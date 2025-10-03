Milan batte il Napoli e si candida per lo Scudetto

Il successo ottenuto dal Milan contro il Napoli a San Siro ha acceso l’entusiasmo dei tifosi e rilanciato l’idea che i rossoneri possano essere tra i principali candidati al titolo nella stagione 2025-26. Dopo cinque giornate, la classifica vede in vetta proprio Milan, Napoli e Roma, tutte con quattro vittorie e una sconfitta, a conferma di un avvio equilibrato e combattuto.

Napoli sotto pressione nonostante il mercato faraonico

I campioni d’Italia in carica hanno vissuto un’estate di grandi investimenti, con oltre 150 milioni di euro spesi e l’arrivo a parametro zero di Kevin De Bruyne dal Manchester City. Nonostante ciò, la squadra di Antonio Conte ha già conosciuto due battute d’arresto: una in Champions League, proprio contro il City, e una in campionato contro il Milan. Due sconfitte che, per la piazza partenopea, alimentano i dubbi sulla tenuta di un progetto costruito per difendere lo Scudetto.

Allegri e Modric, la nuova anima del Milan

Il cambio in panchina ha dato nuova linfa al Milan. L’arrivo di Massimiliano Allegri, insieme all’esperienza e alla qualità di Luka Modric in regia, ha permesso alla squadra di ritrovare identità e solidità dopo la deludente stagione scorsa con Fonseca e Conceição.

Alla vigilia della sfida contro il Napoli, Allegri aveva mantenuto toni prudenti:

“Il Napoli resta favorito, hanno fatto un mercato importante e Conte sa sempre come tirare fuori il meglio dai suoi giocatori. Negli ultimi anni il Milan ha sempre sofferto con loro in casa, ma stavolta volevamo cambiare la storia.”

Conte, da parte sua, ha ribadito di non voler parlare di favoriti:

“Milan, Inter e Juve hanno tradizione e forza economica, sono sempre in lotta per il titolo. Io lascio ai media il compito di fare etichette.”

Capello vede anche la Roma in corsa

Tra le voci autorevoli che si sono espresse sulla corsa Scudetto c’è anche quella di Fabio Capello, che ha indicato la Roma di Gasperini come possibile outsider. I giallorossi hanno iniziato bene la stagione e potrebbero inserirsi nella lotta, sfruttando entusiasmo e nuove certezze.

Il fattore decisivo: niente Europa per il Milan

Un elemento che potrebbe rivelarsi cruciale è l’assenza di impegni europei per i rossoneri. Senza coppe, Allegri avrà la possibilità di gestire meglio energie e rosa, così come avvenne lo scorso anno con il Napoli, che approfittò della stessa condizione per centrare il secondo titolo in tre anni.

La domanda ora è inevitabile: la storia si ripeterà anche nel 2026, con il Milan pronto a strappare lo Scudetto al Napoli?

