messias nei minuti di recupero. Da segnalare inoltre l’espulsione nei minuti finali di Pickel.

Top 3 Milan:

Messias 7 Entra e dà una scossa alla squadra rossonera. E’ lui che tiene a galla le residue speranze di corsa Champions League dei rossoneri.

Bennacer 6,5 Ci mette la solita determinazione. Fa qualche errore, ma con la sua personalità cerca di trascinare la squadra.

Saelemakers 6,5 Lui fa sempre la sua prestazione. Oltre alla corsa e al senso di sacrificio ci mette anche qualità. Un suo gol viene annullato per una questione di centimetri.

Flop 3 Milan:

De Ketelaere 4,5 Come il sole che sorge ogni mattino. Come al solito non fornisce nulla alla squadra, anzi sbaglia un gol davanti al portiere. In questo momento farebbe bene a non giocare.

Diaz 4,5 Anche per lui una partita pessima. Sbaglia sempre la giocata e non ispira mai la manovra offensiva.

Origi 5,5 Ci prova con un bel tiro che impegna Carnesecchi. Nel corso dei minuti però sparisce dai radar della partita.

Top 3 Cremonese :

Okereke 7 Entra e segna il gol che dà speranza alla Cremonese, sfruttando l’unica disattenzione della coppia Kalulu-Thiaw.

Carnesecchi 7 Il Milan si rende poche volte pericoloso nell’arco dei 90 minuti, ma quando lo fa è lui sche sbroglia le matasse più intricate.

Chiriches 7 Grandissimo lavoro sugli attaccanti del Milan. Soprattutto l’esperienza è dalla sua parte. Un vero baluardo stasera.

Flop Cremonese:

Pickel 3 Veramente ingenuo. Viene espulso giustamente per condotta violenta e antisportiva.

Il Milan, ad oggi, non merita di qualificarsi alla prossima Champions League. Ai Campioni d’Italia non capita dalla stagione 1998/99, all’epoca toccò alla Juventus. Ma il rischio è veramente alto. Ballardini prepara bene la partita e la Cremonese lotta su ogni palloni. La retrocessione probabilmente arriverà, ma l’onore è salvo, comunque vada.