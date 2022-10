Milan-Chelsea 0-2, Voti, pagelle e analisi, il Chelsea batte il Milan, con Siebert protagonista

E’ finita con la vittoria del Chelsea, questa partita tra il Milan e bleus di Londra. Il risultato è sicuramente condizionato dall’arbitraggio di Siebert, il quale assegna un rigore abbastanza dubbio (eufemismo) in favore del Chelsea, con Tomori addirittura espulso. Vantaggio firmato Jorginho e raddoppio di Aubameyang.

Top 3 Milan :

Tatarusanu 7 Tiene in Milan in partita grazie a delle belle parate. Non molla mai e cerca di arginare tutti gli attacchi del Chelsea.

Gabbia 6,5 Fino all’espulsione di Tomori era probabilmente il migliore in campo. Stava completamente annullando Aubameyang.

Kalulu 6,5 Nonostante l’inferiorità numerica, il difensore francese non molla mai e rimane sempre attento, lucido e concentrato

Flop :

Siebert 2 E’ lui il più deludente in campo. Un rigore del genere difficilmente si è assegnato su un campo di calcio, poi l’espulsione conseguente è ancora peggio del penalty. Non è mai padrone della partita, la quale lentamente gli sfugge di mano. Un arbitro dovrebbe dimostrare più personalità.

Tomori 5,5 Certamente la trattenuta è lieve e Mount riesce a tirare (quindi teoricamente non dovrebbe essere rigore), ma un difensore come Tomori non può farsi saltare così facilmente.

Top 3 Chelsea:

Chalobah 7 E’ sicuramente il migliore in campo dei difensori del Chelsea. Non sbaglia mai una giocata. Appare come una grande muraglia per gli attaccanti del Milan.

Mount 7,5 Decisamente il migliore in campo dei bleus. E’ lui che si procura il calcio di rigore per il presunto fallo di Tomori ed è sempre lui a servire Aubameyang per il raddoppio.

James 7 Sulla fascia destra fa praticamente quello che vuole. E’ una spina nel fianco costante per i rossoneri, soprattutto grazie alla corsa e alla velocità.

Il Chelsea con questa vittoria è la favorita per la conquista degli Ottavi di Finale nel gruppo E. Il Milan non aveva cominciato male, però nonostante tutto perde ancora. Ci sono ancora due partite da giocare e ci sono tutte le possibilità di passare, ma i ragazzi di Pioli non dovranno più commettere passi falsi.