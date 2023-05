Milan-Cremonese 1-1, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Se non cambiamo marcia faremo fatica ad arrivare tra le prime quattro”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni dopo il pareggio per 1-1 del “suo” Milan contro la Cremonese allenata da Davide Ballardini.

Pioli analizza il pareggio contro la Cremonese: “Siamo delusi stasera, nel modo più assoluto. Non volevamo un risultato così, mancano poche partite alla fine e se non cambiamo marcia faremo fatica ad arrivare tra le prime quattro”.

Il Milan non è riuscito a sbloccare la partita, la quale si è incanalata sempre più in scenari difficili da controllare. I rossoneri però se vogliono portare a casa questa tipologia delle partite non devono perdere lucidità. Proprio la lucidità e la determinazione ultimamente sono mancate davanti al portiere.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

Per l’ex allenatore di Lazio e Inter non è semplicemente un discorso di singoli. Il Milan deve essere più incisivo in attacco. Però l’attenzione ci vuole anche in difesa. Oggi i rossoneri hanno subito un gol nonostante la presenza di 2 centrali molto veloci.

L’allenatore del Milan parla dei prossimi impegni: “Adesso abbiamo la Lazio, poi la Champions è la Champions. Noi vogliamo andare avanti, sappiamo che incontreremo una grande squadra ma sarebbero state grandissime squadre anche City e Real, quindi ce la giocheremo con tutte le nostre caratteristiche e la nostra determinazione. Abbiamo meritato quest’occasione e vogliamo provare a continuare”