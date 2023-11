Milan-Borussia Dortmund 1-3, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Infortuni? Situazione preoccupante!”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, dopo la sconfitta per 1-3, contro il Borussia Dortmund, che probabilmente costerà la Champions League alla squadra rossonera.

Pioli parla della partita di stasera: “Abbiamo perso una partita dove non siamo riusciti a portare dalla nostra parte l’inerzia della gara. Loro una volta in vantaggio si sono abbassati e ripartivano molto velocemente. Abbiamo fatto la partita giusta fino al 2-1 loro. A certi livelli certe situazioni le devi sfruttare e noi non abbiamo difeso bene soprattutto in occasione del secondo gol”.

Il Milan non ha sfruttato a pieno tutte le occasioni che sono capitate. Spesso è mancata la qualità. Bisognava inoltre, specialmente nel secondo tempo, difendere meglio.

L’ex tecnico di Lazio e Inter parla della situazione legata agli infortuni: “Mi preoccupa, anche perché non sono infortuni semplici e ne abbiamo tanti nello stesso reparto che ci condizioneranno nella prossima partita. Stiamo lavorando al meglio con grande disponibilità di tutti per superare questo momento”.

C’è la sensazione, ad esempio, che Thiaw potrebbe averne per le lunghe. A questo punto, non è escluso che contro il Frosinone, vicino a Tomori, possa debuttare, in prima squadra e in gare ufficiali, il giovane Simic.

L’allenatore del Milan sa che la qualificazione agli Ottavi di Finale non dipenderà dal Milan. Ma i rossoneri dovranno fare il loro dovere, tentando di vincere in casa del Newcastle. Crea rammarico tutto ciò, perché c’era la ghiotta occasione di avere il destino nelle proprie mani, ma non è stato così.

Certamente il tecnico rossonero non si nasconde dietro gli infortuni. E’ palese che il Milan debba fare meglio, ma certamente tutte queste assenze stanno incidendo tantissimo sulla stagione della squadra rossonera.