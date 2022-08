Milan-Bologna 2-0, Voti, pagelle e analisi, Leao e Giroud fanno volare il Milan

Il Milan, in uno dei due anticipi del Sabato sera, batte per 2-0 il Bologna. Rossoneri in vantaggio grazie a una bella palla recuperata da De Ketelare, il quale la passa a Leao che batte Skorupski. Raddoppio che passa sempre dai piedi del portoghese, il quale fornisce una palla eccezionale a Giroud che in semi-sforbiciata segna il gol del definitivo 2-0.

Top 3 Milan:

Leao 7,5 Il migliore in campo. Non solo segna il gol che apre le marcature della sfida, serve anche un bellissimo assist concretizzato alla grande da Giroud. Il portoghese è sempre temibile grazie ai suoi scatti e alla progressione in velocità.

Giroud 7 Nel primo tempo fa una prestazione più di sacrificio, che di sostegno alla manovra. Nonostante ciò sfiora nel corso della prima frazione il gol. Nella ripresa però non sbaglia e con una bellissima semi-sforbiciata fa impazzire i 70.000 di San Siro

De Ketelaere 7 Sempre nel vivo del gioco. Recupera palla e serve l’assist dell’1-0 a Leao. Nel primo tempo sforna un altro bellissimo assist, non concretizzato da Kalulu. Nemmeno nel secondo tempo mancano gli spunti di classe.

Flop Milan :

Messias 5 L’unico oggi non promosso da parte della squadra di Pioli. Appare poco ispirato e impacciato nelle sue giocate. Sbaglia spesso anche le giocate più semplici. Deve assolutamente cambiare registro, anche perché c’è un Saelemaekers ispirato, che può soffiargli il posto da titolare.

Milan-Bologna 2-0

Top 3 Bologna :

Kasius 6,5 Decisamente il migliore in campo del Bologna. Si dimostra attento e concentrato sia in fase difensiva che offensiva. Non ha paura del confronto con i calciatori del Milan e spesso riesce a limitarli. Assolutamente promosso.

Arnautovic 6 Come pe Giroud, egli si sacrifica molto per la squadra e cerca, con la sua fisicità, di mettere in difficoltà i difensori del Milan. Nonostante venga limitato molto, è un calciatore sempre disposto alla lotta.

Sansone 6 Entra dalla panchina e fornisce un apporto positivo alla sua squadra. Si segnala per un bel tiro che colpisce il palo esterno. Sarà comunque una risorsa fondamentale per il Bologna, nella lotta alla salvezza.

Flop 3 Bologna:

Medel 5 Meglio nel primo in cui fornisce tutto il suo repertorio, costituito da grinta, determinazione e esperienza. Riesce a limitare molto spesso Giroud, ma alla lunga cala vistosamente il suo rendimento.

Dominguez 5 In mezzo al campo è quello che soffre di più tra i calciatori allenati da Mihajlovic, il quale lo sostituisce nel corso della ripresa con Aebischer.

Schouten 5 Nemmeno lui convince e va in difficoltà contro i centrocampisti del Milan. Sostanzialmente tranne Kasius, soffrono tutti i centrocampisti del Bologna.

Un ottimo Milan, che grazie a due gol e a una prestazione molto convincente, porta a casa tre punti fondamentali per l’alta classifica. Un Bologna che ci mette impegno, ma crea troppo poco in fase offensiva.