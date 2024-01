Milan-Bologna 2-2, Voti, pagelle e analisi, Il Bologna nel finale riacciuffa il Milan

Finisce con uno spettacolare 2-2 il match tra Milan e Bologna. Rossoblù in vantaggio grazie ad un gol di Zirkzee. Successivamente Skorupski neutralizza un calcio di rigore tirato da Giroud. Il Milan non si arrende e trova il pareggio con Loftus-Cheek. Nella ripresa Theo Hernandez colpisce il palo, sempre su calcio di rigore. Nonostante ciò, i rossoneri trovano il 2-1 grazie ad un colpo di testa di Loftus-Cheek. Nel finale Terracciano trattiene Kristiansen in area e l’arbitro, dopo un consulto al Var, assegna il calcio di rigore, poi trasformato da Orsolini, che inchioda il match sul 2-2 finale.

Top 3 Milan:

Loftus-Cheek 7,5 Decisamente il migliore in campo per i rossoneri. Non solo per la splendida doppietta, ma anche per la grande forza e il dinamismo mostrati in mezzo al campo. Se sta bene, fa la differenza.

Florenzi 6,5 Entra al posto di Calabria con il piglio giusto. Suo l’assist per il 2-1 momentaneo di Loftus-Cheek.

Leao 6,5 Sembra più in partita delle ultime uscite. Quando parte sulla fascia diventa incontenibile. Da un suo strappo, il Milan beneficia di un calcio di rigore, poi fallito da Theo Hernandez.

Flop 3 Milan:

Maignan 5 Non una grande serata per lui. Sul primo gol del Bologna non è impeccabile. Con un pò più di convinzione poteva anche neutralizzare il calcio di rigore di Orsolini.

Kjaer 4,5 Non riesce mai a contenere gli attacchi di Zirkzee. Lo soffre in ogni zona del campo. Spesso interviene a vuoto, commettendo errori clamorosi.

Terracciano 4,5 Entra a pochi minuti dalla fine, ma il suo errore clamoroso pesa come un macigno, sulla partita del Milan.

Top 3 Bologna:

Zirkzee 7,5 Partita straordinaria. Da solo fa ammattire la difesa del Milan con i suoi scatti e le sue progressioni. Il gol è la naturale conseguenza di tutte le sue grandi giocate.

Skorupski 7 Si dimostra in grande serata. Prima sventa una bella conclusione di Leao e poi neutralizza un calcio di rigore tirato da Giroud.

Freuler 6,5 A centrocampo è sempre una spina nel fianco. Mostra sempre grande qualità, ma anche grande fisicità e intelligenza tattica.

Flop 3 Bologna:

Urbanski 5 Non crea mai un effettivo pericolo ai difensori rossoneri. Non sembra lucido, anzi, spesso appare abbastanza distratto.

Kristiansen 5 E’ il difensore del Bologna che più di altri soffre le ripartenze in velocità della squadra rossonera.

Fabbian 5 A centrocampo soffre troppo la fisicità di Loftus-Cheek. Tra i due sembra sempre una sfida in favore dell’inglese.

Il Milan sbaglia due calci di rigore e probabilmente butta via una partita già vinta. I rossoneri segnano tanti gol, ma ne subiscono troppi, per una squadra che dovrebbe lottare per l’alta classifica. Il Bologna gioca una grande partita e non demerita il pareggio.