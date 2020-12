Migliori cuffie auricolari a conduzione ossea

Da sempre siamo abituati ad indossare le normali cuffie, che trasmettono i suoni direttamente al nostro timpano; esse vengono poggiate direttamente sui nostri padiglioni auricolari e l’audio si propaga in tutta la sua interezza. Negli auricolari a conduzione ossea invece avviene un processo diverso.

Le cuffie auricolari a conduzione ossea, molto innovative, vengono posizionate nel punto di congiunzione tra la mandibola e la mascella: le vibrazioni arrivano così istantaneamente al canale uditivo medio e tutto il processo avviene solo grazie alle ossa della scatola cranica.

Le migliori cuffie e auricolari a conduzione ossea

Il funzionamento delle cuffie a conduzione ossea è garantito dalla tecnologia Bluetooth, che assicura una connessione immediata.

Solitamente sul cavo di queste cuffie è presente un piccolo telecomando composto da tre tasti: uno serve per regolare il volume, uno per gestire le chiamate e uno ha un indicatore LED.

La durata della batteria in genere è sempre molto buona e varia da modello a modello, tuttavia ci sono dispositivi che riescono a raggiungere anche un’autonomia di un’intera giornata.

La qualità dei materiali con cui sono realizzate le cuffie a conduzione ossea risulta ideale al tipo di utilizzo, specie nei dispositivi realizzati in titanio e che quindi sono leggeri, ergonomici, insomma si adattano in maniera perfetta al cranio e rimangono stabili anche durante la corsa.

Nelle cuffie di questo tipo solitamente la riproduzione audio non è impeccabile e difetta in alcuni dettagli, che nei modelli over-ear e in-ear sono perfetti, come ad esempio l’estensione degli alti.

Non mancano però le eccezioni, infatti molti modelli prodotti da grandi marchi assicurano una qualità audio eccellente che non ha niente da invidiare ad altri prodotti.

Questi nuovi dispositivi oggi hanno raggiunto un grande sviluppo, sono utilizzati nel anche nel settore militare, come supporto per audiolesi sono utilizzati soprattutto dagli sportivi.

Sono disponibili diversi modelli in commercio attualmente e tutti sono abbastanza semplici da indossare, sia i materiali con cui sono realizzati e sia la loro struttura permettono una buona mobilità.

Gli unici casi in cui si sono rivelati scomodi sono quando l’utente ha deciso di indossare queste particolari cuffie portando anche gli occhiali.

E’ chiaro che la struttura degli auricolari va a sbattere direttamente sulla montatura degli occhiali causando scomodità.

AfterShokz Trekz: auricolari per lo sport impermeabili

Le AfterShokz Trekz sono cuffie molto particolari nel design, disponibile in 6 varianti di colore.

Molto giovanili, confortevoli e con il pannellino di controllo direttamente sul lato sinistro.

Possono essere semplicemente poggiate intorno alla testa senza la necessità di inserire gli auricolari interni.

Sono gli unici auricolari ufficialmente riconosciuti dalla Nazionale Inglese di Atletica. Il particolare DESIGN A ORECCHIO LIBERO li rende sicuri e comodi per correre, andare in bici e guidare.

Il packaging è esclusivo e ben fatto e comprende: gli auricolari Trekz Titanium e la custodia portatile di Aftershokz.

TECNOLOGIA DI CONDUZIONE OSSEA BREVETTATA: Aftershokz ha più di 150 brevetti registrati. PremiumPitch+ assicura una qualità audio premium. LeakSlayer riduce la fuga sonora naturale del 70%. Audrey Says guida l’utente nell’utilizzo del dispositivo.

Brevettate per resistere agli spruzzi d’acqua e di sudore grazie alla certificazione IP55, possono essere collegate al dispositivo (smartphone o tablet) direttamente grazie alla connettività WIFI Bluetooth 4.2. Hanno un’autonomia di circa 6 ore consecutive ed un peso di appena 36 grammi.

Specifiche tecniche

Brand: Aftershokz | Modello: AS600CR | Bluetooth 4.2 | Tipo di altoparlante: tecnologia a conduzione ossea, altoparlante doppio da 1 W. | Autonomia: 200 mAh. | Microfono: microfoni anti-interferenza, ‐42DB. | Tempo di riproduzione: 6 ore. | Tempo di standby: 7 giorni. | Distanza massima supportata: 10 m. | Mono/stereo: stereo | Peso: 39,69 g. | Profilo Bluetooth: a2dp/HFP, HSP, AVRCP, GAVDP, AVDTP. | Sensibilità: 88 dBm. | Impedenza: 8 ohm. | Gamma di frequenza: 20 – 20 KHz. | Ricarica: porta USB MIC e necessita di 2 ore. | Colore: nero, blu, rosso, grigio, rosa, verde | Dimensioni: 13.46 x 6.6 x 16.51 cm

AfterShokz Trekz Titanium Cuffie bluetooth a conduzione ossea wireless per lo sport con auricolari e microfono resistenti al sudore,Canyon Red UFFICIALMENTE RICONOSCIUTI - Gli unici auricolari ufficialmente riconosciuti dalla Nazionale Inglese di Atletica. Il nostro DESIGN A ORECCHIO LIBERO li rende sicuri per correre, andare in bici e guidare.

PACK ESCLUSIVO - Include Trekz Titanium e la custodia portatile di Aftershokz. Il design OpenFit di questo dispositivo assicura una costante consapevolezza dell'ambiente circostante, mentre il case protegge gli auricolari contro danni accidentali.

TECNOLOGIA DI CONDUZIONE OSSEA BREVETTATA - Aftershokz ha più di 150 brevetti registrati. PremiumPitch+ assicura una qualità audio premium. LeakSlayer riduce la fuga sonora naturale del 70%. Audrey Says guida l'utente nell'utilizzo del dispositivo.

DURABILITÀ ESTREMA - Certificazione IP55 per assicurare protezione contro sudore, polvere e umidità . Garanzia di 2 anni. Gli auricolari Trekz Titanium sono leggeri e flessibili, per assicurare massimo confort anche in caso di utilizzo prolungato.

COMODE E CONVENIENTI - Dotate di tecnologia Bluetooth 4.2 e con 6 ore di autonomia, Trekz Titanium (solo 36g di peso) garantiscono assoluta comodità durante tutta la giornata e connettività avanzata con molteplici dispositivi.

Alioth – Cuffie a conduzione Ossea

Cuffie molto colorate, disponibili anche in colore nero e son progettate per trasmettere il suono in modo pulito e profondo. Dotate di ogni confort, utilizzano connettività wireless Bluetooth 5.0 e possono essere semplicemente poggiate sul bordo delle orecchie senza la necessità di inserirle. Ideale per chi fa sport all’aperto o al chiuso, hanno un’autonomia di circa 5 giorni con una distanza massima di 10 metri dal dispositivo collegato. Provviste anche di microfono integrato

Specifiche tecniche

Brand: Alioth | Modello: Z8 | Bluetooth IC: AK1050D. | Tipo di altoparlante: tecnologia a conduzione ossea, altoparlante doppio da 1 W. | Autonomia: 200 mAh. | Microfono: microfoni anti-interferenza, ‐42DB. | Tempo di riproduzione: 5 ore. | Tempo di standby: 7 giorni. | Distanza massima supportata: 10 m. | Mono/stereo: stereo. | Versione Bluetooth: 5.0. | Peso: 163 g. | Profilo Bluetooth: a2dp/HFP, HSP, AVRCP, GAVDP, AVDTP. | Sensibilità: 88 dBm. | Impedenza: 8 ohm. | Gamma di frequenza: 20 – 20 KHz. | Ricarica: porta USB MIC e necessita di 2 ore. | Lingua voce sistema: inglese | Colore: nero, blu, verde, viola. | Dimensioni: 139 x 104 x 104 mm.

Cuffie a conduzione ossea, senza fili, con microfono, per corsa, ciclismo, escursionismo, per iPhone Andorid, altri dispositivi Bluetooth (viola) Grande invenzione: le cuffie a conduzione ossea sono progettate per trasmettere il suono attraverso le vibrazioni nella mascella umana, rilasciare entrambe le orecchie e aiutare le persone con perdita dell'udito.

Confortevoli e sicuri: le cuffie a conduzione ossea con connessione wireless Bluetooth 5.0, non hanno bisogno di stipare il ricevitore nel condotto uditivo possono ascoltare la musica e rispondere al telefono, e le orecchie possono sentire il suono dell'ambiente circostante, molto sicuro.

Scenario di utilizzo: le cuffie a conduzione ossea sono robuste e a prova di sudore, adatte per corsa, ciclismo, fitness, trekking, arrampicata su roccia e guida. Design antitraspirante può ridurre la produzione di batteri per proteggere l'orecchio.

Configurazione del prodotto: batteria al litio incorporata da 200 milliampere, ci vogliono due ore per essere completamente carica, standby per 7 giorni, ascoltare musica o rispondere al telefono per 5 ore, distanza di connessione è di circa 10 m.

Bluetooth V5.0 Fast Paring – La tecnologia Bluetooth v5.0 offre più veloce paring wireless con il dispositivo, connessione più stabile e segnale da 10 m (nessuna barriera)

Vidonn Cuffie a conduzione ossea

Cuffie molto dinamiche e giovanili a conduzione ossea. Disponibili nelle varianti di colore: Rosa, Verde e Nero. Sono realizzate in plastica, assolutamente leggere per un peso di appena 25 grammi. Sono dotate di microfono integrato e funzionano con connettività wireless Bluetooth 5.0. Ideali per chi fa sport, traspiranti e confortevoli e impermeabili. Per utilizzarle, basterà collegarle al proprio smartphone o tablet, per una distanza massima di 10 m e poggiarle all’altezza dell’orecchio senza la necessità di inserirle all’interno di esse.

Specifiche tecniche

Brand: Vidonn | Modello: Sport Headphones | Bluetooth IC: 5.0. | Tipo di altoparlante: tecnologia a conduzione ossea, altoparlante doppio da 1 W. | Autonomia: 300 mAh. | Microfono: microfoni anti-interferenza, ‐42DB. | Tempo di riproduzione: 7 ore. | Tempo di standby: 8 giorni. | Distanza massima supportata: 10 m. | Mono/stereo: stereo. | Versione Bluetooth: 5.0. | Peso: 25 g. | Profilo Bluetooth: a2dp/HFP, HSP, AVRCP, GAVDP, AVDTP. | Gamma di frequenza: 20 – 20 KHz. | Ricarica: porta USB MIC e necessita di 2 ore. | Lingua voce sistema: inglese | Colore: nero, verde, rosa | Dimensioni: 16.4 x 14.4 x 6.2 cm

Vidonn F3 - Auricolari sportivi senza fili Bluetooth 5.0 con microfono HD, a prova di sudore, leggeri, 29 g, per corsa, ciclismo, guida, fitness, colore: verde 【Tecnologia avanzata di conduzione ossea】- A differenza dei tradizionali auricolari forniscono audio attraverso l'aria nei canali uditivi, le cuffie Vidonn F3 a conduzione ossea offrono audio attraverso gli zigomi all'orecchio interno. Rispetto alle cuffie a conduzione ossea presenti sul mercato, questo è più leggero, solo 29 g, meno di 1 oz, offre un suono più comodo e chiaro, offre un comfort senza pari per un ascolto tutto il giorno.

Utilizza chip Bluetooth QCC, tecnologia Bluetooth V5.0: paring più veloce e connessione più stabile (la trasmissione del segnale da 10 m è libera), compatibilità con smartphone iPhone e Android, iPad, Mac, tablet, PC computer, TV, smart watch con bluetooth. Goditi la musica a mani libere.

Struttura a doppia batteria per una maggiore durata della batteria: 1,5 ore di carica completa può riprodurre musica continua 7-9 ore, tempo di standby 10 giorni. Struttura ergonomica migliorata, più vestibilità e comfort e meno perdite di suono, migliore qualità del suono e più bassi.

【Grado di protezione IP65 per sudore e pioggia leggera】 Design per sport con materiale ad alta intensità (lega di titanio e silicone per uso alimentare), completamente a prova di sudore, adatto per attività all'aperto. Nota: cuffie Bluetooth non adatte per nuotare.

Servizio post-vendita: forniamo 30 giorni di sostituzione gratuita e 12 mesi di garanzia per garantire il divertimento del vostro acquisto. Contattaci se incontri qualsiasi problema. E-mail: vincent@vidonn.com

Z8 Bluetooth 5.0

Con queste cuffie potrete ascoltare la musica attraverso le semplici vibrazioni senza la necessità di avere le cuffiette direttamente nelle orecchie. Progettate per chi fa sport, dinamiche e colorate e dotate di tutti i comfort. Resistenti al sudore, con una batteria integrata da 200 mAh per una durata continua di 5 ore e in standby di 7. Potrà essere collegata al proprio smartphone o tablet e ci potrete rispondere alle chiamate grazie al microfono integrato. Supporta una portata massima di 10 m.

Specifiche tecniche

Brand: Bigvapor | Modello: Z8 | Bluetooth 5.0. | Tipo di altoparlante: tecnologia a conduzione ossea, altoparlante doppio da 1 W. | Autonomia: 200 mAh. | Microfono: microfoni anti-interferenza, ‐42DB. | Tempo di riproduzione: 5 ore. | Tempo di standby: 7 giorni. | Distanza massima supportata: 10 m. | Mono/stereo: stereo. | Peso: 166 g. | Profilo Bluetooth: a2dp/HFP, HSP, AVRCP, GAVDP, AVDTP. | Sensibilità: 88 dBm. | Impedenza: 8 ohm. | Gamma di frequenza: 20 – 20 KHz. | Ricarica: porta USB MIC e necessita di 2 ore. | Lingua voce sistema: inglese | Colore: nero, blu, verde, viola. | Dimensioni: 14.7 x 11.1 x 6.4 cm

Z8 Bluetooth 5.0 Conduzkeyiione ossea Auricolare Bluetooth Cuffia senza fili Sport Stereo Sweatproof con microfono per sport come corsa Guida in bicicletta fitness compatibile con iOS Android (blu) 【Tecnologia avanzata di conduzione ossea】 Trasmette il suono attraverso le vibrazioni dell'elease umano di entrambe le orecchie, che evita il deterioramento dell'udito rispetto ai normali auricolari. Il design a orecchio aperto ti aiuta a stare attento all'ambiente circostante, a evitare il pericolo e nel frattempo a goderti la musica

【Scenario di utilizzo multiplo】 Le cuffie per conduzione ossea sono resistenti e resistenti al sudore, adatte per la corsa, il ciclismo, il fitness, l'escursionismo, l'arrampicata su roccia e la guida.

【Configurazione del prodotto】 Batteria al litio integrata da 200 milliampere, ci vogliono due ore per essere completamente caricate, in standby per 7 giorni, ascoltare la musica o rispondere al telefono per 5 ore, la distanza di connessione è di circa 10m.

【Durata e praticità 】 Questo auricolare sportivo è a prova di sudore, antipolvere e senza orecchie. I cerchietti avvolgenti sono leggeri e flessibili per garantire il massimo comfort durante l'uso prolungato.

【Lista di imballaggio】 1 * Cuffia per conduzione ossea 1 * Cavo USB 1 * Auricolari 1 * Manuale dell'utente (inglese)

OH My VAPOR Cuffie

Cuffie a conduzione ossea, molto confortevoli e allo stesso tempo curate nel design. Infatti hanno uno stile molto elegante in colore nero con le rifiniture in argento. Assolutamente confortevoli, potrete utilizzarle per ben 5 ore consecutive e collegarle al vostro smartphone tramite connettività Wireless Bluetooth 5.0 per una distanza massima di 10 metri. Sono equipaggiate di microfono integrato e tramite appositamente pulsanti gestirne anche la chiamata o per mettere in pausa la musica che ascoltate. Ideali per trekking, palestra e molto altro.

Specifiche tecniche

Brand: OhmyVapor | Modello: Z8 | Bluetooth 5.0. | Tipo di altoparlante: tecnologia a conduzione ossea, altoparlante doppio da 1 W. | Autonomia: 200 mAh. | Microfono: microfoni anti-interferenza, ‐42DB. | Tempo di riproduzione: 5 ore. | Tempo di standby: 7 giorni. | Distanza massima supportata: 10 m. | Mono/stereo: stereo | Peso: 200 g. | Profilo Bluetooth: a2dp/HFP, HSP, AVRCP, GAVDP, AVDTP. | Sensibilità: 88 dBm. | Impedenza: 8 ohm. | Gamma di frequenza: 20 – 20 KHz. | Ricarica: porta USB MIC e necessita di 2 ore. | Lingua voce sistema: inglese | Colore: nero, blu, verde, viola. | Dimensioni: 16.26 x 12.7 x 5.84 cm

Cuffie Bluetooth a conduzione ossea, senza fili, con microfono, leggere, a prova di sudore, per corsa, guida, ciclismo, compatibile con iPhone Android (nero) Le cuffie a conduzione sono progettate per trasmettere il suono attraverso le vibrazioni umane e aiutare le persone con perdita dell'udito.

Confortevole e sicuro: le cuffie a conduzione ossea utilizzano connessione wireless Bluetooth 5.0, non c'è bisogno di stipare il ricevitore nel canale uditivo possono ascoltare la musica e rispondere al telefono, e le orecchie possono sentire il suono dell'ambiente circostante, molto sicure.

Scenario di utilizzo: le cuffie a conduzione ossea sono robuste e resistenti al sudore, adatte per corsa, ciclismo, fitness, trekking, arrampicata su roccia e guida. Il design antitraspirante può ridurre la produzione di batteri per proteggere l'orecchio.

Configurazione del prodotto: la batteria al litio integrata da 200 milliampere richiede due ore per essere completamente carica tandby per 10 giorni per ascoltare musica o rispondere al telefono per 6 ore, distanza di collegamento è di circa 10 m.

Auricolari HBC-200GY

Queste cuffie sono realizzate in plastica resistente e sono provviste di certificato di impermeabilità. Possono essere utilizzate al mare, mentre si fa palestra o se si va a correre, sono traspiranti e riescono a resistere al sudore. Sono in colore blu con rifiniture in colore nero e per utilizzarle basterà poggiarle all’altezza delle orecchie senza agganciarle. Supportano una portata massima di 10 metri con riproduzione musicale fino a 8 ore continuate. Come le altre sono equipaggiate di microfono interno per la gestione delle chiamate se collegate ad uno smartphone. Suono pulito e di alata qualità. Arrivano con una custodia per portarsele dietro.

Specifiche tecniche

Brand: HBC | Modello: 200 GY | Bluetooth 5.0. | Tipo di altoparlante: tecnologia a conduzione ossea, altoparlante doppio da 1 W. | Autonomia: 200 mAh. | Microfono: microfoni anti-interferenza, ‐42DB. | Tempo di riproduzione: 8 ore. | Tempo di standby: 9 giorni. | Distanza massima supportata: 10 m. | Mono/stereo: stereo | Peso: 360 g. | Profilo Bluetooth: a2dp/HFP, HSP, AVRCP, GAVDP, AVDTP. | Sensibilità: 88 dBm. | Impedenza: 8 ohm. | Gamma di frequenza: 20 – 20 KHz. | Ricarica: porta USB MIC e necessita di 2 ore. | Colore: nero,/blu | Dimensioni: 4.4 x 9.8 x 13.4 cm

Auricolari HBC-200GY wireless Bluetooth. Cuffie per conduzione ossea (Intraurale). Impermeabile. Waterproof IPX5 Cuffie per conduzione ossea

Capacità della batteria: fino a 8 ore (musica e tempo di conversazione)

Bluetooth v5.0

Impermeabile ipx5

Auricolare intraurale

