Milan-Chelsea 0-2, Dichiarazioni post partita Pioli: “Non è mai rigore e non è mai espulsione”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni dopo la sconfitta dei suoi ragazzi, contro il Chelsea allenato da Potter.

Il tecnico rossonero si concentra subito sull’episodio che ha condizionato la gara, il presunto fallo di Tomori su Mount: ” Il calcio è uno sport di contatto, Tomori lo ha appena toccato. Non è mai rigore e non è mai rosso. Quello che dovevo dire all’arbitro gliel’ho detto. E’ un vero peccato, volevamo giocarcela contro un avversario forte, è un peccato non esserci riuscito”.

Certamente la compagine rossonera deve continuare a crescere in ambito Europeo e queste esperienze in futuro saranno sicuramente utili. Il Milan dovrà dimostrare la sua forza nelle ultime gare del girone di Champions League.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

La qualificazione comunque non è ancora sfumata. Decisive saranno le prossime due partite contro Salisburgo e Dinamo Zagabria. I rossoneri, se vorranno provare a passare il girone, dovranno farsi trovare pronti in queste due difficilissime sfide.

Nonostante tutto Pioli ringrazia il supporto dei 75.000 tifosi presenti allo stadio, che hanno continuato a cantare incessantemente per tutti i 90 minuti, supportando il loro Milan.