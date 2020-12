Migliori pattini a 4 ruote – guida all’acquisto

I pattini non passano mai di moda e sono utili sia per la stagione invernale che estiva. Sono comodi da indossare e vi permettono di spostarvi da una parte all’altra con estrema velocità. Sono utilizzati per lo più per divertimento, adatti ad un pubblico giovanile e forse molto in voga negli anni 80 ma ancora disponibili. E, se in queste festività invernali, non potete andare a pattinare sul ghiaccio, i pattini a rotelle possono essere una buona alternativa di divertimento.

In questo articolo vi illustreremo quali sono i pattini più in voga, la differenza tra i modelli e quali sono le caratteristiche ideali per scegliere il prodotto più giusto.

I migliori pattini a 4 ruote – quali scegliere

Può sembrare semplice l’acquisto di un paio di pattini a 4 ruote, ma quando ci si trova davanti a tantissimi modelli, può incombere la difficoltà di scelta. Questo perché, seppur diversi esteticamente, e si sa che l’occhio vuole la sua parte, le caratteristiche possono differire e cambiare notevolmente la vostra idea di acquisto. Quello su cui ci siamo basati, per stilare una lista dei migliori pattini su Amazon, sono proprio le caratteristiche che, secondo noi, potrebbero condizionare l’acquisto di un modello rispetto all’altro. Oltre il design che può condizionare la vostra preferenza, bisogna tener conto del prezzo (quindi il budget a disposizione), il modello di scarpa, il telaio con cui sono realizzati, la presenza di freno e cuscinetti a prova di sicurezza e anche le stesse ruote che differiscono per materiale, qualità e dimensione.

Un altro fattore in base a cui scegliere un buon modello è il tempo di utilizzo. Se usate i pattini per molto tempo, è opportuno scegliere un modello anche costoso perché garantirà il suo uso nel tempo e anche la vostra sicurezza. E poi è fondamentale acquistare i pattini da leader nel settore, che sapranno aiutarvi in caso di problematiche con il vostro acquisto.

Un altro fattore che può spingervi verso un modello, rispetto ad un altro, è dove userete questi pattini perché anche che il pavimento su cui pattinerete può essere importante. Infatti esistono pattini più ideali per la città, quindi provvisti di ruote più piccole rispetto al normale, più leggere e lisce. Questo permette una manovrabilità più comoda e un’adeguata velocità.

Se, invece, intendete utilizzare i pattini su giardini o all’interno di parchi, quelli appena descritti non vanno bene, ma vi serviranno pattini con ruote da 85-90 mm in modo da garantirvi una buona manovrabilità ma assoluta sicurezza in caso di eventuali intoppi che incontrate sul pavimento.

Requisiti di un buon modello di pattini

Abbiamo stilato una lista delle migliori caratteristiche che i pattini devono avere e in base a questa, abbiamo fatto una selezione dei modelli migliori presenti su Amazon.

Brand : Il brand è importante perché è opportuno acquistare da chi lavora da anni nel campo proprio per una maggiore sicurezza e affidabilità del prodotto.

: Il brand è importante perché è opportuno acquistare da chi lavora da anni nel campo proprio per una maggiore sicurezza e affidabilità del prodotto. Materiale : Il materiale dello stivale è anche un aspetto da non sottovalutare perché, durante l’utilizzo, dovete stare comodi. Solitamente sono rigidi esternamente e morbidi internamente in modo da mantenere il piede ben protetto da eventuali urti o distorsioni.

: Il materiale dello stivale è anche un aspetto da non sottovalutare perché, durante l’utilizzo, dovete stare comodi. Solitamente sono rigidi esternamente e morbidi internamente in modo da mantenere il piede ben protetto da eventuali urti o distorsioni. Design: Il design è importante proprio perché è una cosa che si indossa, come può essere una scarpa o anche un indumento. Esistono diversi modelli molto interessanti e con una texture ben lavorata. E poi non possono mancare pattini più professionali molto sobri nell’estetica.

Close-up of black girl sitting on bike line and puts on skates. Unrecognizable woman. Rollerblading concept

Telaio : Il telaio è importante perché garantirà una buona resistenza nel tempo del modello acquistato. Solitamente sono in alluminio in modo da essere sia consistenti che leggeri e sono strutturati in base alle ruote, più grandi o più piccoli.

: Il telaio è importante perché garantirà una buona resistenza nel tempo del modello acquistato. Solitamente sono in alluminio in modo da essere sia consistenti che leggeri e sono strutturati in base alle ruote, più grandi o più piccoli. Ruote : Le ruote dei pattini non sono standard ma differiscono in base al tipo di utilizzo. Se utilizzate pattini per la città, vi occorrono ruote più piccole che garantiranno maggiore manovrabilità e velocità. Per zone con pavimentazioni più complesse, allora vi servono ruote più grandi e più resistenti.

: Le ruote dei pattini non sono standard ma differiscono in base al tipo di utilizzo. Se utilizzate pattini per la città, vi occorrono ruote più piccole che garantiranno maggiore manovrabilità e velocità. Per zone con pavimentazioni più complesse, allora vi servono ruote più grandi e più resistenti. Freni: Per quanto l’estetica sia fondamentale, la sicurezza lo è di più. Buoni pattini sono provvisti di freni che vengono montati sulla parte anteriore della scarpa. Pattini sprovvisti di freni, non sono da acquistare.

Giochi Preziosi

Giochi Preziosi è leader nel settore per prodotti per bambini e presenta il suo modello in versione super colorata con vari numeri a disposizione. Potrete trovare dal numero 30/31 a 38/39. Sono esteticamente molto accattivanti, dotati di ruote piccole e sistema di freno sulla parte anteriore. Ottimo il telaio e una struttura abbastanza leggera che garantisce una buona manovrabilità. Sono estremamente leggeri e ideali per pattinare in città.

Specifiche tecniche

Brand: Giochi Preziosi | Modello: YLU323 | Dimensioni ruote: 52 mm | Taglie disponibile: fino a 38 | Peso: 2.2 Kg | Materiale: 95% plastica, 5% gomma

Pro:

Design accattivante

Telaio resistente

Molto leggeri

Contro:

I cuscinetti sono di media qualità

Offerta Giochi Preziosi-Patins Ãx20AC Roulettes Entrainement Pointure 36/37 Soy Luna Pattini, 70324101 Pattini realizzati con materiali di alta qualità, ottimi per l'allenamento

Tampone del freno frontale studiato per garantire aderenza al suolo sia in ambienti esterni sia interni

Calzatura confortevole per la protezione del piede

Prodotto ufficiale Soy Luna, realizzato da Roces per Giochi Preziosi

Taglia: 36/37

Apollo Super Quad X PRO

Pattini professionali e al tempo stesso molto colorati. Disponibili in tre varianti di colore e tre taglie (S, M, L). Esteticamente molto belli, leggeri e dotati di ogni comfort. Sono provvisti di doppio cinturino per proteggere il piede da eventuali cadute ed urti, ruote piccole e sistema di freno sulla parte superiore. Sono comodi, ideali per bambini di tutte le età e forniti di luce Led per illuminarsi anche in condizione di scarsa luminosità.

Specifiche tecniche

Brand: Apollo | Modello: Super Quad X Pro | Dimensioni ruote: 32 mm | Taglie disponibile: fino a 42 | Peso: 2.32 Kg | Materiale: PU e Mesh

Pro:

Design ben definito

Buon materiale di realizzazione

Stivale comodo durante l’utilizzo

Rigido e sicuro

Varie taglie disponibili

Visibilità anche di notte per i Led inseriti nelle ruote

Contro:

Non proprio economici

Ruote troppo piccole

Apollo Super Quad X Pro, pattini a rotelle LED per bambini e ragazzi, ideali per principianti, comodi pattini a rotelle per bambine e bambini PATTINI A ROTELLE LED: I pattini a rotelle LED della Apollo sono leggeri e robsti, hanno stivaletti morbidi che si adattano al piede e rinforzi in PP High Impact per ulteriore stabilità

DIVERTIMENTO: Grazie alla adattabilità perfetta, al massimo confort e alla tranquilla scivolata, questi pattini LED sono ideali per tutti i bambini amanti dello sport, sia principianti che più esperti

CRESCE CON LORO: La misura di questi pattini da bambini si regola rapidamente e in modo semplice e copre 4 misure di scarpe, crescendo insieme ai piedi, grazie ad un semplice tasto con sistema 1 clic

SISTEMA DI CHIUSURA RAPIDA: La fibbia con chiusura a scatto, la fascetta con chiusura a strappo e le stringhe dei pattini pensate apposta per i bambini donano grande stabilità

PRODOTTO DI MARCA: Apollo Super Quads X Pro entusiasmano grazie al loro splendido design, alle ruote LED, alle caratteristiche di rotolata e alle rotelle High-Rebound (54 mm x 32 mm) e ai cuscinetti a sfera ABEC 14

BTFL Pattini a Rotelle Classics Lyla

Pattini molto belli, ideali per donne e ragazze proprio per il design elegante e ben strutturato. La scarpa è molto comoda, leggermente rialzata sulla parte posteriore ed è provata di lacci di chiusura e materiale di alta qualità. Tuttavia non sono presenti doppi cinturini per protezione da urti, ma sono forniti di freno e ruote molto solide e grosse per pattinare su ogni tipo di pavimento. Il telaio è in plastica e alluminio che garantisce ai pattini maggiore manovrabilità e assoluta leggerezza.

Specifiche tecniche

Brand: BTFL | Modello: Classics Lyla | Ruote: 60 x 40 mm | Cuscinetti: ABEC-7 in acciaio al carbonio | Materiale stivale: Pelle Nauk | Telaio: Plastica e Alluminio | Peso: 3.32 Kg

Pro:

Design elegante

Scarpa Comoda e rialzata

Ruote molto ampie

Diverse taglie disponibili

Contro:

Costosi e non proprio economici

Poco rigidi e sicuri

BTFL HARPER Pattini a Rotelle 40 Pattini a rotelle di qualità retrò per donne e ragazze.

Telaio: plastica e alluminio.

Ruote: 60 x 40 mm / High Rebound 82A.

Cuscinetti: ABEC-7 in acciaio al carbonio.

Materiale stivale: pelle nabuk

Sfr Skates Rs239

Questi pattini sono ideali per uomo, almeno per il design che vi presentiamo in colore nero e azzurro, ma sono disponibili anche altre varianti di colore più ideali per le ragazze. Sono pattini resistenti, equipaggiati di telaio molto consistente con ruote 53×30, ideali quindi per la città. Per quanto riguarda il materiale sono realizzati in vinile e sono provvisti di sostegno nella parte superiore.

Specifiche tecniche

Brand: Sfr Skates | Modello: Rs239 | Ruote: 53 x 30 mm | Cuscinetti: ABEC-7 in acciaio al carbonio | Materiale stivale: Pelle Nauk | Telaio: Plastica e Alluminio | Peso: 1 Kg

Pro:

Materiale in vinile

Scarpa Comoda

Sostegno sulla parte superiore

Diverse taglie disponibili

Diversi design disponibili

Contro:

Ruote non troppo grandi

Taglie più strette rispetto a quanto descritto

Sfr Skates RS239, Pattini Unisex – Adulto, Blu, 29 Pattinare semi morbido di vinile

Sostegno caviglia nella parte superiore

Ruote in PU iniettato 53 x 30 mm 82a

