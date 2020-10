Migliori scarponi da scii – guida all’acquisto

In vista dell’inverno ormai alle porte, sta per cominciare la stagione sciistica e occorre munirsi di tutto il necessario per poter eseguire questo sport. Tra le cose da acquistare non possono mancare gli scorponi da scii che devono calzare perfettamente e oltre ad essere confortevoli devono garantire sicurezza durante la sciita. In questo articolo vi presenteremo i migliori scarponi da scii presenti sul mercato tenendo conto di alcune variabili importanti che possono condizionare la scelta dell’acquisto di un modello rispetto ad un altro.

I migliori scarponi da scii – quali acquistare

Per poter stilare una lista dei migliori scarponi da scii abbiamo selezionato i modelli in base a :

Brand : Acquistare da un produttore del settore è la cosa ideale perché vi garantirà affidabilità e sicurezza del modello. Inoltre è importante la post vendita per eventuali problemi.

: Acquistare da un produttore del settore è la cosa ideale perché vi garantirà affidabilità e sicurezza del modello. Inoltre è importante la post vendita per eventuali problemi. Comfort : Un buon scarpone da scii deve essere confortevole e calzare perfettamente in modo da poter eseguire questo sport nel modo corretto.

: Un buon scarpone da scii deve essere confortevole e calzare perfettamente in modo da poter eseguire questo sport nel modo corretto. Materiale : Un buon modello è realizzato con ottimo materiale che riescono a dare una certa versatilità delle scarpe.

: Un buon modello è realizzato con ottimo materiale che riescono a dare una certa versatilità delle scarpe. Tipologia : Per poter stilare una lista corretta abbiamo tenuto conto anche della tipologia dello scarpone, sia amatoriali che professionali. Quelli professionali solitamente sono aderenti e con pianta stretta da 85 a 98 mm a differenza di quelli più amatoriali dotati di pianta che va dai 100 ai 104 e sono solitamente imbottiti.

: Per poter stilare una lista corretta abbiamo tenuto conto anche della tipologia dello scarpone, sia amatoriali che professionali. Quelli professionali solitamente sono aderenti e con pianta stretta da 85 a 98 mm a differenza di quelli più amatoriali dotati di pianta che va dai 100 ai 104 e sono solitamente imbottiti. Indice di flessione : L’Indice di flessione è una caratteristica fondamentale dello scarpone da scii perché indicano la capacità di seguire perfettamente il movimento del piede e della gamba.

: L’Indice di flessione è una caratteristica fondamentale dello scarpone da scii perché indicano la capacità di seguire perfettamente il movimento del piede e della gamba. Qualità-prezzo: Abbiamo tenuto conto del rapporto qualità prezzo per stilare questa lista in modo che potrete acquistare un buon modello in base al vostro budget.

Roces Idea Up 19.0 – 22.0 Scarponi da Sci per Bambini Regolabile

Questo modello è l’ideale per bambini e può essere considerato uno dei migliori sul mercato. Prodotto da Roces è uno dei punti di riferimento in ambito sportivo sciistico che produce modelli di alta qualità nei materiali e nella precisione dei dettagli. Presentano una soletta interna che si adatta alla forma del piede e sono completamente regolabili per dare una maggiore aderenza. Realizzato in propilene che permette di resistere a urti e graffi durante l’utilizzo. Le levette sono in alluminio e facilmente regolabili con fodera autoadattante.

Specifiche tecniche

Brand: Roces | Modello: Idea Up 19.0 – 22.0 | Dimensioni: 45,6 x 33,8 x 13,4 cm | Peso: 2,17 Kg | Materiale: Polipropilene, alluminio | Soletta: 223 mm

Roces Idea, Scarponi da Sci Unisex Bambini, Bianco/Rosso/Nero, MP 19.0-22.0 Soletta lunga 223 mm e autoposizionamento della linguetta

Fodera autoadattante e scafo in polipropilene

Leve regolabili in alluminio

Head Advant Edge 75

Questi scarponi da scii sono per uomo, realizzati in ottimo materiale e dotati di fodera interna per dare al piede maggior comfort. Presentano la chiusura in velcro e 4 fibbie in plastica per una regolazione micrometrica. E’ disponibile in varie taglie e presenta un telaio solido con un cricchetto Supermacro.

Specifiche tecniche

Brand: Head | Modello: Advant Edge 75 | Dimensioni: 48 x 40 x 15 cm | Peso: 2,8 Kg | Materiale: Velcro, plastica | Listelli: C 2100 cc | Caratteristiche: Telaio di controllo, Hi-Top Tech, Duo Flex, design Easy Entry, Single Canting

Head Advant Edge 75, Scarponi da Sci da Uomo, Uomo, Scarponi da Sci, 608225, Antracite/Nero/Giallo, 255 Listelli: C 2100 cc.

Rivestimento esterno: SL.

Interno della scarpa: linea confortevole. Sottopiede con Sport Frame. Velcro da 40 mm.

Fibbie: 4 ganci microregolabili in plastica, 1 arpione Supermacro, gancio leggero.

Caratteristiche: Bi-Inj. Telaio di controllo, Hi-Top Tech, Duo Flex, scafo con design easy entry, canting singolo.

K2 – Scarponi da sci

Gli scarponi da scii K2 sono l’ideale per chi vuole praticare questo sport in modo professionale perché sono dotati di tutte quelle caratteristiche necessarie per garantire un’ottima prestazione. Presentano una flessione a 80 e sono realizzati con ottimo materiale in TPU e poliofefina con uno strap da 40 mm in velcro. Sulla parte superiore presenta quattro fibbie in alluminio completamente regolabili e sono internamente foderati per dare una maggiore aderenza al piede.

Specifiche tecniche

Brand: K2 | Modello: Advant Edge 75 | Dimensioni:56,5 x 38 x 14,5 cm | Peso: 5,47 Kg | Materiale: TPU, poliolefina , | Flex: 80 | Caratteristiche: Powerfuse Spyne, Energy Interlock, Hands Free Entry, Dual Cuff Alignment Index, GripWalk compatibile | Strap: 40 mm velcro |

K2 - Scarponi da sci da uomo BFC 80-Anthracite-Schwarz-EU: 45.5 (US: 11.5-UK: 10.5-Mondo: 295) -10D2203.1.295 Flex: 80 – Larghezza di carico: 103 mm – Materiale della cassa: TPU – Materiale della cuffia: poliolefina – Liner: CushFit – Strap: 40 mm velcro.

Caratteristiche chiave: Powerfuse Spyne, Energy Interlock, Hands Free Entry, Dual Cuff Alignment Index, GripWalk compatibile.

Power Fuse Spyne – un componente a Y a doppia iniezione sul retro, che conferisce al Energy Interlock maggiore stabilità e forza.

Energy Interlock – Collega guscio e manicotto senza rivetti

Hands Free Entry – Doppia sovrapposizione di materiale per salire e scendere in modo intuitivo e semplice a mani libere.

SALOMON Quest PRO CS 90

Questi scarponi sono ideali sia per donna che per uomo e sono realizzati con ottimo materiale che rende la sciata assolutamente sicura e al tempo stesso confortevole. Sono doti di ottima precisione e flessibilità con termica micfit che mantiene caldo il piede durante la prestazione. Disponibile in varie taglie con asse di 24 mm e fibbie in alluminio facilmente regolabili.

Specifiche tecniche

Brand: Salomon | Modello:Quest Pro CS90 | Dimensioni: 60 x 40 x 15 cm | Peso: 998 grammi | Materiale: TPU, poliolefina , |Caratteristiche: Termica micfit per calore e comfort

Offerta SALOMON Quest PRO CS 90 Scarponi da Sci, Donna, L39964000, Nero/Bianco/Viola, 24.5 Costruzione Sensifit per una buona tenuta

Ottima precisione, diretta trasmissione della forza

Ride & Hike: leggera, sci-alpinismo Flex

Elevato comfort senza punti di pressione

Termica micfit per calore e comfort

Fischer Cruzar X 9.0 Thermoshape

Gli scarponi da scii Fischer Cruzar X 9.0 sono ideali per chi vuole praticare sport in modo professionale perché è realizzato con ottimo materiale che garantisce resistenza agli urti e ai movimenti bruschi del piede. Sono estremamente confortevoli e leggeri con pianta abbastanza ampia e questo non permette completa flessibilità durante il movimento. Provvisto come gli altri modelli di strappo in velcro da 35 mm e 4 fibbie in alluminio comodamente regolabili che permettono una maggiore aderenza della caviglia e del dorso del piede.

Specifiche tecniche

Brand: Fischer | Modello: Cruzar X 9.0 | Dimensioni: 50 x 38 x 12 cm | Peso: 5Kg | Materiale: TPU, poliolefina, alluminio , |Velcro: 35 mm

Fischer Unisex - Cruzar X 9.0 Thermoshape-Black/Yellow-scarponi da sci (2019), Mondo Point, misure: 30/30.5, nero/giallo Come determino la misura delle scarpe?

La misura più semplice di tutti è la lunghezza del piede in centimetri = dimensione MP. Prendere un righello, posizionare il tallone contro una parete e misurare la lunghezza del piede in centimetri. Ora scegliete la lunghezza del piede in centimetri in modo da avere 1,5 cm di aria. Se non siete sicuri della taglia, vi preghiamo di comunicarci la lunghezza del piede in centimetri.

Head, Scarponi da Sci da Uomo FX GT

Il modello è realizzato da un’azienda leader del settore ed è l’ideale per chi vuole praticare questo sport invernale e munirsi di scarponi ad un prezzo interessante. Facili da indossare e provvisti di fibbie regolabili con semplicità che rendono l’aderenza del piede allo stivale decisamente ottimale. Presenta un flex pari a 60 e non è adatto a sciatori professionali. Sulla parte superiore presenta uno strap per chiudere perfettamente lo stivale.

Specifiche tecniche

Brand: Head | Modello: FX GT | Dimensioni: 50 x 38 x 12 cm | Peso: 5Kg | Flex: 60 | Tendiscarpe: 106 mm | Cricchetto : 28 mm Supermacro

Roces da Sci da Bambino

Questi scarponi sono l’ideale per i più piccoli e sono assolutamente regolabili. Disponibili in tre varianti di colore, si adattano facilmente e hanno una dimensione che va dai 25 ai 29. Comode, provviste di fibbia di sicurezza e permette facilmente al bambino di mantenere il piede comodo e riscaldato.

Specifiche tecniche

Brand: Roces | Modello: Sci scarpa bambino | Dimensioni: 34.8 x 32 x 12.2 cm | Peso: 1,57 Kg |

Atomic ABO ATO

Sempre per i più piccoli, disponibile anche i modello Atomic in colore rosa. Sono scarponi da scii estremamente resistenti e dotati di tutti i comfort per tenere il piede del bambino caldo e al tempo stesso al sicuro. Gli scarponi sono realizzati con materiale sintetico sia esterno che interno, presentano una fibbia per la regolazione e sono sprovvisti di tacco. All’interno presentano un’imbottitura di buona qualità che aderisce al piede proteggendolo da vari movimenti bruschi e al tempo stesso è riscaldante visto le basse temperature durante l’uso. Disponibile in 4 varianti di colore.

Specifiche tecniche

Brand: Atomic | Modello: Abo Ato | Dimensioni: 34.2 x 26 x 11.5 cm | Peso: 142 Kg | Colori disponibili: Rosa, Bianco, Nero/Bianco, Nero/rRosso.

Atomic ABO ATO all Mtain Inl, Stivali da Neve Unisex-Bambini, Rosa (Pink/White 000), 24 EU Facile da maneggiare per un sacco di divertimento.

Gli scarponi da sci perfetti per i primi saliti sulla neve – Atomic Hawx Girl 1 sono gli scarponi da sci ideali per i più piccoli con scarpe da 15 a 17.

Più sono le scarpe da sci Junior, più rigide la struttura dei polsini.

Peso: 550 g (per scarpa misura 16).

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS