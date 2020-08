Migliori droni con telecamera – guida all’acquisto

Negli ultimi anni i droni vengono usati molto anche a livello professionale per scattare foto ed effettuare riprese video dall’alto. Sul mercato se ne possono trovare e acquistare tantissimi, sono disponibili molte tipologie in diverse forme e dimensioni.

I migliori droni con telecamera

Vista la presenza di differenti droni sul mercato, scegliere il drone giusto da acquistare può risultare difficile. In questo articolo vogliamo condividere con voi un elenco dei migliori droni da acquistare nel 2019. È possibile acquistarli su Amazon, compresi i marchi di grandi nomi come DJI, Parrot e Yuneec. Specialmente nel periodo estivo, quando si è fuori in vacanza o anche semplicemente sulle spiagge, avere a disposizione dei droni è ottimo sia per poterli far spaziare, sia per riprendere e registrare i filmati delle vostre vacanze dall’alto.

DJI Mavic 2 Pro

Il Mavic 2 Pro sembra una versione leggermente più grande del drone Mavic Pro. È più largo di alcuni centimetri, un po’ più lungo, più spesso e aggiunge circa 160 grammi al peso. Il Mavic 2 Pro è sviluppato in collaborazione con Hasselblad, il risultato di due anni di ricerca.

Il Mavic 2 Pro è stato dotato della fotocamera Hasselblad L1D-20c, la cui tecnologia HNCS consente di scattare meravigliose foto aeree da 20 megapixel, con colori sorprendenti. Le fotocamere Hasselblad sono conosciute per il caratteristico design ergonomico e l’ottima qualità dell’immagine. Sin dal 1941, le fotocamere Hasselblad hanno immortalato scene memorabili, come il primo atterraggio sulla Luna.

Il tempo di volo è fino a 31 minuti con velocità massima di 44 mph. Il peso al decollo è di 907 g, gimbal a 3 assi per scatti fissi, una memoria interna da 8 GB e supporto scheda SD fino a 128 GB.

Il Mavic 2 è stato riprogettato per aumentare la spinta dei motori, abbassare i consumi e ridurre il rumore. Questi piccoli ma significativi miglioramenti, associati al sistema FlightAutonomy ottimizzato, rendono il suo volo più fluido e silenzioso, per spostarsi con discrezione e sicurezza in ogni situazione.

Con il supporto HDR 10 bit 4K, sarà possibile collegare Mavic Pro 2 ad uno schermo TV 4K con HLG per riprodurre i filmati nelle giuste tonalità di colore, compresi i punti di luminosità e contrasto che contraddistinguono la qualità HDR.

Specifiche tecniche

Parrot Anafi

Il Parrot Anafi è un quadricottero economico ma abbastanza avanzato con un design ultra portatile, leggero e pieghevole. Il Parrot Anafi ha un peso di 320 grammi, ultra compatto, robusto e facilmente pieghevole con sistema di ricarica USB C.

Il Parrot Anafi offre uno zoom digitale 3x, senza perdita di qualità fino a 2,8 e una stabilizzazione dell’immagine ibrida a 3 assi, per foto e video di qualità nitida. Sfrutta l’effetto Vertigo, ampiamente utilizzato nel cinema, per rendere i tuoi filmati ancora più spettacolari. Anafi è l’unico drone sul mercato in grado di farlo automaticamente.

Il Parrot Anafi offre video a 4K HDR e foto a 21 megapixel con gimbal con orientamento verticale a 180 gradi e zoom digitale senza perdita di qualità. Questo offre fino a 25 minuti di volo e ha una forte resistenza al vento con voli silenziosi. FreeFlight è l’app intuitiva ed ergonomica che permette di realizzare riprese cinematografiche automatiche grazie all’ I.A.

La custodia di Parrot Anafi è stata disegnata per proteggere il tuo drone nelle attività quotidiane di stile o praticità. Include delle bande elastiche che permettono di fissarlo ad altre borse/zaini con facilità. La custodia, inclusa nel pack, protegge il drone durante il trasporto.

Parrot Skycontroller 3 è compatto, pieghevole e permette una portata fino a 4km. Con due ore di autonomia, joystick e comandi precisi per gestire zoom e inclinazione della camera e la ricarica tramite USB-C è disegnato per un’integrazione perfetta con Anafi.

L’effetto Dolly Zoom utilizza le capacità di zoom di Anafi, nonché il suo sistema innovativo di tracciamento visivo per creare una deformazione prospettica dello sfondo. Anafi è il drone in grado di far questo automaticamente. SmartDronies ti consente di scattare selfie aerei automatici.

Specifiche tecniche

Brand: Porrot | Modello: Anafi | Peso: 708 grammi | Anno: 2018 | Capacità di memoria: 16 GB | Caratteristiche: Gimbal esclusiva con inclinazione verticale a 180°, ideale per inquadrature dal basso verso l’alto | Componenti inclusi: 1 drone ANAFI, 1 Parrot Skycontroller 3, 1 valigetta per il trasporto, 1 scheda MicroSD da 16 GB, 1 cavo da USB-A a USB-C, 8 pale di elica aggiuntive, 1 strumento di montaggio | Display: LCD | Zoom Ottico: 2,8X | Risoluzione: 4K Cinema (4096×2160 24fps) |

Yuneec Breeze 4k

Breeze è dotato di una fotocamera 4K di altissima qualità, che può essere ruotata verticalmente e di un chipset fotografico Ambarella, che consente di realizzare riprese video che non sono in alcun modo inferiori a quelle ottenute con le migliori action cam 4K.

Con le sue dimensioni ridotte di soli 24 cm di diametro, questa fotocamera volante è il vero “drone per selfie” che potete tenere con voi in qualsiasi momento. Nessuna unità di controllo remoto separata è necessaria – la fotocamera è controllata in modo semplice e intuitivo dallo smartphone.

Breeze dispone di sensori GPS e IPS, che gli permettono di rimanere molto stabile in aria sia all’interno che all’esterno. Non è richiesta alcuna esperienza di volo precedente. Con le sue modalità avanzate di volo Selfie, Journey, Orbit, Pilot and Follow Me si possono realizzare facilmente impressionanti scatti e riprese video.

Le funzioni integrate di social media consentono di condividere i contenuti direttamente su Facebook e su altri siti tramite l’applicazione Breeze. Il drone viene fornito completo di protezioni per l’elica per spazi ristretti, eliche di ricambio, scatola di trasporto, caricatore e una batteria 1150 mAh LiPo sostituibile che consente un tempo di volo di 12 minuti per carica. Per partire serve solo uno smartphone. L’applicazione gratuita è compatibile con iOS e Android e può essere scaricata sia da AppStore di Apple e da Play Store di Google.

Specifiche tecniche

Brand: Manfrotto | Modello: Yuneek Breeze | Peso: 386 grammi | Anno: 2016 | Componenti inclusi: Breeze, batteria LiPo, caricabatteria, cavo USB, pale, protezione rotori, valigetta da trasporto | Display: LCD | Risoluzione:Ultra HD: 3840 x 2160 / 30 FPS (immagini live a 480p), Full HD: 1920 x 1080 / 30 FPS con stabilizzazione elettronica (immagini live a 720p), HD ready: 1280 x 720 / 60 FPS con stabilizzazione elettronica (immagini live a 720p), risoluzione foto: 4160 x 3120 (13 MP)

DJI Inspire 2

Inspire 2 prende tutto ciò che era innovativo sul modello Inspire 1 e lo migliora. Un record stabilito da DJI con il sistema di elaborazione delle immagini a 5.2k con le suites CinemaDNG RAW, Apple ProRes. Accelerazioni da 0 a 50 mph (80 km) in soli 5 secondi, una incredibile una velocità massima di 58 mph (94kph), velocità ed agilità per un velivolo di queste dimensioni.

Un sistema di doppia batteria prolunga il tempo di volo sino ad un massimo di 27 minuti (con X4S), mentre la tecnologia delle batterie autoriscaldanti permette di volare anche a basse temperature. Il sistema FlightAutonomy è stato rivisto e sviluppato specificatamente per la Inspire 2, fornendo doppia direzione nel rilevamento ostacoli e la ridondanza dei sensori principali.

Una maggiore intelligenza della cpu aggiunge molteplici modalità di volo automatico, che includono innovativa funzione Spotlight Pro, regalando ai singoli piloti la possibilità di creare inquadrature complesse, e scatti drammaticamente reali. Un sistema di trasmissione video aggiornato è ora in grado di supportare doppia frequenza del segnale e doppio canale, per lo streaming video in contemporanea sia da una telecamera FPV a bordo che dalla camera principale, per una migliore interazione tra pilota e camera operator.

Integrato in Inspire 2 c’è il sistema di elaborazione delle immagini CineCore 2.0, in grado di registrare video a 5.2k CinemaDNG. Il sistema CineCore 2.0 funziona con qualsiasi fotocamera collegabile attraverso la porta cardanico dedicato.

Per una maggiore sicurezza, nella direzione frontale e verso il basso, i sistemi di rilevamento ostacolo consentono ad Inspire 2 di rilevare gli ostacoli solidi sino a 30 metri, consentendo una modalità di volo protetta fino alla velocità di 34 mph (54kph) con un angolo controllabile di 25 °. In aggiunta sono presenti sensori infrarossi scansione ostacoli a 16ft (5m), come protezione quando si vola in spazi chiusi.

L’affidabilità è stata ulteriormente migliorata attraverso la doppia ridondanza dei moduli chiave come l’IMU e barometro. Il sistema di controllo di volo intelligente controlla il sistema di ridondanza, fornendogli parametri e dati di volo precisi. Il sistema di rilevamento ostacoli aiuta Inspire 2 ad evitare gli ostacoli, riducendo al minimo il rischio di collisione.

Specifiche tecniche

Brand: DJII | Modello: Inspire 2 | Peso: 1180 grammi | Anno: 2016 | Caratteristiche: Incluse licenze cinema dng e Apple ProRes | Display: LCD | Risoluzione: fpv FHD. Registrazione 5.2K in qualità cinema con suite Cine Core 2.0. |

Yuneec Typhoon H

Il drone Typhoon H ‘versione avanzata’ è la più innovativa piattaforma aerea per le riprese video, disponibile in un formato così compatto, con carrello retrattile e braccia dei rotori pieghevoli realizzati in fibra di carbonio.

È stato progettato in base alle richieste del mercato, il Typhoon H supera i limiti di un quadricottero tradizionale e offre funzionalità in precedenza disponibili solo in professionali di fascia alta. Il Typhoon H garantisce una durata del volo fino a 25 minuti e riprese in 4K UHD con fotocamera CGO3+ panoramica a 360°.

La stazione di terra Android ST16 dispone di un monitor touch da 7′ con riprese dal vivo del volo a HD 720p e permette una grande varietà di modalità di volo autonome. Il Typhoon H mantiene l’enfasi della famiglia Typhoon sulla Sicurezza grazie alle funzionalità come il Recinto Virtuale, il Ritorno Dinamico, con batteria scarica e la No Fly Zone (evita il volo vicino agli aeroporti commerciali), aggiungendo nuove ed esclusive funzionalità come Orbit Me, Point of Interest, Journey, Curve Cable Cam. La batteria LiPO è inclusa.

Specifiche tecniche

Brand: Yuneec | Modello: Typhoon H | Peso: 2000 grammi | Anno: 2018 | Capacità di memoria: X GB | Apertura focale: 50 mm | Componenti inclusi: Telecamera da 1” con risoluzione video 4K, di un controller di volo basato su PX4 e di modalità di volo come Follow Me, Point of Interest e Curved Cable Cam| Display: LCD | Lunghezza focale minima: 23 mm | Risoluzione: 4K |

DJI Mavic Air

Mavic Air è un drone ultra portatile e da chiuso è grande come un iPhone, ma nonostante le dimensioni non c’è limite a quello che può fare. L’esclusivo radiocomando ha un design ergonomico, compatto e pieghevole che accoglie comodamente il tuo iPhone. E per facilitare il trasporto, gli stick di controllo si possono togliere e riporre all’interno del radiocomando.

SmartCapture è una funzione divertente e intuitiva che ti permette di controllare manualmente Mavic Air in un modo nuovo e interattivo. Usa i movimenti della mano per lanciare e controllare il drone, e scatta foto e video come preferisci.

La fotocamera integrata di Mavic Air ha un sensore CMOS da 1/2,3″ e 12 megapixel e un obiettivo f/2.8 con distanza focale equivalente a 24 mm che permette di girare video e scattare foto di qualità impressionante. Fra i droni DJI con gimbal a tre assi, Mavic Air è anche uno dei più portatili. Gira straordinari video 4K a 30 fps con registrazione a 100 Mbps per riprendere ogni istante in qualità UHD. E poiché Mavic Air supporta la registrazione di video in slow motion 1080p a 120 fps, puoi immortalare ogni tua avventura, anche le più veloci.

Mavic Air di DJI scatta e unisce 25 foto in otto secondi per creare immagini panoramiche sferiche da 32MP ultranitide. Supporta modalità panoramiche diverse, per catturare immagini orizzontali, verticali e a 180°. E con i DJI Goggles (in vendita separatamente) avrai un punto di vista ancora più coinvolgente.

Immortalare ogni momento, ovunque ti trovi, con splendidi video 4K e foto da 12MP. FlightAutonomy 2.0 offre sensori ambientali tridirezionali per muovere il drone in avanti, indietro e lateralmente.

Specifiche tecniche

Brand: DJII | Modello: Marvic Airfly | Peso: 431 grammi | Anno: 2018 | Capacità di memoria: 8 GB | Caratteristiche: Fotocamera con gimbal a 3 assi, Sensore CMOS da 1/2,3″ e 12 megapixel e un obiettivo f/2.8 con distanza focale equivalente a 24 mm | Componenti inclusi: Telecomando, Batteria di volo intelligente, Hub di ricarica della batteria, Adattatore da batteria a batteria, Protezioni dell’elica, Valigetta, Borsa dei viaggiatori | Display: LCD | Risoluzione: Video 4K a 100 Mbps e in slow motion |

Phantom 4 Pro V2.0

Il nuovo Phantom 4 Pro V2.0 è dotato di una fotocamera dotata di un sensore da 1 pollice da 20 megapixel in grado di registrare video a 4K / 60 fps e scattare foto a 14 fps. Il sistema FlightAutonomy comprende 5 sensori visivi per rilevare gli ostacoli in 2 direzioni e un sistema anti-collisione frontale. Scegliendo una lega di titanio e una lega di magnesio, la rigidità del drone aumenta e il peso si riduce, rendendo il Phantom 4 Pro più leggero del Phantom 4.

La videocamera è dotata di un sensore CMOS da 1 pollice da 20 megapixel. Un obiettivo progettato su misura composto da otto elementi organizzati in sette gruppi. L’otturatore meccanico viene utilizzato per eliminare la distorsione visualizzata quando si scattano foto di soggetti in rapido movimento o quando si vola ad alta velocità.

È equipaggiato con il sistema FlightAutonomy, composto da 5 sensori visivi, posizionamento satellitare dual band (GPS e GLONASS), sensori telemetrici e ultrasonici: il Phantom 4 Pro Plus è in grado di rimanere in volo in luoghi senza GPS e volare in condizioni complesse.

Il Phantom 4 Pro Plus è equipaggiato con il sistema di trasmissione video HD Lightbridge con una portata massima di trasmissione di 7 km (4,3 miglia). Uno schermo da 1080p a 1080p integrato nel Phantom 4 pro Plus offre 1000 cd / m2 di luminosità, che implica una buona visibilità anche alla luce solare diretta.

Specifiche tecniche

Brand: DJI | Modello: hantom 4 PRO V2.0 | Peso: 1400 grammi | Anno: 2018 | Capacità di memoria: 16 GB | Caratteristiche: Risoluzioni video:1280 x 720,1920 x 1080,2720 x 1530,3840 x 2160,4096 x 2160, compatibilità GPS | Componenti inclusi: DJI Phantom 4 PRO V2.0, Telecomando Intelligent Flight Battery, Due serie di eliche, Cavo di ricarica Alimentatore, Copertura per Gimball, Micro SD 16GB, Cavo Micro USB, Custodia | Display: LCD | Risoluzione: 20 Megapixel |

DJI Spark

Il DJI Spark è il primo drone che grazie al potente software di DJI può essere controllato esclusivamente con gesti. Anche se il pilota non è mai stato precedentemente in volo, il controllo a mano è semplicissimo. Una volta avviato il drone DJI Spark con la mano, passa automaticamente nella nuova modalità gesto. La sofisticata modalità Palm Control riconosce i movimenti delle mani e li trasforma in comandi di volo diretti. In modalità gesto, le manovre intelligenti sono disponibili tramite comandi manuali, come il volo all’indietro, la registrazione automatica di un selfie o il ritorno verso l’utente.

DJI Spark è dotato di una videocamera stabilizzata a tre assi, dove due assi sono stabilizzati meccanicamente mentre il terzo è stabilizzato digitalmente. Nonostante il gimbal a due soli assi, Spark è in grado di registrare ottimi video Full HD 1080p @ 30fps con un bitrate massimo di 24Mpbs nel formato MPEG-4 AVC / H.264.

La parte anteriore del velivolo è dotata di un sistema di scansione a raggi infrarossi tridimensionale che crea una mappa 3D in tempo reale e previene gli incidenti frontali. Lo stesso sistema è utilizzato per riconoscere i gesti delle mani e i volti in Gesture mode.

Grazie alla stabilizzazione sia meccanica che digitale, chiamata tecnologia UltraSmooth, il video 1080p è perfettamente stabile, anche in in presenza di vento. Anche le immagini ottenute con Spark sono di ottima qualità.

Specifiche tecniche

Brand: DJII | Modello: Spark | Peso: 430 grammi | Anno: 2018 | Capacità di memoria: 8 GB | Caratteristiche: Foto panoramiche sferiche da 32MP, Sensore CMOS da 1/2,3″ , Obiettivo f/2.8 con distanza focale equivalente a 24 mm | Componenti inclusi: X | Display: LCD | Risoluzione: Video 4K a 100 Mbps e in slow motion

