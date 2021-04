Milan, aggiornamenti rinnovo Donnarumma: Raiola chiede 12 milioni, l’offerta è di 8

Il portiere rossonero sta contrattando il rinnovo dell’accordo in scadenza il prossimo 30 giugno. Sussiste ancora parecchia distanza tra domanda e offerta.

Il Milan sta lavorando al rinnovo del contratto di Gigio Donnarumma, in scadenza il prossimo 30 giugno. Maldini e Massara hanno già avviato i, contatti con il suo entourage, rappresentato da Mino Raiola, presentando due offerte, rispettivamente da sei e sette milioni piú uno di bonus legato alla qualificazione in Champions League.

Proposrte che non si discostano molto dal limite di budget fissato da Gazidis, ma che comunque mirano a valorizzare la grande crescita che in questi anni ha investito Donnarumma, ormai diventato uno dei portieri migliori al mondo, nonché una vera icona del club.

Eppure, il suo entourage ha rispedito al mittente le offerte del Milan, volendo prendersi altro tempo per riflettere.

Rinnovo Donnarumma: tra cuore e ambizioni personali

Sebbene Donnarumma si trovi bene al Milan, squadra della quale si è sempre dichiarato tifoso, vuole anche capire quali basi intenda gettare il club nel prossimo futuro. La qualificazione in Champions, traguardo che sembra ormai a portata di mano, non puó restare un caso isolato. Donnarumma vuole giocare da protagonista sul palcoscenico piú importante d’Europa. Ambizione legittima, visto che in questi anni si é dimostrato all’altezza dei migliori interpreti del ruolo.

Considerazioni che hanno spinto Raiola ad avanzare una richiesta da ben 12 milioni annui. Un ingaggio da top player, addirittura al di sopra di quelli percepiti da colleghi che hanno vinto piú dI lui (Neuer, ad esempio, é fermo a 7,5 milioni).

Cifre che il Milan non puó permettersi, anche perché Gazidis ha fissato un tetto stipendiale massimo da quattro milioni e, sebbene abbia dichiarato di poter fare delle eccezioni per Donnarumma e Ibra in particolare, non se ne discosterà di molto.

Raiola propone un rinnovo annuale

La sensazione é che Donnarumma voglia aspettare la prossima sessione di mercato estiva per capire se le sue ambizioni combacino con quelle rossonere.

Anche per questo motivo, Raiola ha proposto alla dirigenza un rinnovo annuale. Soluzione che permetterebbe a Donnarumma dI sondare altre opportunità e al Milan di non perderlo (subito) a parametro zero. Le trattative restano aperte. C’è un futuro ancora tutto danon scrivere, magari insieme…

