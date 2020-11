Miglior saturimetro – guida all’acquisto

Specialmente in questo periodo di pandemia, probabilmente state cercando un saturimetro per tenere sotto controllo la vostra salute. Se non sapete quale prendere, siete nel posto giusto! In questa guida vi illustreremo le potenzialità di un saturimetro, a cosa serve e come funziona, e soprattutto quali acquistare.

Cos’è un saturimetro

Un saturimetro è un dispositivo medico che consente di ricevere informazioni dettagliate sulla propria salute che potrete monitorare con questo semplice strumento. Esistono vari modelli a disposizione, a partire da quelli molto economici a quelli professionali. Noi vi indicheremo quali sono i migliori in base alle vostre esigenze.

Il Saturimetro (o chiamato anche pulsossimetro) misura l’ossigenazione nel sangue e rileva il calore di emoglobina satura direttamente sul display presente sul dispositivo. Ma cosa significa saturazione del sangue? Valori bassi di saturazione possono indicare un problema respiratorio nell’individuo e quindi una patologia in atto da monitorare. Infatti non solo per il COVID, ma anche per problemi di respirazione o bronchite cronica o anche polmoniti, può essere molto utile utilizzare il pulsossimetro e correre ai ripari in tempi brevi.

Come funziona un saturimetro

Il funzionamento di un saturimetro è molto semplice. E’ realizzato come se fosse una molletta e basterà agganciarla al dito per ottenere i dati di monitoraggio. Può essere, in alternativa, attaccato al lobo dell’orecchio perché sono gli unici due punti nel corpo in grado di rilevare l’ossigenazione in quanto la circolazione del sangue è superficiale.

Una volta agganciato al dito ad esempio, il saturimetro emetterà una notifica e mostrerà sul display il valore di riferimento. Nel momento in cui è in funzione, verranno emesse radiazioni luminose che, dopo aver attraversata la superficie di pelle, verranno assorbite dall’emoglobina. L’emogloblina è quella proteina che porta l’ossigeno dai polmoni al tessuto, e quindi tramite dito o lobo è in grado di dare questo valore.

Quali sono i valori normali della saturazione

I valori della saturazione emoglobinica arteriosa sono tra i 95% e il 100%. Valori sotto il 95% indicano una possibile assenza d’ossigeno. Il 90% mostra una lieve ipossia, mentre valori più bassi possono postare i segni di una grave mancanza di ossigeno. Un’aumento, invece, di saturazione può essere presente in casi di attacchi di panico.

Pulox PO – Miglior Saturimetro Economico 2020

Il Pulsossimetro della Pulox può essere definito come il miglior saturimetro economico del 2020, molto acquistato su Amazon proprio per il suo costo molto basso. Infatti misura esattamente quello di cui c’è bisogno ad un prezzo davvero economico. Ha una misurazione affidabile ed è equipaggiato di display OLED molto luminoso su cui vengono notificati tutti i dati di monitoraggio. Il display è a colori ed è predisposto per ruotare in base alle proprie esigenze. Potrete anche regolare la luminosità del display in base a 4 livelli.

Specifiche tecniche

Brand: Pulox | Modello: PO 200 | Gamma di misurazione SpO2: 35 – 99% | Campo di misurazione dell’impulso: 30 – 250 bpm | Autonomia: Fino a circa 40 ore di funzionamento continuo | Misura: Frequenza cardiaca, saturazione del sangue, curva pletismografica

Offerta PULOX PO-200 solo pulsossimetro sensore di saturazione di ossigeno e polso cardiofrequenzimetro di colori diversi con OLED display Saturimetro da dito

Ideale per controllo quotidiano di SpO2 e polso

Design compatto, Misura affidabile

Display OLED chiaro e luminoso

Display ruotabile e livello di luminosità regolabile

Saturimetro Professionale Gima – Miglior Rapporto qualità / Prezzo

Se state pensando di acquistare un saturimetro ma non volete spendere molto, quello della Gima può essere considerato uno dei migliori per rapporto qualità – prezzo. Infatti non costa moltissimo, ma è un buon dispositivo in grado di misurare il livello di ossigeno nel sangue. Inoltre monitora anche il battito cardiaco fornendo tutte le informazioni dettagliate sul display presente nella parte alta del pulsossimetro. Molto semplice da usare, basterà agganciarlo al proprio dito e attendere qualche istante per avere i valori sullo schermo.

Specifiche tecniche

Brand: Gima | Modello: OXY-3 | Misurazione: ± 2% nella fase 70% -100% SpO2 | Display: A colori e rotabile | Funzionalità: Cardiofrequenzimetro, Saturazione del Sangue

GIMA SATURIMETRO OXY-3 | Pulsossimetro da dito portatile professionale, misura il livello di ossigeno nel sangue e il battito cardiaco. 2 pile incluse, display SpO2 orientabile Misura il livello di ossigeno (O2) nel sangue ed il battito cardiaco: controllo istantaneo della saturazione emoglobinica arteriosa (SpO2) e simultanea della frequenza cardiaca di adulti e bambini in ambienti domestici e ospedalieri

Semplice e pratico da usare, di piccole dimensioni, compatto e leggero, facile da trasportare grazie al cordino in dotazione

Ridotto consumo elettrico; le due batterie AAA in dotazione consentono l'utilizzo dl dispositivo per 20 ore; il prodotto entra in modalità standby quando non viene emesso alcun segnale entro 5 secondi; facile da vedere, direzione di visualizzazione che cambia automaticamente; display formato OLED

Intervallo di misurazione SpO2: 0% ~ 100%; intervallo Misurazione Frequenza Cardiaca: 30 bpm ~ 250 bpm; visualizzazione onda pulsazioni: a barre e ad onde

Saturimetro Beurer – Miglior saturimetro professionale 2020

Il saturimetro P080 della Beurer è uno dei migliori disponibili su Amazon, forse anche il più ricercato. Ha una struttura compatta, tipica di questi dispositivi, e presenta un display che può essere ruotato in base alle esigenze con luminosità regolabile su tre livelli. Tramite l’utilizzo di questo dispositivo, potrete monitorare la frequenza cardiaca, misurare la saturazione del sangue e registrare i dati nell’arco di 24 ore. Inoltre è provvisto di software associato tramite cui poter controllare i vostri dati anche a distanza di tempo.

Specifiche tecniche

Brand: Beurer | Modello: P080 | Display: A colori rotabile | Batterie: Ricaricabile tramite USB | Possibilità di registrazione: 24 h | Misura: Frequenza cardiaca, saturazione del sangue, curva pletismografica

Offerta Beurer PO 80 Pulsossimetro con Funzione di Registrazione Dati 24 h, Funzione Allarme e Batteria al Litio Per la misurazione avanzata della saturazione arteriosa di ossigeno (SpO2) e della frequenza cardiaca (frequenza impulsi)

Adatto alle persone con insufficienza cardiaca congestizia, malattie polmonare cronica ostruttiva e asma bronchiale

Software scaricabile su PC per l'analisi dettagliata

Display XL fluorescente a colori con 4 schermate disponibili e luminosità regolabile

Batteria ricaricabile agli ioni di litio: può essere caricata tramite cavo USB, in dotazione

Homie – Miglior Saturimetro pediatrico

Il Saturimetro della Homie, è molto utile per uso pediatrico e proprio per il design e le sue funzionalità è l’ideale per i più piccoli. Si presenta con un design infantile che permetterà alla mamma di misurare l’ossigenazione al bambino grazie anche all’estetica a cartone animato del dispositivo. E’ disponibile nelle varianti blu e rosa. E’ strutturato appositamente per le dita dei bambini, misura in 8 secondi l’ossigenazione del sangue inviando una notifica sul display a colore. Come altri saturimetri, i dati possono essere visti da 4 a direzioni diverse. Molto sottile e leggero.

Specifiche tecniche

Brand: Homiee | Modello: PO1003PK | Misura: Frequenza cardiaca, saturazione del sangue | Display: OLED a colori multidrezionale | Misurazione: SpO2: campo 70-99% (± 2), impulso : 25-250(± 3)

HOMIEE Saturimetro da Dito per Bambini,Pulsossimetro da Dito, Ossimetro da Dito, 4 Direzioni Visualizza SpO2 & PR Letture in 8s, Rosa 【MISURAZIONE ACCURATA】: HOMIEE Pulsossimetro più adatto per le dita dei bambini (>2 anni ),algoritmo ottimizzato e aggiunto dispositivo di blocco della luce per ottenere un'elevata precisione, circa in 8 secondi mostra SpO2, PR .SpO2 : 70-100% (± 2), impulso : 25-250 (± 3)

【ACCURATO E VELOCE】: HOMIEE saturimetro per bambini è dotato di una funzione di misura ottica adattativa per ottenere un'elevata precisione, circa in 8 secondi display OLED a colori che mostra SpO2&PR. SpO2 : ± 2, impulso : ± 3

【FACILE DA USARE】: Solo una dita, HOMIEE ossimetro in circa 8s mostrerà direttamente il valore misurato di SpO2 e PR. l'ossimetro si spegne automaticamente dopo 8s che non cè segnale, prolungare la durata della batteria.Per USO CASA E SPORT, NON PER MEDICO

【Display OLED 4 Direzioni】: Visualizzare i risultati in 4 direzioni facilmente,HOMIEE pulsossimetro rendere operazione più conveniente. NOTE bisogna premere il pulsante per ruotare. ossimetro da dito leggero e sottile, è portatile da trasportare ovunque.INCLUDE 2 AAA BATTERIE

【HOMIEE】: HOMIEE si impegnia fornire gli forniture sanitarie di alta qualità . oltre a saturimetro anche termometro infrassi e varie misuratore pressioni nel nostro negozio

Jumper Wireless- Pulsossimetro da dito bluetooth

Questo pulsossimetro da dito ha una funzionalità un po’ diversa rispetto a quelli sopra elencati perché permette di inviare direttamente al proprio smartphone tutti i dati necessari. Infatti è provvisto con un funzionamento bluetooth tramite apposita app da installare sul proprio telefono cellulare. Ha la forma classica a molletta con tasto di accensione e spegnimento e un display monocromatico su cui poter comunque leggere i dati. Misura la saturazione del sangue e la curva pletismografica con notifica dopo pochi secondi dall’utilizzo. Provvisto di luminosità e allarme regolabile, si presenta compatto e portatile.

Specifiche tecniche

Brand: Jumper | Modello: Pulsossimetro FR-500G-B |

JUMPER Wireless Pulsossimetro con Ampio Display per la Misurazione di SpO2, Indice di Perfusione e Frequenza del Polso sul Dito, con Custodia, Batterie e Cordino (Nero) ♥【JUMPER Pulsossimetro digitale 3 in 1】 -- Determinare con precisione SpO2 (livello di saturazione di ossigeno nel sangue), frequenza del polso e indice di perfusione. Un monitor ti consente di conoscere il tuo livello di salute sempre e ovunque.

♥【Record APP】-- Bluetooth Smart per il trasferimento di misure sul tuo smartphone. Ti consente di gestire i dati con una serie di prodotti. Le ultime misurazioni per ciascuna area vengono visualizzate in una chiara panoramica. APP: Jumper Health.

♥【Precisione avanzata & Misurazione veloce】 -- Progettato con la tecnologia LFC (convertitore da luce a frequenza), il monitor garantisce risultati di misurazione precisi. Questo pulsossimetro può misurare rapidamente (in pochi secondi) e facilmente (rilevamento automatico). Non invasivo e nessun dolore.

♥【Suono di allarme & Luminosità regolabile】-- Un sistema di allarme sonoro intelligente per monitorare la tua situazione SpO2 e PR. Con lo schermo retroilluminato e tre livelli di luminosità opzionali, puoi leggere in modo chiaro e visibile anche al buio.

♥【Compatto & Portatile】-- Molto leggero e di piccolo volume. Il materiale ABS ad alta densità rende stabile. Il pacchetto include anche cordino, batterie AAA, borsa per il trasporto.

