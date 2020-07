Migliori bici da passeggio – guida all’acquisto

Con l’estate ormai giunta, e i bonus del governo sulla mobilità, è proprio l’ora giusta per acquistare biciclette da passeggio e trascorrere tempo libero insieme alla propria famiglia e amici all’aria aperta. Andare in bicicletta migliora la circolazione, fa bene al corpo, è un ottimo svago e migliora sicuramente l’ecologia. E poi pedalare all’aria aperta fa bene, e quando si è in compagnia è un ottimo modo per rilassarsi, o mezzo utilissimo anche per spostarsi in mezzo al traffico.

Bici da Città, quale scegliere

Esistono numerosi modelli in commercio, da uomo o da donna o anche unisex, ideali per passeggiare in città o andare in montagna. In questo articolo vi presenteremo quali sono le migliori biciclette da passeggio in commercio, quali sono le più economiche e quelle più accessoriate. Quello che differenzia una bicicletta dall’altra è anche la struttura, se il telaio è in acciaio o alluminio. Il materiale ha un incidenza notevole sul prezzo perché in base ad esso l’utilizzo può variare.

Bicicletta da passeggio Decathlon

Questa bicicletta da passeggio, firmata Elops, ha un design vintage con un telaio basso di colore azzurro. Molto comoda con stile olandese permette di essere utilizzata nel massimo comfort avendo la schiena diritta durante la pedalata. Eì provvista di 10 Luci Led, inserti per antifurto da telaio, parafato, catena e portapacchi per un peso massimo di 27 Kg. I cerchioni delle ruote sono in alluminio.

Specifiche tecniche

Brand: Elops | Modello: Bici città 120 | Telaio: Acciaio | Altezza supportata: 1,55 m – 1,75 m | Trasmissione: Monocorona anteriore a 6 velocità sul cambio posteriore | Freni: Alluminio | Copertoni: Copertoni da 28 pollici | Accessori: Parafango, portapacchi, luce Led | Peso della bici: 17,5 Kg

Milord. 28″ 1 – Bici da passeggio Vintage

Questa bicicletta da passeggio ha un design vintage con cerchioni e pneumatici di qualità realizzati in alluminio, ideale per chi vuole pedalare in totale leggerezza. Provvista di sella dal massimo comfort, cestino anteriore e portapacchi sulla parte posteriore (capacità massima di 17 Kg). Lo stile di questa bicicletta è di tipo olandese con sterzo alto e la comodità di poter pedalare mantenendo la schiena dritta. Provvista di protezione anti-foratura sui copertoni, luci Led e cavalletto posteriore.

Specifiche tecniche

Brand: Milord Bikes | Modello: Milord 28 | Telaio: Acciaio | Altezza supportata: 1,50 m – 1,70 m | Trasmissione: Monocorona anteriore a 6 velocità sul cambio posteriore | Freni: Alluminio | Copertoni: Copertoni da 28 pollici | Accessori: Parafango, portapacchi, luce Led | Peso della bici: 16 Kg

Bici da passeggio Bianchi

La bici da passeggio Bianchi è una delle più famose e gettonate da chi ama pedalare, è uno tra i brand più conosciuti e affidabili per qualità del materiale e durevolezza nel tempo. Questa bicicletta è estremamente leggera con telaio in alluminio e cambio Shimano a 6 velocità. Il design è molto elegante e adatto sia a donna che uomo. Freni in alluminio, reggisella in acciaio e provvisto di luci Led e porta pacchi. Non è l’ideale per passeggiate quanto piuttosto per chi vuole fare allenamento.

Specifiche tecniche

Brand: Bianchi | Modello: Spillo turchese | Telaio: Alluminio | Altezza supportata: 1,50 m – 1,70 m | Telaio: Spillo Turchese Alu | Tubo sterzo: 1.1/8″, misura 51cm | Forcella: Acciaio, 1.1/8″ | Sterzo: 1.1/8″, acciaio | Comandi: Shimano SL-RS36 6v | Cambio Shimano: Tourney RD-TY21 GS 6v | Guarnitura: Acciaio c/corona 42T, lungh pedivella: 170mm c/paracatena | Movimento centrale Bsa: 68mm, 124,5mm | Catena: YBN S50 6v | Pignoni Shimano: TZ50 6v, 14-28T | Freni V-Brake: corpo in alluminio | Ruote Freeway: Alluminio doppia camera | Mozzo posteriore: Acciaio | Mozzo anteriore: Acciaio | Coperture: Chaoyang 700x35c | Attacco: Alluminio, lunghezza 80mm, rise 25mm, diam. 25.4mm | Piega: Acciaio, larghezza 595mm, diam. 25.4mm | Reggisella: Acciaio diam. 27.2mm, lungh:300mm | Sella: Selle Royal One, forchetta acciaio | Portapacchi posteriore: Acciaio | Luce anteriore: Spanninga Illico | Luce posteriore: Spark Red a batteria

Bici da Città economiche

Con meno di €150,00 potrete acquistare la bici da passeggio della Vip4Vip. Elegante e leggera e adatta sia per uomo che per donna. Presenta un telaio in acciaio con ruota da 26 pollici, sella e sterzo regolabile e freni in acciaio. E’ stile Mountain bike ed è dotata di cerchi in lega da 25 mm.

Specifiche tecniche

Brand: Vip4vip | Modello: Bicicletta da corsa | Telaio: Acciaio | Altezza supportata: 1,50 m – 1,70 m | Ruota: da 26 pollici | Freni: in acciaio V PAD 60 mm. | Pignone: in lega 18T | Cerchi: in lega 25mm | Forcella: in acciaio 28,6 mm | Larghezza: 102 mm. | Peso: circa 12 kg.

Bici da passeggio Atala

La bicicletta Atala è l’ideale per adulto ed è ottima per pedalate in città. Provvista di telaio in acciaio, stile urban da passeggio e con manubrio e sella regolabile. Ideale per chi vuole anche praticare sport grazie alla sua funzionalità in stile Mountain bike. Elegante e leggera con guarniture in alluminio e freni con pistoncino. Provvista di porta pacchi posteriore, parafanghi e carter chiuso.

Specifiche tecniche

Brand: Atala | Modello: Città uomo | Telaio: Acciaio Hi-Ten Tig 28 | Serie sterzo: Acciaio 1 | Guarnitura: Alluminio 42 T | Freni: A bacchetta con pistoncino | Reggisella: Acciaio a candela 25,4mm | Pedali: Rivestimento in gomma nera | Mozzi: Alluminio | Accessori: Portapacco, parafanghi e carter chiuso, impianto luci a dinamo, cavalletto, lucchetto ad arco

Amazon biciclette: mountain bike

Bicicletta di alta qualità nei materiali e negli accessori, adatta per bambini (massimo 13 anni) che vogliono pedalare su ogni tipo di terreno. Estremamente leggera con telaio in alluminio e provvista di ruote da 24 pollici con telaio da 15 pollici. A livello di trasmissione è equipaggiata da cambio Shimano a 21 e ideale per ogni tipo di pedalata. I freni posteriori sono a disco e forniscono un controllo sicuro in ogni tipo di situazione.

Specifiche tecniche

Brand: Bikestar | Modello: Mountain bike Kids | Telaio: Alluminio | Altezza supportata: 1,40 m | Trasmissione: Cambio Shimano a 21 | Freni: Alluminio | Copertoni: Copertoni da 24 pollici | Accessori: Luce Led | Peso della bici: 13 Kg

