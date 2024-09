Milan, calciomercato estate 2024: tabellone trasferimenti con acquisti, cessioni, rosa aggiornata e 11 titolare

Per fortuna è arrivato il 31 agosto e con esso è terminata anche l’estenuante sessione estiva di calciomercato. Il Milan si è indebolito, rinforzato o non ci sono differenze con l’anno scorso?

Le differenze ci sono. La prima è l’allenatore, non più Stefano Pioli ma Paulo Fonseca, e i problemi sono queli che attanagliano la squadra dal gennaio 2023.

Il centrocampo, difensivamente inefficiente, non fa filtro da tempo immemore e il reparto arretrato ne risente. In più, e forse questo è il vero problema, viene a mancare la testa nei momenti clou della stagione.

La partenza di quest’anno somiglia sinistramente a quella dei rossoneri nel 2019 con in panchina il Gran Maestro Giampaolo, esonerato troppo tardi e rimpiazzato da Pioli.

Il calciomercato di quest’estate ha visto le partenze definitive di Giroud, che è andato a terminare la carriera in MLS e di Kalulu, finito alla Juventus in prestito oneroso così come Saelemaekers e Adli.

Sono arrivati Pavlovic ed Emerson Royal in difesa, Fofana a centrocampo e Morata e Abraham in attacco. In più è iniziata l’avventura del Milan Futuro in Serie C.

I problemi sono apparsi subito e senza filtri né illusioni: cinque gol fatti, e dovevano essere di più, e sei subiti, e dovevano essere molti meno.

Difesa altissima, reparti sfilacciati, giocatori più forti senza voglia, almeno all’apparenza. In più, polemiche per l’atteggiamento di tali giocatori, parliamo di Leao e Hernandez, e accuse di menefreghismo per la mancata partecipazione al cooling break sabato sera.

L’undici titolare (4-2-3-1?): Maignan; Calabria (Emerson Royal), Pavlovic, Tomori, Hernandez; Reijnders, Fofana; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata. Allenatore: Fonseca

ACQUISTI

Ballo-Toure (Dif, Fulham, FP), Traore (Att, Palermo, FP), Origi (Att, Nottingham, FP), Nasti (Att, Bari, FP), Longo (Att, Ponferrandina, D), Morata (Att, Atletico Madrid, D), Pavlovic (Dif, Salisburgo, D), Emerson Royal (Dif, Tottenham, D), Fofana (Cen, Monaco, D), Vos (Cen, Ajax, D), Abraham (Att, Roma, P).

CESSIONI

Giroud (Att, Los Angeles FC, S), Caldara (Dif, S), Mirante (Por, S), Kjaer (Dif, S), Lazetic (Att, Backa Topola, P), Vasquez (Por, Empoli, P), Simic (Dif, Anderlecht, D), Romero (Att, Alaves, P), Maldini (Cen, Monza, D), Colombo (Att, Empoli, P), Pellegrino (D, Independiente, P), Kalulu (Dif, Juventus, P), Pobega (Cen, Bologna, P), Adli (Cen, Fiorentina, P), Saelemaekers (Cen, Roma, P).

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.