Migliori smartwatch per lo sport

Se avete desiderio di acquistare uno smartwatch per lo sport e non sapete quale scegliere, vi invitiamo a leggere questo articolo in cui vi mostreremo le caratteristiche per l’acquisto di un buon smartwatch. Attualmente ne esistono moltissimi che si differenziano per funzionalità ed estetica, alcuni di marca famosa e altri meno, alcuni con caratteristiche basi e altri super accessoriati e comodi da indossare.

Come scegliere uno smartwatch

Attualmente sul mercato esistono numerosi smartwatch per sportivi, differenti per caratteristiche dai fitness tracker pensati appositamente per chi pratica attività sportive e vuole monitorare ogni parametro durante l’allenamento. Per stilare una lista dei migliori smartwatch per lo sport sul mercato, abbiamo tenuto conto di alcune caratteristiche:

Modello : Gli smartwatch in commercio sono davvero molti, ma possiamo dividerli tra modelli totalmente digitali o orologi che richiamano i vecchi modelli analogici ma con funzioni da smartwatch .

: Gli in commercio sono davvero molti, ma possiamo dividerli tra modelli totalmente o orologi che richiamano i vecchi modelli analogici ma con funzioni da . Hardware : Tutti gli smartwatch hanno il loro sistema operativo. I più utilizzati e conosciuti sono Apple Watch, Wear OS, watchOS, TizenOS, Google Android Wear .

: Tutti gli hanno il loro sistema operativo. I più utilizzati e conosciuti sono . Display : Tra i vari smartwatch in vendita su Amazon , ce ne sono alcuni che si differenziano per forma, dimensione e risoluzione del display . Potete scegliere uno smartwatch che sembra un orologio analogico e quindi con la forma tonda oppure uno squadrato con un display ampio e risolutivo. Ovviamente più si punta alla qualità, più ne aumenta il suo costo.

: Tra i vari smartwatch in vendita su , ce ne sono alcuni che si differenziano per forma, dimensione e risoluzione del . Potete scegliere uno che sembra un orologio analogico e quindi con la forma tonda oppure uno squadrato con un display ampio e risolutivo. Ovviamente più si punta alla qualità, più ne aumenta il suo costo. Design : Il mondo degli smartwatch per sportivi è vasto e si possono acquistare smartwatch eleganti e monocolore oppure tanti altri super coloratissimi e con cinturino intercambiabile.

: Il mondo degli è vasto e si possono acquistare smartwatch eleganti e monocolore oppure tanti altri super coloratissimi e con cinturino intercambiabile. Funzionalità : Uno smartwatch non permette solo la visualizzazione di data, ora e sveglia ma può avere numerosissime funzioni quali speaker, cardiofrequenzimetro, GPS, collegamento e sincronizzazione dei social network in uso sul telefono e anche la funzione di chiamata e messaggi.

: Uno smartwatch non permette solo la visualizzazione di data, ora e sveglia ma può avere numerosissime funzioni quali speaker, cardiofrequenzimetro, GPS, collegamento e sincronizzazione dei social network in uso sul telefono e anche la funzione di chiamata e messaggi. Prezzo: Forse il prezzo è una delle caratteristiche più gettonate quando si sceglie uno smartwatch. Non sempre i prodotti di alto prezzo sono migliori di quelli di fascia media, bisogna prestare attenzione quando si sta per comprare questo dispositivo e puntare a prodotti con un feedback maggiore. Ne esistono molti che sono una buona combinazione qualità/prezzo e altri da tenere sotto controllo perchè spesse volte in offerta!

I migliori Smartwatch Android

Quando si parla di Smartwatch Android, dobbiamo far riferimento al sistema operativo Wear OS erede e successore di Android Wear. Questo sistema operativo è sviluppato da Google e in continuo aggiornamento. Alcuni smartwatch che proponiamo non sono nuovissimi modelli, ma sono piuttosto funzionali e possono essere ritenuti come i migliori in commercio.

Huawei Watch GT 2e

Fantastico Smartwatch in casa Huawei, precisamente il modello GT2e. Può essere considerato come uno dei più gettonati sia per la qualità dell’orologio sia per il prezzo davvero interessante. Questo Smartwatch è molto elegante, studiato nei dettagli e realizzato con materiale di ala qualità. E’ equipaggiato da un display AMOLED HD touchscreen da 1,39 pixel supportato da una struttura in acciaio inossidabile coadiuvato da cinturini intercambiabili. L’orologio è provvisto di vari sensori che permettono di monitorare il cuore, il sonno, le calorie perse durante la camminata ed è attivo un sistema di 6 modalità di allenamento attivabile semplicemente dal display. Inoltre è dotato di 85 modalità di allenamento personalizzabili e potrete fare attività fisica e al tempo stesso ascoltare la musica grazie alla riproduzione accessibile tramite bluetooth 5.0, quindi dal vostro telefono abbinato.

Specifiche tecniche

Brand: Huawei | Modello: GT2e | Sensori: Accelerometro, Barometro, GPS, Cardiofrequenzimetro, Bussola, Monitoraggio del sonno | Certificazione: IP68 | Display: 1,39 pollici

Amazfit Bip Smartwatch Cardiofrequenzimetro GPS

Questo cardiofrequenzimetro è molto elegante ed è disponibile in vari colori (Rosa, Nero, Blu). E’ dotato di sensore cardiaca, di barometro, di bussola e di accelerometro e permette di calcolare e monitorare il percorso di corsa tramite la funzione GPS. Rispetto ad altri modelli ha un’autonomia potenziata con una durata fino a 30 giorni e fino a 45 giorni con notifiche disabilitate. Monta un display da 1,28 pollici tramite cui potrete gestire in modalità touch tutte le funzionalità dello smartwatch. Essendo l’ideale per gli sportivi è equipaggiato di certificazione IP68 che lo rende impermeabile e resistente a polvere ed acqua.

Compatibile sia con sistema operativo iOS che Android.

Specifiche tecniche

Brand: Amazfit | Modello: A1608 | Peso: 32 grammi | Dimensioni: 5,3 x 5,8 x 6,1 cm | Sensori: Accelerometro, Barometro, GPS, Cardiofrequenzimetro, Bussola, Monitoraggio del sonno | Certificazione: IP68 | Display: 1,28 pollici | Risoluzione: 176×176 pixel |

YAMAY Smartwatch

Lo smartband della Yamay è un modello molto giovanile e disponibile in 4 colori: giallo, rosa, nero e arancio. Ha tutte le funzioni dei classici smartwatch con l’aggiunta di funzionalità utilissime per chi pratica sport. Infatti è dotato di cardiofrequenzimetro, cronometro, contapassi, conteggio delle calorie e distanza percorsa. Inoltre ha altre caratteristiche utilissime nella gestione del proprio telefono a distanza come il controllo dei messaggi, la notifica delle chiamate, la sveglia, un promemoria di esercizi per chi pratica poco lo sport, la calcolatrice, il calendario e l’anti-smarrimento. E se avete problemi di sonno, c’è anche la funzione di monitoraggio del sonno. Dotato di certificazione IP68 che garantisce resistenza anche in condizione di polvere e pioggia. Compatibile con Android 4.4 e iOS 8.1 e successive.

Specifiche tecniche

Brand: Yamai | Modello: Smartband | Peso: 32 grammi | Dimensioni: 48 x 39 x 12,5 mm | Sensori: Accelerometro, Barometro, GPS, Cardiofrequenzimetro, Bussola, Monitoraggio del sonno, conteggio dei passi , Anti-Smarrimento, distanza percorsa, controllo calorie e cronometro | Display: 1,54 pollici | Risoluzione: 240×240 pixel | Regolazione cinturino: da 14 cm a 21 cm | Batteria: 360 mAh

Garmin Vivoactive 3 Smartwatch con GPS

Se volete acquistare uno smartwatch di qualità, potrebbe interessarvi questo modello della Garmin che si presenta con un display molto ampio e dotato di tutte le funzionalità necessarie per fare sport e avere a disposizione tutte le notifiche sul proprio orologio. Il cinturino è realizzato in silicone e monta un display con un diametro di 30,4 millimetri e una risoluzione pari a 240×240 pixel. Come altri smartwatch è dotato di cardiorequenzimetro, monitoraggio del sonno, possibilità di ascoltare la musica e tener sotto controllo la maggior parte delle applicazioni Android. E’ dotato anche di retroilluminazione del display che vi permetterà di utilizzarlo anche di notte senza problemi. Ha un’autonomia di 8 giorni e 13 ore con GPS acceso. Compatibile sia con iOS che Android.

Specifiche tecniche



Brand: Garmin | Modello: Vivoactive3 | Peso: 32 grammi | Dimensioni: 5,3 x 5,8 x 6,1 cm | Sensori: Accelerometro, Barometro, GPS, Cardiofrequenzimetro, Bussola, Monitoraggio del sonno | Display: 1,3 pollici | Risoluzione: 240×240 pixel |

TicWatch S2

Questo smartwatch può essere definito come uno dei più convenienti e dotato di molte funzionalità nonostante il prezzo non altissimo. Ha un quadrante circolare da 1,39 pollici Amoled con una risoluzione 400×400 pixel. Il TicWatch S2 è dotato di processore Snapdragon 2100 da 1,2 GB ed equipaggiato da 4GB di memoria non espandibile e 512 di RAM.

Per quanto riguarda la batteria, lo smartwatch possiede un’autonomia di 2 giorni circa e ricaricabile con il cavo in dotazione. Impermeabile e in grado di resistere all’acqua fino a 5ATM, ottimo per chi pratica sport con la funzionalità di cardiofrequenzimetro, fitness tracker e monitoraggio dell’attività in acqua con riconoscimento dello stile di nuovo. Può essere personalizzato grazie ai cinturini a disposizione intercambiabili.

Specifiche tecniche

Produttore: TicWatch | Modello: Mobvoi S2 | Display: 1,39 pollici (400×400) AMOLED | Sistema Operativo: Wear OS | Processore: Snapdragon 2100 da 1,2 GB | Batteria: 415 mAh | Ram: 0.512 GB | Memoria interna: 4GB | Peso: 36,3 g

I migliori smartwatch per iPhone

Quando parliamo di smartwatch per iPhone pensiamo subito a prodotti firmati Apple per una questione di assoluta sincronizzazione, integrazione e compatibilità. Tuttavia esistono modelli compatibili con iPhone e che presentano caratteristiche e funzionalità discrete. Sarà una vostra scelta quello di acquistare un prodotto Apple o uno di altra marca ma con funzionalità simili e un costo decisamente meno elevato.

Fitbit Versa

Fitbit, seppur non è Apple, è riuscita nella produzione di tanti modelli compatibili con iPhone. Tra i modelli più venduti sicuramente c’è il Fitbit Versa. Questo smartwatch ha un design molto particolare, curato nei dettagli e con un cinturino intercambiabile e in tessuto.

Interessante di questo dispositivo è l’autonomia stimata per una durata di circa 4 giorni di utilizzo, sicuramente maggiore rispetto a molti degli smartwatch sul mercato. Proprio per come si presenta è un prodotto molto adatto alle ragazze sportive, non solo per l’estetica ma anche per alcune funzioni tra cui l’andamento del proprio ciclo mestruale, settaggi e parametri di salute, conta calorie, conta passi, monitoraggio del sonno, Altimetro, Accelerometro a tre assi, Giroscopio a tre assi e il cardio frequenzimetro. Disponibile sia in versione standard che in Edizione speciale.

Specifiche tecniche

Produttore: Fitbit | Modello: Vesa Special Edition | Sistema Operativo: Fitbit OS 2.0 | Display: 1,34 pollici Super Amoled ( 24,075 mm x 24,075 mm x 34,0 mm) con risoluzione 300×300 e protezione Corning Gorilla Glass 3 | Bluetooth: 4.0 (Low Energy Support) | Batteria: 145 mAh | Compatibilità: Apple iOS 9 e successivi, Android OS 5.0 e successivi | Memoria: 4GB. | Peso: 38 gr

Apple Watch series 4

L‘Apple Watch series 4 è uno smartwatch per lo sport acquistato solitamente da chi possiede un dispositivo apple e vuole sincronizzare i propri dati in modo semplice e veloce. Presenta un design molto squadrato e poco lineare, ha una forma rettangolare e disponibili in varie varianti. Cassa in acciaio inossidabile o allumino con uno spessore di 10,7 mm e una dimensione di 40x44mm, cinturino a scelta tra Fluoroeslastomero, Nylon intrecciato e acciaio in maglia milanese.

Display Retina OLED LTPO con Force Touch e dotato di luminosità di 1000 nit e disponibile nelle varianti di display da 1,7 pollici o di 1,78 pollici. Tra le funzioni incluse nel dispositivo: cardiofrequenzimetro sia elettrico che ottico, accelerometro, giroscopio, controllo del sonno, activity tracker, notifiche di chiamata e messaggi.

Specifiche tecniche

Produttore:Apple | Modello: Watch Series 4 | Sistema Operativo: watchOS 5 | Display: Retina OLED LTPO con Force Touch a scelta tra 1,57 pollici (324×394 pixel) e 1,79 pollici (368×488 pixel) | Bluetooth: 5.0 | Batteria: 225 mAh / 290 mAh | Processore: Apple S4 (dual-core, 64bit) | Compatibilità: iPhone 5s o successivo con iOS 12 o successivo. | Memoria: 16GB / 1GB RAM | Materiale: Acciaio inossidabile oppure alluminio. Fondello in ceramica e cinturino in Fluoroelastomero, Nylon intrecciato o in Acciaio in maglia Milanese | Peso: 63 gr

Apple Watch SE

Questo nuovo Apple Watch, modello SE, è disponibile in colore bianco matte ed è dotato di tutte le funzionalità tipiche degli Apple Watch. Presenta un display Retina OLED alimentato da un processore due volte già veloce rispetto al modello Watch Series 3. Con questo Apple Watch potrete controllare il tempo dell’allenamento, la distanza percorsa, le calorie consumate e monitorare le pulsazioni del cuore.

Specifiche tecniche

Produttore:Apple | Modello: Watch SE | Sistema Operativo: watchOS 5 | Display: Retina OLED LTPO con Force Touch 1000 Nit | Bluetooth: 5.0 | Batteria: 225 mAh / 290 mAh | Processore: S5 dual-core a 64 bit, Fino a 2 volte più veloce del processore S3 | Compatibilità: iPhone 5s o successivo con iOS 12 o successivo. | Memoria: 32 GB / 2 GB RAM | Materiale: Acciaio inossidabile oppure alluminio. Fondello in ceramica e cinturino in Fluoroelastomero, Nylon intrecciato o in Acciaio in maglia Milanese | Peso: 30,1 gr

I migliori Smartwatch per Brand

Se avete l’esigenza di voler acquistare uno smartwatch per brand sia per gusto personale che per integrarlo alla perfezione con il vostro smartphone, sicuramente esistono tanti modelli ottimi convenienti sia per prezzo che per assistenza. Quelli che vogliamo mostrarvi in questo articolo sono quelli più venduti e con la giusta combinazione qualità- prezzo.

Samsung Galaxy Watch Active

Il Samsung Galaxy Watch Active è uno smartwatch con un design ben dettagliato ed elegante. E’ possibile scegliere tra le varie varianti a disposizione non solo per colore ma anche per tipologia del cinturino. Il suo display è da 1,1 pollici Super Amoled con una risoluzione di 360×360 pixel e di forma tonda. Dotato di adattamento automatico in condizione di sole o mal tempo, la sua luminosità si regola velocemente consentendo una buona visualizzazione anche di notte.

Lo smartwatch ha il suo sistema operativo Tizen OS 4.0.0.2 ed è dotato di un processore Exynos 9110 (Dual core 1.15 GHz) , equipaggiato da 768 GB di ram e 4GB di storage. Adatto a chi pratica sport con l’app integrata Samsung Health che consente di accedere a quelle funzionalità necessarie per gli sportivi quali: controllo del sonno, monitoraggio delle calorie bruciate e la distanza percorsa, varie sessioni di allenamenti e ovviamente il cardiofrequenzimetro.

Inoltre sono presenti le classiche funzioni di notifica di chiamate e messaggi, GPS e informazioni metereologiche sveglia e navigatore.

Specifiche tecniche:

Produttore: Samsung | Modello: Samsung Galaxy Watch Active | Sistema Operativo: Tizen OS 4.0.0.2 Display: 1,1 pollici Super Amoled con una risoluzione di 360×360 pixel | Bluetooth: 4.2 | Batteria: 230 mAh | Processore: Exynos 9110, 1.5 GHz | Memoria: 4GB / 768GB RAM | Peso: 25 gr

ASUS SmartWatch Vivo Watch

L’Asus Smartwatch Vivowatch non è un prodotto nuovissimo, ma ha già qualche anno dall’uscita. Tuttavia ancora oggi è uno degli smartwatch più gettonati da una nicchia di consumatori. Presenta un design elegantissimo, dalla forma molto particolare e realizzato con cassa in acciaio inossidabile 316L resistente a cadute e graffi.

Dotato di un display Amoled da 1,29 pollici con una risoluzione di 400×400 pixel ed equipaggiato da un processore abbastanza veloce Presenta una memoria interna da 4GB e 512 MB di RAM, bluetooth 5.0, accelerometro e giroscopio.

Tramite questo Smartwatch dell’Asus potrete avere un’assistenza personalizzata per la gestione della vostra salute grazie ai sensori di cui è provvisto. Infatti è provvisto di sensore ECG e PPG, misurazione della pressione sanguigna, conteggio dei passi, calorie perse, monitoraggio del sonno, e riepilogo giornaliero dello stress.

Specifiche tecniche:



Produttore: Asus | Modello: Smartwatch Vivo Watch | Sistema Operativo: 6.0 Marshmallow | Display: 1,29 pollici AMOLED con risoluzione 400×400 | Bluetooth: 5.0 | Batteria: 341 mAh | Memoria: 4GB / 0.512 GB RAM

