Sono ormai diversi anni che le action cam sono diventatoeun oggetto tech di dominio pubblico. L’Action Cam è uno strumento divenuto famoso da pochi anni, è piccolo, maneggevole e leggero e ti permette di registrare video in ottima qualità anche nelle situazioni più difficili. Infatti è utilizzato da coloro i quali necessitano di riprese video in ambito sportivo e non solo. Quello che differenzia le action cam dalle fotocamere tradizionali è l’estrema maneggevolezza e la loro praticità. Grazie all’arrivo sul nostro mercato delle action cam cinesi, anche chi non è disposto a spendere un patrimonio ha la possibilità di possederne una.

Le Action Cam cinesi hanno un prezzo generalmente più basso delle rispettive concorrenti Americane o Europee. Proprio questa caratteristica ne fa un prodotto molto apprezzato sul mercato, anche perchè le prestazioni di questi prodotti sono assolutamente all’altezza. Spesso sono dotate di ottiche grandangolari utilizzate per esaltare le visioni di paesaggi e delle bellezze che ci sono attorno, rendendo le riprese video una fantastica esperienza a 360 gradi. L’obiettivo delle Action Cam è quello di riprendere un qualcosa in movimento, ciò è più importante della qualità dell’inquadratura. Per questo motivo, non è importante che questi dispositivi siano dotati di grandi schermi. Spesso sono anche dotate di Wi-Fi, caratteristica molto apprezzata da chi ha l’esigenza di interfacciarle con uno smartphone oppure con un PC.

In questo articolo, quindi, vogliamo riportarvi alcune tra le migliori Action Cam cinesi che può offrire il mercato nel 2019, queste possono trovarsi anche su Amazon.

Le migliori Action Cam cinesi

Per poter stilare una lista di quelle che secondo noi sono le migliori action cam cinesi, abbiamo tenuto conto di alcune caratteristiche.

Materiale : Una buona Action Cam deve essere resistente, anche in vista di possibili immersioni ed eventuali urti.

: Una buona deve essere resistente, anche in vista di possibili immersioni ed eventuali urti. Risoluzione : La maggior parte delle Action Cam cinesi o economiche, non presenta una risoluzione eccellente. Tuttavia esistono buone alterative e con una buon ripresa video dipendente da framarate e bitrate.

: La maggior parte delle cinesi o economiche, non presenta una risoluzione eccellente. Tuttavia esistono buone alterative e con una buon ripresa video dipendente da framarate e bitrate. Qualità video : Esistono Action Camera con risoluzione che varia da Full HD a 4k .

: Esistono Action Camera con risoluzione che varia da a . Accessori : Molte Action Cam sono dotate di numerosi accessori per adattarle ad ogni situazione

: Molte sono dotate di numerosi accessori per adattarle ad ogni situazione Prezzo: Il prezzo è fondamentale, in base a quanto si spende si può optare per una qualità medio- bassa o medio-alta. Tuttavia bisogna tener conto delle promozioni online che spesse volte vi consentono di prendere un buon prodotto a prezzo scontatissimo.

SJCAM SJ8 PRO

La SJCAM SJ8 PRO è un’action com realizzata dal Brand SJCAM ed è uno dei prodotti più venduti del settore. Dotata di connettività WIFI raggiunge una distanza massima di 10 metri ed è possibile controllarla dalla semplice app da installare sul proprio smartphone.

La Action Cam supporta risoluzioni le seguenti risoluzioni video: 120fps, 60fps, 720, 1080p, 24fps, 2k e 4k. Permette la registrazione video a 1080p con un’autonomia di circa 80 minuti. Supporta scheda di memoria MicroSD espandibile fino a 128 GB.

Specifiche tecniche

Sensore: Sony IMX078 | Chip: Novatek 96660 | Display: LCD 2.0” con risoluzione 960×240 | Connettività: WIFI, Micro HDMI, Micro USB | Massima risoluzione: 4k24fps | Batteria: 900mAh | Protezione: Impermeab ile fino a 40m di profondità | Dimensioni: 61×42.4×25 mm | Peso: 74gr

Hawkeye Firefly 6S 4K WiFi

L’Action Cam Firefly 6S può essere definita come una di quelle Action Cam che più si avvicina alle caratteristiche di una Go Pro ed è considerata come una delle migliori tra le cinesi. Realizzata con un buon materiale, rivestita in gomma morbida antiscivolo.

Il display è di 0.65 pollici con una risoluzione di 64×48 pixel. Il dispositivo consente di effettuare riprese in 4K (risoluzione 4096×2160) a 24 fps o Full HD in 1080p fino a 60fps. Equipaggiato da stabilizzatore Gyro che consente di rendere le riprese molto stabili.

Specifiche tecniche

Sensore: Sony IMX078 12 MPx | Chip: Novatek NT96660 | Display: solo info | Connettività: Wi-Fi, Mini USB, MIcro HDMI | Massima risoluzione: 4k 24fps | Batteria: Li-Ion 1050 mAh | Dimensioni: 59 x 41 x 21 mm | Peso: 75gr | Protezione: Custodia impermeabile fino a 30 metri | Risoluzione: 64×48 pixel\. Memoria: microSD fino a 64Gb | Autonomia: 80 minuti in 1080p @60fps o 4K@24fps

L’Action Cam SJ8 Pro è una Action Cam realizzata in buon materiale in alluminino ed equipaggiato da un display LCD di 2 pollici e processore Ambarella A12S75.

La SJ8 Pro permette di registrare video i UHD (non interpolato) fino ad un 1080p a 120fps. Dotato di stabilizzatore per immagini digitali fino a 1080p. Presenti diversi preset per le riprese subacquee e la funzione “Car Mode” che trasforma l’action com in dashcam. Possibilità di controllarla in remoto tramite applicazione SJCAM disponibile sia su Android che su iOs.

Specifiche tecniche:

Sensore: Sony IMX377 1/2” 12.40 Max | Chip: Ambarella H22S85 | Display: IFT LCD Touchscreen 2” | Connettività: Wifi, Mini USB, uHDMI | Massima risoluzione: 4K 30fps | Batteria: Li-Ion 1000 mAh

Xiaomi Yi Action Camera 4K

La Xiaomi Yi 4k è una action cam tra le migliori in circolazione grazie al sensore Sony da 12 megapixel di cui è provvista. Tra le caratteristiche di rilievo sicuramente è il display retina da 2,19 pixel con protezione Gorilla Glass, un menu dinamico e intuitivo e un angolo visivo di 160°.

Come tutte le action cam, ha il display touchscreen e l’applicazione da installare sia su Androidche iOS per permettere il controllo remoto del dispositivo. La batteria ha un’autonomia di circa 2 ore con registrazione video ad alta definizione.

La YI Action Camera 4K registra video ad alta definizione in 4K/30fps (100mbps), 1080p/120fps e 720p/240fps 4k30, 1080p120, 720p240, scatta foto in 12 Mp, utilizzando ampia selezione di modalità foto e video come Timelapse, Slow Motion, Timer e Burst. Utilizza l’ultimissimo chipset Ambarella A9SE75, il sensore Sony Exmor Image IMX377 e 7 strati di lenti in vetro integrale. Supporta inoltre una codifica di compressione video di prima classe.

Il touchscreen da 2.19 pollici ad alta risoluzione (330 dpi), garantisce una sensibilità ed un’esperienza molto elevate. Il vetro in Gorilla Glass che presenta è in grado di resistere ai graffi e agli urti quotidiani. Progettata con le batterie ricaricabili in litio ad alta capacità di Amperext Technology, che garantisce fino ad 8 ore di stand-by e può registrare video da 4K / 30fps fino a 120 minuti con una singola ricarica.

Lo stabilizzatore elettronico integrato EIS (Electronic Image Stabilization) con giroscopio ed accelerometro a 3 assi, rileva automaticamente i cambi di posizione e movimento ed interviene di conseguenza. Quando la fotocamera si inclina, si muove, o subisce un impatto, oppure in caso di tremolio della mano, i sensori utilizzano l’algoritmo di compensazione transfrontaliera di immagine per controbilanciare lo spostamento ed acquisire foto e riprese stabili.

Specifiche tecniche

Sensore: Sony IMX377 12MP 1/2.3 | Chip: Ambarella A9SW75 | Display: LCD Touchescreen 2,19 pollici, 330ppi | Connettività: Wifi, Bluetooth, Micro USB | Risoluzione massima video: 4k 30fps | Batteria: 1400 mAh | Dimensioni: 65 x 42 x 21 mm | Peso: 95gr | Autonomia: 120 minuti

APEMAN 4K

Tra le action cam cinesi, non può mancare il modello dell’Apeman, una delle più gettonate su Amazon grazie al suo costo veramente basso. Questa action cam ha la stessa forma delle classiche in commercio ed è dotata di una risoluzione 4K Ultra HD per i video a 25 fps e con un comparto fotografico da 20 megapixel. Come altri modelli è provvista da un telecomando a polso che vi permetterà di gestire in remoto il dispositivo in modo semplice e veloce. Provvista di scocca di protezione per essere utilizzata anche durante le immersioni con impermeabilità fino a 30 metri di profondità. Insieme all’action cam vi arriveranno a casa anche 20 accessori per farvela utilizzare in qualsiasi circostanza grazie ai numerosi supporti di cui è prevista. Compatibile sia con iOS che con Android, potrete condividere filmati e fotografie direttamente su social Network.

Specifiche tecniche

Brand: Apeman | Modello: 4K Action Cam | Impermeabilità: fino a 30 metri di profondità | Accessori: kit da 20 supporti inclusi | Risoluzione video: 4K 25fps | Risoluzione fotografica: 20 megapixel | Batteria: 2 x 1050 mAh | Dimensioni: 5 x 4 x 2 cm | Peso: 450 grammi |

APEMAN Action Cam A77, 4K 20MP Wi-Fi Impermeabile 30M con Telecomando Fotocamera Subacquea Digitale, Hyper Stabilizzazione Videocamera 【Risoluzione 4K Ultra HD】 Action Camera professionale Apeman 4K Ultra HD registra video in 4K/30fps e scatta foto da 20MP, quattro volte piu’ vantaggioso delle camere precedenti. Scatta e condividi il tuo mondo con una risoluzione magnifica.

【Telecomando Wireless】 dotato di un telecomando 2.4GHz a polso, puoi scattare le tue foto in qualsiasi situazione. Registrare video, scattare foto o inquadrare il tuo scatto non e’ stato cosi facile con il telecomando.

【Impermeabilita’ fino a 30 metri di profondita’】La cassa impermeabile e’ creata per esplorare l’affascinante mondo sottomarino tramite sport come: nuoto, immersione, surf, drifting e altro, anche tramite competizoni estreme. Il tutto accompagnato da 20 fantastici accessori, che ti permettera’ di utilizzare la camera come vuoi tu.

【Incorporato di WiFi e HDMI】 L’action camera e’ compatibile con IOS e Android. Controlla la camera tramite il tuo smartphone, rivedi le foto e i video a tempo reale e trasferisci i file sul telefono in modo da poter condividerle sui social media via App DV KING 4K. Il segnale WiFi ha un raggio di 10 metri.

【Due batterie ricaricabili】2 batterie ricaricabili da 1050mAh e ognuna puo’ registrare fino a 90 minuti circa. Non dovrai piu’ preoccuparti della batteria scarica.

SJCAM SJ7 STAR 4K WIFI

La fotocamera SJCAM SJ7 ha integrato un encoder H.264 e un potente processore ARM CortexTM CPU Advanced Analysis. Il touchscreen da 2.0 pollici permette una facile navigazione e consente una chiara anteprima delle foto e del video, e ha una un estrema sensibilità al tocco del dito.

L’action cam offre una risoluzione 4 K fino a 30 fps, supporta diverse risoluzioni video con diverse immagini al secondo. Ha un obiettivo grandangolare, con tre impostazioni del campo visivo, che ti permettono di catturare fino a 166 °, e le foto possono essere ruotate con interpolazione fino a 16 MP.

Specifiche tecniche

Brand: SJCAM | Modello: SJ7 | Impermeabilità: fino a 30 metri di profondità | Accessori: kit da 10 supporti inclusi | Risoluzione video: 4K 30fps | Risoluzione fotografica: 16 megapixel | Batteria: 1 x 1550 mAh | Dimensioni: 6 x 5 x 5 cm | Peso: 450 grammi |

Campark ACT76 4K WiFi

L’ACT76 presenta due schermi e un telecomando da polso wireless, con una qualità di immagini e delle performance fantastiche, infatti è considerata una tra le migliori action cam cinesi. La fotocamera garantisce riprese video in 4 K a 30 fps e 2.7 K a 30 fps e una risoluzione d’immagine a 16 Mp; 12 Mp; 8Mp ;5Mp e 2Mp.

Ha anche una connessione Wifi facile da connetterla al proprio smartphone o tablet tramite l’apposita app XDV. Quest’ultima ti permetterà di vedere in tempo reale, foto e video sul cellulare e condividerle istantaneamente sui social, potrai anche connettere la Cam al tuo PC tramite il cavo USB per trasferire tutti i file, o potrai semplicemente collegare la tua Action Camera sportiva tramite cavo HDMI al tuo televisore.

Specifiche tecniche

Brand: Compark | Modello: Act76 | Impermeabilità: fino a 30 metri di profondità | Accessori: kit da 10 supporti inclusi | Risoluzione video: 4K 30fps | Risoluzione fotografica: 16 megapixel | Batteria: 1 x 1450 mAh | Dimensioni: 6 x 5 x 5 cm | Peso: 450 grammi |

Campark 4K 20MP Action Cam con EIS Telecomando Microfono Esterno WiFi Videocamera Subacquea 40M 2 Batterie e Kit Accessori Compatibile con gopro 【ACTION CAM DA 20MP 4K】Con risoluzione video 4K/30fps, 2.7K/30fps, 1080P/60fps e foto da 20MP, questa action camera 4K registra foto nitide e video ultra HD delle tue attività e ambiente.

【MIC ESTERNO E STABILIZZAZIONE】La fotocamera sportiva X5 supporta un microfono esterno (incluso), che cattura il suono in tutte le direzioni con dettagli nitidi. La stabilizzazione elettronica dell'immagine integrata (EIS) fornisce video stabili e chiari anche quando si viaggia ad alta velocità .

【MANY RECORDING MODES AND PC WEBCAM】 Eccellenti modalità operative come video time lapse, rallentatore, registrazione in loop, scatto continuo. Questa action cam può anche fungere da webcam per videochiamate, streaming live, videoconferenze, video lezioni scolastiche o esami online.

【TELECOMANDO E WIFI INTEGRATO】Con un telecomando wireless 2.4G, puoi controllare questa action cam 4k per registrare e filmare facilmente. La connessione WiFi e l'applicazione (LIVE DV) ti consentono di scaricare e condividere istantaneamente i tuoi video o le tue foto sui social network.

【40M IMPERMEABILE E ACCESSORI GRATUITI】Con la sua custodia impermeabile migliorata, questa macchina fotografica subacquea può immergersi fino a 40 metri (131 piedi). Viene fornito con 2 batterie da 1050 mAh e diversi kit di montaggio, questa gopro economica è una scelta eccellente per i tuoi scatti all'aperto. (La maggior parte degli accessori è compatibile con go pro)

Yi 4K+

L’ YI 4K + action camera è la prima action cam al mondo a registrare video in 4K/60fps. Questa fotocamera vi permette di riprendere filmati di grande qualità, perfino a 4K / 60fps, fino a 70 minuti con una singola ricarica. Lo stabilizzatore elettronico integrato leder del settore EIS (Electronic Image Stabilization) garantisce video di alta qualità (fino a 4k/30 fps) senza la necessità di ricorrere ad apparecchiature ulteriori.

Quando la fotocamera si inclina, si muove, o subisce un impatto, oppure in caso di tremolio della mano, lo stabilizzatore si attiverà automaticamente per controbilanciare lo spostamento ed acquisire foto e riprese stabili.

La fluida connessione mediante Wi-Fi e Bluetooth a Basso Consumo Energetico (BLE) vi consentirà di inviare all’istante video e foto sui vostri social media preferiti. La porta USB-C garantisce una velocità di trasferimento fino a 40MB/s.

Specifiche tecniche

Brand: Yi | Modello: 4K+ | Impermeabilità: fino a 30 metri di profondità | Accessori: kit da 10 supporti inclusi | Risoluzione video: 4K 60fps | Risoluzione fotografica: 16 megapixel | Batteria: 1 x 1450 mAh | Dimensioni: 6 x 5 x 5 cm | Peso: 450 grammi |

Yi - YAS.1616.INT- Camera 4K, Bianco, Versione Internazionale Tecnologie leader nel mondo: processore Ambarella A9SE75, sensore Sony IMX377 da 12 MP, 7 strati di lenti in vetro e Electronic Image Stabilization (EIS) per garantire video 4K ad alta risoluzione, ultra-chiari e stabili. Ottima performance anche in condizioni di scarsa illuminazione

Risoluzioni Video: 4K/30fps (60Mbps), 1080p/120fps, 720p/240fps. Risoluzione Foto: 12MP. Lente da 160 ° grandangolare con apertura F2.8. Bitrate Max 60 Mbit/s. 2 Microfoni incorporati

Schermo Touchscreen da 2.19" LCD ad alta risoluzione 640 x 360p per una facile visualizzazione in anteprima, cambiare impostazioni e rivedere video e immagini. Progettato con Gorilla Glass Retina per resistere a graffi e impatti quotidiani

Batteria da 4.4V agli ioni di litio ad alta capacità da 1400mAh, ricaricabile, con durata fino a 120 minuti di video in 4K/30fps con una singola ricarica. Sistema di raffreddamento incorporato. Bluetooth e Wifi ad alta velocità a 5 GHz / 2.4 GHz, controllo remoto Bluetooth opzionale, YI Action App per foto / video editing e condivisione immediata su social media

Apexcam Action Cam Pro Altro modello interessante è quello della Apexcam. Rispetto ai modelli classici sul commercio, presenta un design molto elegante e futuristico ma al tempo stesso è provvisto di scocca che la rende ideale anche per immersioni a profondità più elevate. La particolarità di questa action cam sta proprio nel sensore Sony di cui è provvisto che vi permetterà di correggere automaticamente le immagini video. Con la Apexcam potrete registrare video 4K a 30fps con la possibilità di modificarli con effetti visibili molto particolari e una durata di registrazione pari a 240 minuti.Per quanto riguarda il comparto fotografico presenta una risoluzione da 20 megapixel con la funzionalità di Anti-shake per non perdere la stabilità di immagine anche se siete in movimento. E’ equipaggiato di obiettivo grandangolare con cui potrete realizzare foto a 170°. Specifiche tecniche Brand: Apexcam | Modello: 4K Action Cam | Impermeabilità: fino a 40 metri di profondità | Accessori: kit di supporti inclusi | Risoluzione video: 4K 25fps | Risoluzione fotografica: 20 megapixel | Batteria: 2 x 1200 mAh | Dimensioni: 5 x 4 x 2 cm | Peso: 421 grammi | Offerta Apexcam 4K WiFi Action Cam 20MP Ultra HD Action Camera Impermeabile Sott’acqua 40M 2'' Sports Cam 2.4G Telecomando 170° Grandangolare con 2x1050mAh Batterie e Kit di Accessori 📷【4K/20MP Action Cam e 170 °Grandangolo】:Questa acchina fotografica sportiva ha risoluzioni video 4K / 30fps, 2.7K / 30fps, 1080p / 60fps 1080p / 30fps, 720p / 60 fps e 720p / 120fps; Con immagini da 20 megapixel e un obiettivo fisheye 6G super grandangolare da 170 °, puoi catturare e condividere il tuo mondo con una risoluzione fantastica.

📷【Fotocamera Impermeabile a 40m e 2 Pollici Lente】:La Custodia impermeabile è montato in un involucro impermeabile IP68 e può essere utilizzato fino a 40M di profondità ;adatto per il nuoto, immersioni, rafting, surf e altri sport acquatici. Il display LCD HD da 2,0 pollici consentono di visualizzare l'anteprima sempre e ovunque.

📷【WiFi Cam e 2.4G Telecomando Wireless】: La portata wireless telecomando è di 15 metri,il livello di impermeabilità del telecomando è IPX6 resistente all'acqua,non Supporta l'ammollo in acqua. Utilizzare APP / APK per conservare e condividere i loro momenti sportivi emozionanti sul tuo telefono o tablet; Il segnale WiFi portata fino a 10m(33 ft), 2.0''LCD schermo HD consente di visualizzare un'anteprima in qualsiasi momento.

📷【Multifunzione Sports Camera】: HDMI, registrazione in loop, fotografia al rallentatore, modalità di guida, inversione dell'immagine, foto time-lapse, compensazione dell'esposizione, bilanciamento del bianco; Puoi prendere e usare la fotocamera in diversi ambienti sportivi, l'effetto supererà le tue aspettative.

📷【Accessori Ricci e 2 Batterie Ricaricabile】: Un gran numero di accessori, non sono necessari altri accessori. Contiene una borsa multifunzione, due batterie da 1050mAh (le batterie possono essere utilizzata ininterrottamente per 200 minuti), due caricabatterie (tempo di ricarica sufficiente), un telecomando wireless, varie staffe impermeabili, ecc. (Vedere la Figura 7).

Crosstour 4K 16MP Il modello della Crosstour è uno dei più acquistati su Amazon proprio per il suo costo abbastanza basso. E’ provvisto di tutti gli accessori per poterla utilizzare in ogni contesto, infatti è predisposto anche di scocca di protezione che resiste fino a 30 m di profondità. Con questa action cam potrete registrare video fino a 4K 25fps per una durata massimo di 90 minuti. Dal punto di vista fotografico potrete scattare foto fino a 16 megapixel effettivi che potrete utilizzare anche con il telecomando da polso presente nella confezione. E grazie all’app di cui è dotata potrete registrare video e foto e condividerle sui Social Network. Dotata di lente grandangolare a 170° Specifiche tecniche Brand: Crosstour | Modello: Action Cam WIFI | Impermeabilità: fino a 30 metri di profondità | Accessori: kit da 20 supporti inclusi | Risoluzione video: 4K 25fps | Risoluzione fotografica: 16 megapixel | Batteria: 2 x 1050 mAh | Dimensioni: 6 x 5 x 5 cm | Peso: 450 grammi | Crosstour CT8500 Action Cam 4K 20MP Webcam PC Mode WiFi con EIS Subacquea 40M Action Camera con Microfono Esterno e Telecomando (CT8500) Telecamera di azione Ultra HD - Video professionale 4K / 30fps e immagine da 20 MP, la tua action cam Cross tour può catturare ogni dettaglio delle tue meravigliose avventure all'aperto e presentare un filmato immersivo su di te e sul tuo mondo.

Microfono Esterno e Telecomando - Microfono esterno da 2,5 mm (incluso), ti aiuta a catturare il suono da tutte le direzioni con dettagli nitidi. Il telecomando aiuta a controllare la videocamera in modalità wireless. Pulsante rosso per scattare foto e pulsante grigio per la registrazione video.

Fotocamera Impermeabile da 131 Piedi - La custodia impermeabile fornita con questa fotocamera è realizzata in materiale IP68. puoi immergerti fino a 40M. Protezione perfetta da rocce, polvere e graffi. Riempiti con la gioia delle bellezze sulla neve, sulla pioggia o sott'acqua (immersioni, sci, surf).

Videocamera da Sci Multifunzionale - La funzione anti-vibrazione offre a tutti un favore per mantenere le riprese stabili e fluide durante lo sport. Le modalità di registrazione time-lapse e loop offrono più opzioni.

Videocamera Sportiva WIFI e HDMI - basta scaricare l'app (Live DV) sul telefono o sul tablet e collegarla a questa action cam, per condividere istantaneamente il tuo meraviglioso momento sui social media. Con la porta HDMI consente di collegarlo alla TV.

