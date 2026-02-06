Migliori Smartband 2020: activity tracker per Sport e Fitness

In questo articolo andreamo ad analizzare quali sono i modelli migliori di Smartband economici e di fascia media aggiornati a giugno 2020.

I braccialetti per lo sport che permettono di monitorare l’attività fisica sono sempre più utilizzati e ricercati e molti si chiedono qual’è il migliore Smartband o activity tracker al momento cercando tra i vari marchi Huawei Band 4, Xiaomi Mi Band o Honor Band 5.



Gli Smart-Band per lo sport ed il fitness sono un ottimo compromesso tra gli activity tracker più costosi e gli Smartwatch che sono più ingombranti e pesanti e hanno registrato nel 2020 un grandissimo incremento di vendite.

I braccialetti fitness viste le dimensioni ed i colori sono molto ricercati anche tra i giovani ed è sempre più facile vederli al polso di ragazzi e anche bambini che amano sempre di più questi dispositivi che si interfacciano col loro smartphone.

Gli Smartband di ultima generazione come Huawei Band 4 o Honor Band 5 sono dotati di display a colori che oltre a permettere di controllare l’ora, la data e avere a disposizione sveglia e cronometro permettono di monitorare la distanza percorsa in km, misurare la saturazione SPO2, contare i passi e tanto altro ancora.

Migliori Smartband e fitness tracker 2020

E’ possibile acquistare uno smartband di ottima qualità e con tantissime funzioni utili incluse quali contapassi, calorie, monitorazione del sonno, attività cardiaca anche per meno di 30 euro.

Prima di scegliere il vostro Smartband e andare analizzare i vari modelli dovete guardare le seguenti caratteristiche:

Facilità d’uso: l’utilizzo e l’interfaccia deve essere semplice e intuitiva e anche l’applicazione che permette di collegare il vostro smartphone al braccialetto fitness.

Dimensioni e peso: lo smartband per sua caratteristiche essenziale deve essere comodo da indossare quando si fa sport e attività fisica e leggero da indossare al polso proprio come un braccialetto

Resistenza e affidabilità: dovendo essere indossato quando si fa sport è preferibile che lo smartband abbia un vetro temperato resistente agli urti, che sia completamente impermeabile all'acqua fino a 50 atmosfere se si vuole usarlo anche per nuoto

Durata della batteria: per avere un ottima usabilità è importante anche che il vostro smartband non vi lasci senza batteria e nella nostra lista abbiamo messo braccialetti che hanno un'autonomia abbastanza buona che permetta di arrivare almeno a 3-4 giorni di uso normale.

Rapporto Qualità Prezzo: sul mercato si trovano smartband e fitness tracker per tutte le tasche e di tantissime marche ma nella lista nostra lista abbiamo scelto i prodotti con le migliori caratteristiche ed il miglior rapporto qualità/prezzo!

Guida all’acquisto dei migliori Smartband:



Partendo dai requisiti di cui sopra abbiamo selezionato per voi i migliori 10 Smartband e fitness tracker disponibili attualmente sul mercato.

Honor Band 5

Honor Band 5 è in questo momento il migliore SmartBand in assoluto per quanto riguarda le funzionalità ed il rapporto qualità prezzo!

Honor Band 5 è uno Smart band che permette una rilevazione continua nelle 24 ore del battito cardiaco oltre che l’ossigenazione del sangue grazie al saturimetro integrato. La batteria è di lunga durata fino a 12 giorni in normale uso.

La tecnologia TruSleep di HUAWEI consente a HONOR Band 5 di analizzare la qualità del sonno in tempo reale, identificando le abitudini del sonno quotidiano e fornendo oltre 200 suggerimenti di valutazione personalizzati per un sonno notturno migliore.

Un avanzato programma di corsa per il monitoraggio delle attività fitness ad alto livello e consigli personalizzati, tenendo traccia e visualizzando in modo completo dati quali frequenza cardiaca, tempo di allenamento, distanza, frequenza del passo, velocità, calorie e risultati aerobici/anaerobici per un piano di allenamento più approfondito.

Permette di localizzare il tuo smartphone in caso di smarrimento grazie alla funzione di ricerca del telefono. Puoi anche visualizzare in anteprima messaggi e promemoria o scattare selfie e controllare la tua musica semplicemente con tuo il polso.

Huawei Band 3 Pro

Huawei Band 3 Pro fa parte degli Smartband di fascia media visto che ha anche il GPS integrato rispetto ai precedenti braccialetti analizzati ed è dotato di Display Amoled a Colori 2,5D da 0,95 pollici. Questo display è davvero di grandissima qualità e permette una visualizzazione perfetta in qualsiasi condizione di luce anche al sole.

Huawei Band 3 Pro è un braccialetto costruito con materiali di qualità e disponibile in diversi colori molto bello da indossare sia al lavoro che quando si fa sport.

Il cinturino è in silicone sottile, elegante, colorato e morbido, con montatura in metallo e curvatura dal design ergonomico, rendono HUAWEI Band 3 Pro l’accessorio da portare sempre al polso!

Caratteristiche Tecniche Huawei Band 3 Pro:

Display AMOLED a colori da 0,95 pollici (21,6 mm x 10,8 mm per area AA) con risoluzione 120 x 240 pixel

da 0,95 pollici (21,6 mm x 10,8 mm per area AA) con risoluzione 120 x 240 pixel Schermo touchscreen + pulsante Home

MEMORIA : RAM 384 KB, ROM 1 MB, Flash 16 MB

: RAM 384 KB, ROM 1 MB, Flash 16 MB MICROPROCESSORE Applo 3

SENSORI Sensore di accelerazione a 6 assi, Cardiotachimetro PPG, Sensore di usura a infrarossi

Sensore di accelerazione a 6 assi, Cardiotachimetro PPG, Sensore di usura a infrarossi BATTERIA da 100 mAh agli ioni di litio – Tempo di ricarica: circa 100 min

da 100 mAh agli ioni di litio – Tempo di ricarica: circa 100 min CONNETTIVITÀ ESTERNA : Due porte di ricarica PIN, collegabile alla base di ricarica tramite clip

: Due porte di ricarica PIN, collegabile alla base di ricarica tramite clip GPS Integrato

RESISTENZA ALL’ACQUA 5ATM

Bluetooth 4.2 Connessione Bluetooth inferiore o uguale a 10 m (in un’area aperta)

Connessione Bluetooth inferiore o uguale a 10 m (in un’area aperta) MATERIALI: il corpo è in metallo con rivestimento lucido UV. Il cinturino in gomma siliconica

Huawei Band 4 Fitness Tracker

HUAWEI Band 4 Fitness Tracker è il modello più economico rispetto al Band 3 Pro analizzato sopra ed è acquistabile a soli 29,90€ su Amazon.

Dotato di schermo TFT a colori da 0,96 pollici, è resistente all’acqua fino a 5ATM e permette di monitorare il sonno e l’attività fisica 24 ore su 24.

Huawei band 4 è disponibile nelle colorazioni sakura pink, amber sunrise e graphite black. Il touchscreen a colori 2.5D offre un’esperienza visiva straordinaria, un’interfaccia accattivante che permette di visualizzare tutte le notifiche dello smartphone.

Huawei watch face store permette di scaricare nuovi quadranti per tutti i gusti e con diversi temi: sport, cartoni animati, intelligenza e hi-tech.

La Porta di ricarica USB è incorporata e permette di collegare lo smartband a tutti i caricabatterie USB generici. Una ricarica completa permette di utilizzare lo smarband per una settimana.

Grazie ai dispositivi ottici professionali, ai chip di elaborazione e all’algoritmo ai, huawei truseentm 3.5 permette di monitorare la frequenza cardiaca in modo professionale e con precisione.

Fornisce inoltre promemoria intelligenti tramite vibrazione se la frequenza cardiaca supera la frequenza cardiaca massima.

E’ dotato di modalità notte che grazie alla luce invisibile assicura un sonno migliore.

Venendo alle funzionalità di activity tracker bisogna dire che Huawei Band 4 supporta diverse modalità di allenamento e riconosce 9 tipi di sport diversi: corsa all’aperto / al coperto, passeggiata all’aperto / al coperto, ciclismo all’aperto / al coperto, ellittica, vogatore, allenamento libero; molteplici modalità soddisfano le tue molteplici esigenze.

Huawei Band 4 resiste all’acqua fino a 5atm, resistente al sudore, puoi indossarlo pure sotto forti piogge o mentre ti lavi le mani

Fitbit Inspire Tracker per Fitness

Fitbit Inspire è lo smarband ideale per l’uso quotidiano e ti aiuta ad adottare abitudini più sane e mantenere in forma il tuo fisico.

Fitbit Inspire è un activity tracker che oltre a monitorare l’attività fisica ti incoraggia a raggiungere i tuoi obiettivi di peso e forma fisica, aiutandoti nel tuo percorso, grazie a funzioni come registrazione delle calorie bruciate, celebrazione di obiettivi raggiunti, monitoraggio e consigli sul sonno, promemoria per il movimento.

Ogni attività che svolgi nella giornata ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi: registra passi, distanza, minuti attivi e calorie bruciate.

Rilevamento del sonno: Monitora automaticamente il tuo sonno, può svegliarti con una vibrazione al polso oppure ricordarti l’orario che devi andare a dormire.

Riconoscimento automatico dell’allenamento:

SmartTrack® rileva in modo automatico le attività sportive che svolgi come corsa, camminate, allenamenti di nuoto e corse in bicicletta, e li registra per te nell’app Fitbit.

Promemoria per il movimento:

puoi ricevere promemoria che ti incoraggiano e invitano a sgranchire le gambe per fare 250 passi ogni ora.

Registrazione delle calorie bruciate:

Registra le calorie dei tuoi pasti nell’app e confrontale con le calorie bruciate nelle tue attività fisiche per restare in linea con i tuoi obiettivi di peso.

Celebrazione obiettivi:

Ogni traguardo del tuo percorso di fitness merita di essere festeggiato. Ti serve solo una piccola spinta per raggiungere grandi obiettivi!

Timer e cronometri

Accedi con un tocco agli strumenti che ti semplificano la vita, come un timer per quando cucini pasti sani e un cronometro per gli esercizi in palestra.



Fitbit Inspire HR:

La salute del cuore è un fattore determinante per il tuo benessere: tenerla d’occhio è facilissimo con il sensore per la rilevazione del battito cardiaco di Inspire HR.

Tra le funzioni evolute per salute e benessere c’è la rilevazione continua del battito cardiaco.

Ottimizza i tuoi allenamenti tracciando le Zone cardio, scopri il tempo trascorso nelle fasi del sonno e registra le calorie bruciate in modo più preciso.

Battito cardiaco a riposo

Indossa Inspire HR tutto il giorno e la notte per registrare il battito cardiaco a riposo e tracciare le tendenze del battito cardiaco nel corso del tempo.

Fasi del sonno

Inspire HR e l’app Fitbit ti mostrano il tempo trascorso nelle fasi di sonno leggero, profondo e REM. Inoltre, puoi ricevere consigli che ti aiutano a dormire meglio.

Modalità di allenamento:

Ci sono più di 15 modalità di allenamento tra cui bici, corsa, yoga, nuoto e molti altri, selezionali con un tocco e segui i tuoi progressi verso obiettivi di calorie bruciate, tempo e distanza.

Notifiche su schermo

Ricevi avvisi di chiamate, calendario e messaggi per non perdere mai ciò che più conta per te. Funzione disponibile quando il telefono si trova nelle vicinanze.

Notifiche app smartphone

Resta connesso in movimento e ricevi notifiche delle tue app social preferite, app di trasporto e molte altre ancora. Funzione disponibile quando il telefono si trova nelle vicinanze.

Resistente all’acqua fino a 50 metri

Puoi indossare Inspire e Inspire HR in piscina, sotto la doccia o dove vuoi tu. In più, questi tracker registrano automaticamente la durata dei tuoi allenamenti di nuoto.*

Fino a 5 giorni di autonomia

Grazie ad una batteria che dura fino a 5 giorni Inspire e Inspire HR non smettono mai di ispirarti e motivarti.

Caratteristiche Tecniche Fitbit Inspire